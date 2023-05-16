Seçimlerin kaybedeni

Tartışmalı ve nispeten gergin bir seçim mevsimi daha geride bırakıldı. Millet 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başlarına gitti ve tercihini ortaya koydu.

Her seçim gibi bu seçimin de kazananı ve kaybedeni oldu ki bu da seçimlerin olmazsa olmazıdır.

Kaybeden parti ve adaylar bir yana, bu seçim döneminde en çok kaybeden kişi ve kişiler; dinî değerleri siyasetlerine alet eden mütedeyyin insanlar, hocalar, ilahiyatçılar ve topluluklar oldu. Çünkü her hangi bir seçimde vekilliği ya da iktidarı kaybeden bir kişi ya da siyasî parti, bir müddet sonraki seçimde, kaybettiği mevki ve makamları kazanabilir. Fakat mütedeyyin insanların seçim sürecinde kaybettiği ‘güven’i tekrar kazanması o kadar kolay olur mu?

‘Hoca’ların ve ilahiyatçıların bu gerçeği görmemesi nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bir cami imam hatibini ya da bir Kur’ân kursu hocasını düşünün. Benzetme yanlış olmasın, günde 5 vakit ‘ezan’ niyetine 5 ya da daha fazla ‘siyasî mesaj veren paylaşım’ yapması hakka, hukuka, adalete, insafa ve insaniyete uyar mı? Böyle yapan bir cami imam hatibine, “Hocam, sizin caminize gelen ve arkanızda namaz kılan insanların hepsi aynı siyasî görüşte değil ve böyle olması da tabiîdir. Farklı siyasî kanaatte olanları, sosyal medyadaki bu paylaşımlarınızla üzmeseniz, kırmasanız daha iyi olmaz mı? Size küsüp camiden soğumuş olsalar bunun bir mesuliyeti olmaz mı?” diye sordum. Neyse ki bu hoca efendi insaflı çıktı ve “Haklısınız, dikkat etmemiz gerekir” diye en azından ‘hata’yı kabul etti.

Tabii ki böyle seçim dönemlerini; yine şiddetli bir benzetme olacak ama ‘imanı kazanmak ya da kaybetmek’ gibi gören ilahiyatçılar ve hocalar oluyor. Böyle davranmak çok yanlış bir durum değil mi?

Benzer şekilde değişik makamlarda olan ‘devlet memurları’ da artık çok siyasîleşti ve hemen her gün parti propagandası anlamında paylaşımlar yapıyorlar. Acaba eskiden böyle miydi? Geçmiş yıllarda da seçimler oldu ama devlet memurlarının bu kadar siyasîleştiğini pek hatırlamıyoruz. Velev ki o zaman da böyle olmuş olsa, bunun doğru olduğu söylenemez. Memurluk milletin hizmetkârlığı olduğuna göre; hizmetkârlık da parti mensubiyetine göre yapılamaz. Bunu akla getiren her hareket yanlıştır ve böyle durumlara düşmekten uzak durmak gerekir.

Seçimden önceki son cuma, namaza gittiğimiz camiden çıkarken hemen kapıda elimize bir siyasî parti broşürü tutuşturulmak istendi. Tabii ki broşürü almadık ve en azından bu tavrın yanlış olduğunu ihsas edecek şekilde davrandık. Ya Hu, hangi parti olursa olsun bunu dağıtmak için neredeyse caminin içine girmek anlamına gelecek şekilde davranmak doğru olabilir mi? Sokakta dağıt, evlerde dağıt, pazarda dağıt; ama lütfen caminin kapısında siyasî parti broşürü dağıtma!

Velhasıl bu seçimin en çok kaybedenleri arasında ‘hoca’lar var denilse yeridir. İnşaallah bundan sonraki seçimlerde bu hatalar tekrarlanmaz ve ‘mukaddes değerler’ kötüye kullanılmaz...