Şeffaflık ve tercih

Her seçim sonrasında, şeffaflık konulu tartışmalar yaşanması bu sahada ciddi bir sıkıntı olduğunu akla getiriyor.

Oy verme işleminin gizli, sayımının ise açık olması başlı başına bir ‘şeffaflık’ olmakla birlikte; milletin tercihinin resmi rakamlara tam ve doğru olarak yansıtılması da yine şeffaflık içinde olmalı. Sandıklardan çıkan neticelerin ‘toplama ve ilan etme’ safhasında başka yerlere kaydedildiği şeklindeki iddialar mutlak surette çözüme kavuşturulmak durumundadır.

Kimileri bu noktadaki itirazları “Ne de olsa netice değişmez” diyerek ciddiye almayabilir. Fakat hadiseye bu pencereden bakmak isabetli değildir. Her bir oyun önemli olduğu ve millet iradesinin tam olarak tecelli etmesi için doğru kaydedilmesi ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde şeffaflık içinde ilan edilmesi icap eder.

Seçim öncesinde verilen ‘şeffaflık’ sözü acaba tam olarak tutulabildi mi? Sandıklardan çıkan tercih, olduğu gibi resmi kayıtlara geçirilebildi mi? Bu hususta çok iddia var ve bu iddialar ciddiyetle ele alınmalı. Daha da önemlisi bundan sonraki seçimlerde ‘sıfır hata’ olması için el birliği yapılmalı. Yaklaşık olarak 200 bin seçim sandığı olduğu kabul edilirse bu işin takip edilmesinin çok da kolay olmadığı anlaşılır. Bununla birlikte siyasi partiler afişlere harcayacağı paraları ‘sandıkların takip ve kontrolü’ için harcasa çok daha isabetli olmaz mı?

Bir noktaya daha dikkat çekmek icap eder ki, o da; seçim öncesi verilen sözlerin tam olarak yerine getirilemediği ortaya çıkmış oluyor. “Sandıkların takip ve kontrolü için her türlü tedbiri aldık” diyen siyasetçiler acaba bugün için aynı sözleri tekrarlayabilir mi? Hemen her seçim sonrası ortaya çıkan ‘sandık takip ve kontrolu’ meselesi gerçekten çok zor bir iş midir? Eğer öyle ise bu da ilan edilip milletten ve gönüllülerden destek istenmesi gerekmez mi? Bu noktada yaşanan sıkıntıları tam olarak millete anlatmayıp, rehavete sebep olacak şekilde “Siz sadece oyunu kullanmak için sandıklara gidin. Biz takip ve kontrol için her türlü tedbiri aldık. Binlerce kişi görevlendirdik” demek dolaylı olarak milleti ve seçmeni yanıltmak anlamına gelmez mi?

Nitekim, Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin ön bulgularının yer aldığı raporunda; “Demokratik bir süreç için kilit niteliğinde olan temel özgürlükler toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile yargının bağımsızlığı konularında uzun süredir var olan endişeler bu seçim döneminde de ele alınmamıştır” değerlendirmesi yapılmış.

Vatandaş vazifesini yaparken, siyasi partilerin oylara sahip çıkmaması ve tartışmalara kapı aralaması büyük yanlış. Türkiye böyle tartışmalı tabloları ve neticeleri hak etmiyor vesselam.