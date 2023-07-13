Sel gider, ihmal kalır

Gerçi ecdadımız “Sel gider, kum kalır” demiş; ancak Türkiye’de yaşananlara baktığımızda her selden sonra ‘ihmal’lerin orta yerde kaldığını görüyoruz.

Mevsim itibarıyla bilhassa Karadeniz’de yine seller oldu. Bazı dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı ve büyük maddi hasar meydana geldi. Bazı yollar o kadar ağır hasarlar aldı ki, nispeten ‘yeni’ yapılan bu yolların çok fazla tahrip olmasına şaşmamak mümkün değil. Medyaya yansıdığı kadarıyla bir otoyoldaki asfalt, sanki ‘deprem’ olmuş gibi dalgalanmıştı. Bir başka yerde yolun çöküşü, menfezlerin dağılışı neredeyse ‘canlı yayın’la izlendi. Bu tabloyu gören uzmanlar ise, “Yolları bu şekilde yapanlara mutlaka hesap sorulmalı” demekten geri kalmadı. Peki, daha önceki ‘hata’ların üstünün ekseriyetle örtüldüğünü bilenler olarak “Bu defa hesap sorulur” diyebilir miyiz?

Türkiye’de yaşanan tabii afetlerin birer felakete dönüşmesinin nedenlerine işaret eden Orman Yüksek Mühendisi ve KÜREM-DER Genel Başkanı Faruk Çebi, çözümün ‘Kırsal Dönüşüm Projesi’ hazırlamaktan geçtiğini söylemiş.

Sosyal medya hesabından tespitlerini paylaşan Çebi, kronikleşmiş sel ve su baskınların çözümünün Kırsal Dönüşüm Projesi olduğunu belirtmiş. Çebi paylaşımında “Ekosisteme zarar veren uygulamalardan dolayı sel ve su baskınları depremden sonra en büyük sorunumuz oldu. Özellikle Karadeniz’de can yakıcı soruna dönüştü. Sıradanlaşmış alışkanlıklar ve klişeleşmiş söylemler sorunu kronikleştirdi. Tek çare; ‘Kırsal Dönüşüm Projesi’dır’ ifadelerini kullanmış.

Yaşanan felaketlere yönelik uyarı ve raporlarını yetkililere sunduğunu hatırlatan Çebi, “Söylediklerim bürokrasinin sağırlaşmış kulaklarında karşılık bulmadı. Yazdıklarım da arşivlerde çürümeye terk edildi. Önleyici tedbirlerin yerine çizme giyip çamur temizlemeyi tercih ettiler” tespitini de yapmış. (@Faruk_Cebi, 10 Temmuz 2023)

2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul’a Orman Bölge Müdürü olarak hizmet eden Faruk Çebi, daha önce de katıldığı bir programda, İstanbul’da yaşanan ihmallere şöylece dikkat çekmiş: “2009 yılında büyük İstanbul selinin sebebi heyelan alanlarına dökülen hafriyatlardır. 2008 yılında hazırladığım bir raporda bu tarzda bir heyelan beklediğimi belirtmiştim. İstanbul’da nasıl depreme karşı kentsel dönüşüm projesini tartışılıyorsa bir an önce kırsal dönüşüm projesi de ele alınıp gündeme getirilmelidir. İstanbul’da su havzalarının etkileyemeyeceği ilçe sayısı yok denecek kadar azdır.” (sputniknews.com.tr/, 18 Nisan 2023)

Meydana gelen sellerden, ortaya çıkan zarar tablosundan gerekli derslerin çıkarılacağını söyleyebilir miyiz? Eğer sellerden, depremlerden ve afetlerden ders ve ibret alınamıyorsa; daha uzun süre “Sel gider, imham kalır” demeye devam ederiz. “Akıl için bir olan yol”u tercih etmemek, akıllıların işi olabilir mi? Hakikaten yazık bu memlekete...