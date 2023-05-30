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30 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Seçim biter, geçim başlar

Faruk ÇAKIR
30 Mayıs 2023, Salı
Gerek seçimlere iştirak, gerekse neticeleri bakımından ülkemiz incelenmeyi hak eden bir konumdadır.

1950 öncesi bir yana bırakılacak olursa; “gizli oy, açık tasnif”in geçerli olduğu çok partili siyasi hayat boyunca her seçim sonucu kimilerine göre şaşırtıcı, kimilerine göre de ibret verisi olmuştur. 

Tabii ki seçim süreçlerinde en çok dikkat edilmesi gereken konu, adayların ‘adil şekilde yarışması’na imkan tanınmasıdır. Eğer adaylar arasında adil bir yarış imkanı yoksa, o seçimden ‘adil bir netice’ çıkması kolay olmaz. Yarışın adil olmasına hem bütün adaylar hem de bütün partiler ve vatandaşlar da dikkat etmeli. “Sistem ve yarış adil değil, ama benim adayımın işine yarıyor. O halde ben bu adaletsizliğe destek olayım” diyen kim olursa olsun yanlış yapan ve Türkiye’nin demokrasi tarihine gölge düşürmüş olur.

Seçimler öncesinde yapılan yanlışlardan biri de, farklı siyasi partilere mensup ‘dost’ların; sohbet ve tartışmalarda birbirlerini kırıcı tavırlar takınmalarıdır. Acaba geride bıraktığımız seçimin bu yöndeki ‘yaraları’nı kim ve ne zaman sarabilecektir? İnsanların faklı siyasi tercihlere sahip olması tabiidir. Bu noktada yapılması gereken, bu durumu “eşyanın tabiatı gereği” olarak görmek ve doğruları hatırlatmakla beraber ısrarcı ve kırıcı olmamaktır. Neredeyse oylar verildikten sonra dahi bazı insanları eşini dostunu ‘ikna’ya çalışması, bunun için küsmesi ya da ‘kavga’ etmesi doğru olabilir mi?

Seçimler de çok mühimdir, ama esas mesele ‘geçim’dir. Elbette ‘geçim’den maksat; sadece maaş, para, ekonomik durum gibi ‘geçinebilme’ anlaşılmamalı. Esas ‘geçim’ cemiyetin bir, beraber ve kaynaşmış bir şekilde hayat sürdürebilmesidir. Hani, ‘toplu vurdukça yürekler/ onu top sindiremez’ diye tarif edilen birlik ve beraberlik hali var ya... İşte sahip olmamız ve ulaşmak istediğimiz ‘geçim hali’ öyle bir hal olmalı.

Dostların, komşuların, farklı siyasi görüşlere sahip kişilerin ‘bir ve beraber’ olabildikleri bir “geçim hali”ne ulaşmak gerekir. Bu da en başta siyasi parti idarecilerinin ‘dil’lerine hakim olmasıyla mümkün olur. 

En üst seviyeden yayılan ‘kırıcı ve yaralayıcı dil’ en aşağıya kadar sirayet ediyor ve neredeyse kapı komşu olanlar sırf siyasi sebeple birbiriyle konuşmaz, birbirini dinlemez hale geliyor. Böyle bir cemiyet velev ki ekonomik olarak zengin olsa; o cemiyette yürekler bir ve beraber olabilir mi?

Seçim bitmiş ve ortak noktalara sahip çıkılması gereken bir ‘geçim dönemi’ başlamıştır. Daha iyi “geçim dönemleri”ne ulaşmak temennisiyle...

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