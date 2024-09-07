Savaşı sanatçılar mı durduracak?

Gazze’de devam eden zulmü sanatçıların durdurma ihtimali ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu noktada atılan ilk adım değil, ancak çok sayıda sanatçının konu hakkında ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazması takdire şayan bir adım olmuş.

İsrail’in zulmünü durmak için çalışan çok sayıda sivil toplum kuruluşu var. Bu çalışmalar devam ederken, aralarında Bassem Youssef, Bella Hadid, Ben Affleck, Bradley Cooper, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Kirsten Dunst, Macklemore, Tom Hardy ve Yusuf Cat Stevens (Yusuf İslam) gibi isimlerin de bulunduğu onlarca sanatçı ABD Başkanı Joe Biden’a açık bir mektup yazarak Gazze ve İsrail’de ateşkes talebinde bulunmuş.

Esasında savaşları sona erdirmek en başta diplomatların ve siyasetçilerin işidir. Fakat İsrail, pek de ‘söz’den anlamadığını bütün dünyaya gösterdi. Hatta ve hatta, İsrail’de bulunan ‘insanlar’ dahi kendi idarecilerinin Gazze’de yaptığı zulme itiraz ettikleri halde İsrailli siyasetçiler bu seslere de kulak tıkamış durumdalar. Böyle olunca devreye dünyadaki insaflı sanatçılar girmiş gibi görünüyor.

“Artists4ceasefire.org” (Ateşkes için sanatçılar) internet sitesinde yayınlanan ve ABD Başkanı Biden’a hitaben yazılan açık mektupta, ‘İsrail ve Filistin’de yaşanan yıkıcı can kayıpları ve devam eden dehşete’ atıfta bulunularak, “Bir can kaybı daha yaşanmadan siz Birleşik Devletler Başkanı ve ABD Kongresi’nden Gazze ve İsrail’de derhal (savaşın) tırmanışını azaltma ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz” ifadeleri kullanılmış. Gazze’de bugüne kadar İsrail’in saldırılarında 40 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı mektupta, “İnanç ya da etnisiteden bağımsız olarak tüm hayatın kutsal olduğuna inanıyoruz ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz” denilmiş.

“Gazze’de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuk ve üçte birinden çoğu mülteci; ataları ise evlerinden kaçmak zorunda bırakıldı. İnsani yardımların onlara ulaşmasına izin verilmeli” diyen sanatçılar, ABD’nin bu noktada ‘hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine’ dikkat çekmişler. Mektupta, “Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur” ifadelere de yer verilmiş.

Mektup şu sözlerle son ermiş: “Gelecek nesillere sessizliğimizin hikayesini anlatmayı, onlara öylece durup hiçbir şey yapmadığımızı anlatmayı reddediyoruz.”

“Bir mektuptan ne çıkar” demeyelim ve mektubu imzalayan sanatçıları tebrik edelim. Temennimiz bu ve benzeri çağrıların karşılık bulması ve bir bütün olarak Filistin’in hürriyetine kavuşması olsun...