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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Şifa duâsıyla

Faruk ÇAKIR
01 Eylül 2020, Salı
En başta ifade etmek gerekir ki bütün hastalıklar gibi koronavirüs salgınına yakalanmamak için mümkün olan her türlü tedbirin alınmasında fayda vardır ve hatta bu tedbirleri almak şarttır.

Tedbirleri almadan, “Bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz” demek doğru değildir. Tedbirler almamıza rağmen hepimizin bu salgına yakalanma ihtimali vardır. Allah’dan (cc) temennimiz ve duâmız, bu salgına karşı hepimizi koruması ve muhafaza etmesidir, inşallah.

Tabiî ki başka pek çok meselede olduğu gibi bu meselede de dikkatli ve ihtiyatlı olmakta fayda var. Bazı idareciler salgına karşı ‘dünyada en iyi’ olduğumuzu söylüyor, ama acaba gerçek tablo bu kanaati destekliyor mu? Nasıl ki ekonomik krizler hamasetle aşılamazsa, sağlık konusundaki meseleler de hamasetle aşılamaz. Esasında böyle bir davranışa da ihtiyaç yoktur. Hastalık ve salgın ortak dert olduğuna göre bütün dünya el ele vererek birlikte çare bulmalıdır.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın (@drfahrettinkoca) sosyal medya mesajlarında ihtiyatlı bir dil kullanmış olması isabetlidir. Meselâ, son mesajlarından bazıları şöyle: “İl  Değerlendirme Toplantılarında; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vak’a artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere sür’atle başlanması talimatını verdik.” “COVID-19’u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: “Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi.” dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz.” (28 Ağustos 2020)

Ancak salgın tablosunun giderek daha da ağırlaştığı ifade ediliyor ki idarecilerin bu ikazları dikkate almasında fayda var. Meselâ, Prof. Dr. Şaban Şimşek şöyle yazmış: “Bunu söylemek, akademik namus gereğidir, neye mal olursa olsun: Tablo giderek ağırlaşıyor! Ve yetkililer hâlâ kafasını kuma gömüyor! Açık söyleyeyim; bu her yönüyle vebali çok büyük bir hatadır! (...) Resmî açıklamalara dair itimat! Ve bu itimatsızlık covid’le mücadelede devlet (hükümet!) -millet işbirliğini de ciddî şekilde zedeliyor! (...) Size iyi şeyler söyleyemediğim için üzgünüm. (...) Artık gözlerimizi açalım ve bunu görelim; Hepimizin canı, çocuklarımızın, ülkemizin, insanlığın geleceği söz konusu!” (Pror. Dr. Şaban Şimşek, Facebook sayfası, 28 Ağustos 2020)

Açıklanan resmî rakamlara güvenin zayıflaması hayra alâmet olarak görülemez. Çok defa ifade edildiği üzere sağlık meselesi parti ve taraftarlık meselesi de değildir ve olamaz.  Bunca uzman, bunca ehil isim “Tehlike ciddî, tablo iyiye gitmiyor” mealinde açıklamalar yapıyorlarsa bunları dikkate almak gerekir.

Bu virüs salgınına karşı mümkün olan her türlü tedbiri alalım ve duâyı da ihmal etmeyelim: Allah’ım bizi her türlü belâ ve musîbetlerden muhafaza eyle. Amin.

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