Seçim dersleri

Seçimler geride kalmış olsa da dersleri ve tahlilleri daha uzun süre devam eder ve etmeli.

Elbette herkesin bu seçim neticelerinden alacağı dersler var, fakat en büyük dersi siyasetçiler çıkarmalı. “Burada bize ders yok. Biz millete, seçmene küstük” diyen siyasetçi olarsa yanlış yapmış olur.

Seçmene küsülmeyeceğini en başta siyasetçiler ezberlemeli. Bunun yerine, “Biz niçin dertimizi anlatıp milleti ikna edemedik?” diye düşünmeli ve daha fazla çalışmalı.

Bizim açımızdan seçim döneminde bakıldığında; seçim öncesi ve seçim sürecinde ne söylendiyse seçimlerden sonra da aynı gerçekleri dile getirmeye devam ederiz. Kişilerden ve kurumlardan bağımsız olarak hak, hukuk ve adaleti hatırlatmaya devam edilmeli. “Hak olsun, hukuk olsun, adalet olsun” şeklinde özetlenebilecek mesajların seçim neticelerine yansımamış olması bu taleplerin yanlış olduğunu göstermez. Aksine, bu meselenin millete iyice izah edilemediği söylenebilir. Yani, ekseriyet, bu mesajları dile getirenlere sahip çıkmadı diye bu değerleri gündemde tutmamak olmaz. Ya da sandıktan çıkan bu tabloya bakarak; “Millet adalet istemiyor” denilemez. Belki, yanlış bilgiler sebebiyle milletin gerçekleri fark etmesi engellenmiştir denilebilir.

Seçim döneminde de dile getirildiği üzere, siyasi partiler arasında adaletli bir yarış olmadığı da tartışmasızdır. Bir taraf bütün devlet imkanlarını kullanırken, bir taraf bu imkanlandan mahrum kalmıştır. “Sistem böyle, işinize gelirse” dememek gerekir. Çünkü netice ortaya çıkar zarar, ‘siyasi yapı’yı tahrip olmuş oluyor.

İçinde bulunduğumuz ‘cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu’ sürecinde de muhtemelen bu adaletsizlik devam edecek. Peki, adayların devlet imkanlarından yararlanma noktasındaki adaletsizliğe herkesin itiraz etmesi gerekmez mi?

Seçim sandıklarına yansısın ya da yansımasın; Türkiye’nin adil bir devlet olması gerektiğini talepleri her zaman gündemde olmalı ve dile getirilmeli. Çünkü ‘adil Türkiye’ye 80 milyon insanın ihtiyacı vardır. Bu bakımdan adaylar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları bu meseleyi unutmamalı. “Bu adaletsiz yapı bugün için bizim işimize geliyor” diyen siyasi parti ya da kuruluşlar Türkiye’ye zarar verdiklerinin farkına varmalı.

Sandıktan çıkan ‘seçim dersleri’ elbette bunlarla sınırlı değil. Millet birden çok ders verdi ve bu dersler iyi tahlil edilmeli. Zaten bu tahlilleri yapanlar ve hatalarda ısrar etmeyenler uzun dönemde kazançlı çıkanlar olur. Sandık derslerini dikkate almayanlar ise kaybedenler listesine gönüllü yazmış demektir vesselam...