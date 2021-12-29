Savrulmanın bedeli olmaz mı?

Neredeyse unutulan, ama esasta ilk gündem maddelerinden biri olması icap eden “Avrupa Birliği üyelik meselesi”ni unutmamızın Türkiye’ye bir faydası var mı?

Gerek ekonomik ve gerekse siyasî olarak “AB üyeliği yolunda” ilerlerken daha güçlü, daha etkili, daha ‘örnek ülke’ değil miydik? O gün ve bu gün Türkiye’yi idare edenler AB üyeliğini “gerekli ve değişmez” bir hedef olarak ilân etmemişler miydi? Peki ne oldu da şimdi bir gün olsun gündeme gelmiyor?

Emekli Diplomat Abdurrahman Bilgiç’in Taha Akyol’un soruları üzerine yaptığı değerlendirme bu bakımdan dikkat çekici. “AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi. Ne diyorsunuz?” sorusu üzerine emekli diplomat Bilgiç şöyle demiş: “AB Genel İşler Konseyi’nin son toplantısı sonrasında açıklanan Sonuç Belgesi’nde Türkiye’ye ilişkin atıflar düşündürücüdür. Bu Belge’de ‘Türkiye, aday ülke statüsünü koruyor’ denilmekle birlikte, müzakerelerin durdurulduğu belirtilmiştir. Yani yeni bir fasıl açılamayacak ve kapatılamayacaktır. Bu karar, özetle şu gerekçelere dayandırılmıştır: Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü dahil temel haklarda gerileme ve yargı bağımsızlığının sistemik olarak aksaması. Piyasa ekonomisinin işleyişi konusunda ciddî kaygılar. (...) Türkiye’nin AB’den daha da uzaklaştığını ilân eden bu Zirve, ulusal güvenliğimizi ve hayatî menfaatlerimizi ilgilendiren konularda tezlerimizin aşındığını yansıtan boyutlarıyla üzüntü vericidir.

“Türkiye’nin dış politikasında üzerine düşenleri içeriden başlayarak yapmaması ve haklı olduğu alanlarda tezlerini uluslar arası hukuk temelinde savunamaması durumunda ağırlaşacak sorunlarla karşı karşıya kalmamız muhtemeldir.” (Karar g., 20 Aralık 2021)

Bu tablonun dış politikamızı nasıl etkilediği sorusunun cevabı da şöyle: “Türkiye’nin evrensel değer ve ilkelerden uzaklaşması dış politikada yalnızlaşmamıza yol açmıştır. Batı’da saygınlığı ve itibarı yükselen bir Türkiye’nin, bölgemizde ve İslâm dünyasında da gücü ve etkinliği artar. Hatırlayacağınız üzere, eskiden Türkiye, demokratik reformları ve güçlenen ekonomisiyle bölge ülkelerine model veya örnek olarak gösterilirdi. Bu uzaklaşma ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesine de sekte vurmaktadır. Gümrük Birliği anlaşmasının AB’nin de çıkarına olmasına rağmen kapsamının genişletilememesi buna bir örnektir. Keza, bu savrulmanın savunma ve güvenliğimiz üzerinde de baskılar oluşturduğu bir süreç yaşıyoruz. Maalesef, bugün Türkiye’nin karşısında, ülkemizi ortak tehdit olarak algılayan ülkeler arasında, bizi dışlayan siyasî, ekonomik ve askerî ittifaklar oluşuyor.”

Emekli Diplomat Abdurrahman Bilgiç’in başka önemli tesbitleri de var, ama mevcut politikanın Türkiye’yi “dış politikada yalnız”lığa sürüklediğini kim inkâr edebilir? Ayrıca ilk bakışta çelişkili gibi görünse de, ülkemizin AB üyelik yolundan uzaklaşılmasının “İslâm dünyasında da gücü ve etkinliğinin azalması”yla neticelendiği tesbiti can yakıcı değil mi? Sanki AB’den uzaklaşınca “İslâm dünyası”na ‘ağabey’ olacağımızı hesaplayanlar vardı. Bilgiç’e göre tam aksi yaşanıyor ve o dünyada yalnız kalıyoruz.

Keza, bu savrulmanın savunma ve güvenlik üzerinde de baskılar oluşturduğu değerlendiriliyor ki bir bütün olarak bakıldığında ülkemizin ve milletimizin ‘kaybet-kaybet’e sürüklendiği söylenebilir.

Peki, yazık değil mi bu millete, bu devlete, bu insanlara...