Şeffaflık şart değil mi?

Meseleler zemininde konuşuldukça ve tartışıldıkça, yeteri kadar gündeme gelmeyen ve bir bakıma gizlenen pek çok derdimiz ve problemimiz olduğu ortaya çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, komisyonlarda yapılan bütçe görüşmeleri esnasındaki konuşma ve tartışmalardan kamuoyu çok şey öğrendi. Sınırlı yayınlara rağmen yine de önemli bilgiler millete ulaştı. Bu durum bile TBMM’nin vazifesinin ve maksada uygun şekilde çalışmasının ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. TBMM tam olarak çalışsa, orada konuşulan ve anlatılanlar millete daha fazla aktarılabilse çok daya iyi olacak. Zaten meclisin varlık sebebi de bu değil mi? Milletin dertlerini tesbit, hür zeminde tartışma ve çare bulma.

Her siyasî parti kendisine göre önemli gördüğü konuları gündeme taşıdı ve yetkililerden açıklama bekledi. TBMM’de gündeme gelen konulardan biri de ‘kamu idarelerinin malî denetlenme’ meselesi olmuş. Konunun gündeme gelmesinden sonra yapılan ‘resmî açıklama’ya göre “21 kamu idaresi faaliyet raporunu, 219 kamu idaresi de faaliyet raporunda temel malî tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermedi”ği ortaya çıkmış. (t24.com.tr, 13 Aralık 2021)

“Resmî açıklama”da şu bilgiler yer almış: “Sayıştay Başkanlığı 2020 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda, idare faaliyet raporlarının sunum ve içerik yönünden değerlendirilmesi sonucunda, 327 kamu idaresinden 21’inin faaliyet raporunu yayımlamadığı, faaliyet raporunu yayımlayan 306 kamu idaresinden, 34’ünün yayımlama tarihinin mevzuat gerekliliğine uygun olmadığı, 147’sinin faaliyet raporunda olması gereken bölümlerden en az birinin yer almadığı, 73’ünün faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında bilgi verilmediği, 219’unun faaliyet raporunda temel malî tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmediği tesbit edilmiştir.”

İlâve olarak, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yardım yaptıkları kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi sunması gereken (bazı) kamu idareleri, bu yükümlülüğü de yerine getirmemiş.

Peki, bu durum normal midir? Bir kamu idaresi kanunlara göre yapması icap eden işi yapmaz ise ne olur? Vazifesini yapmayan idarecilere bir müeyyide uygulanmaz mı?

Daha da önemlisi, kamu kuruluşları niçin ‘açıklık, şeffaflık ve hesap verme’den uzak durmak isterler? Devlette her şey kayıt altında olduğu ve işlerin de kanunlara göre yürütülmesi icap ettiğine göre açıklık ve şeffaflıktan niçin kaçılır? Kamu kuruluşları açıklık ve şeffaflıktan uzaklaşınca bundan millet zarar etmez mi?

Türkiye’yi idare edenler bu meseleleri ciddiye almalı ve en başta devlete ait kuruluşların kanun ve yönetmeliklere uymasını temin etmelidirler. Hesap verilmeyen icraatlar şüphelere sebep olur ki bu da dolaylı olarak yine milletin mağdur olması yol açar.

Hak, hukuk, adalet, şeffaflık ve hesap verebilir olmak şart vesselâm.