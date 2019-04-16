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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sigaracılar mı kazandı?

Faruk ÇAKIR
16 Nisan 2019, Salı
Sigara gibi ‘küçük bir alışkanlık’la yapılan büyük ve haklı mücadeleyi henüz kazanmadığınız, aksine ‘tütün tekelleri’nin daha kazançlı çıktığı ilan ediliyor ki buna üzülmemek mümkün değil.

Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye’de geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketiminin yaşandığını ve kişi başına yılda 1.400 sigara düştüğünü belirtmiş ve “Tütün kontrolünde bu kadar başarımız varken niye bu hale geldik? Tütün endüstrisi tekrar çok güçlendi” demiş. (AA, 14 Nisan 2019)

Türk Toraks Derneğince “Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Dünya” sloganıyla Antalya’da düzenlenen kongrede akciğer sağlığını tehdit eden konular, toplum sağlığı, göğüs hastalıkları alanındaki yeni tedaviler, havakirliliğinin sağlığa etkisi ve alınabilecek tedbirler ele alınmış. Tütün ürünlerinin tüketimiyle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elif Dağlı, beklentilerin aksine Türkiye’de sigara tüketiminin arttığını açıklamış. “Tek tip” sigara paketine geçilmesine ilişkin yönetmelik çıkarıldığını hatırlatan Dağlı, yönetmelikte eksiklikler olduğunu da dile getirmiş.

Türkiye’nin sigara ile başlattığı kararlı mücadele umumi olarak kabul ve destek görmüştü. Kapalı mekânlarda sigara içilmesinin yasaklanması sonrasında sigara alışkanlığının azalması da bekleniyordu. 

Hatta ilk açıklamalar bu yöndeydi. Sigara alışkanlığının azaldığı, ‘sigara kartelleri’nin mağlup olduğu çok  konuşuldu. Ancak son beyanlar bu mücadelenin iyi gitmediğini anlatıyor. Yeniden sigara kartelleri  kazanıyorsa acaba nerede ve nasıl bir hata yapıldı? Hem maddi hem de manevi olarak insanlara zarar  veren bu alışkanlık nasıl olur da mağlup edilemez? Sigara içenler dahi bu alışkanlıktan kurtulmak isterken, çocukların ve gençlerin bu tuzağa düşmesine nasıl mani olunamıyor?

İdarecilerin bu meseleyi daha ciddiyetle ele alması ve kararlı olmasında fayda var. Dünyanın da takdir  ettiği sigaraya karşı mücadele çalışmalarının başarıya ulaşması tiryakilerin ikna edilmesi ile mümkündür.  Ne oldu ki çalışmalar etkisini kaybetti? Bu meselenin vuzuha kavuşması için başlı başına kongreler ve  toplantılar yapılmasında fayda var.

Aynı günlerde yayınlanan başka bir habere göre de sigara alışkanlığı ancak ‘destek alınarak’ bırakılabiliyor. Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin Lizbon kongresine katılan İngiliz sağlıkçılar, sigarayı bırakmaya çalışan  tiryakilerin, eşleri ve arkadaşlarından destek aldıklarında daha başarılı olduklarını ifade etmişler. 

Londra’daki Imperial College’den Magda Lampridou, “İnsanlar sigarayı bırakmaya çalıştıkları zaman  kendilerini çok yalnız hissederler. Sigara içmek için mola veremezler ve iş arkadaşlarıyla toplantılara katılamazlar. Buna ek olarak nikotin eksikliği de onlara engel olur. Arkadaşları ya da eşleri tarafından görecekleri yardım, onları mücadelelerinde daha güçlü kılacak” açıklamasında bulunmuş. 

(sputniknews.com 13 Nisan 2019)

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (CDC) istatistiklerine göre dünyada her yıl tütün ve pasif  içicilik, yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne sebep oluyor, her 3 sigara içicisinden ikisi ise aşırı sigara içme  dolayısıyla ölüyor. Dünyada daha uzun süre yaşamak isteyen insanların terk edilebilir sigara alışkanlığı  sebebiyle ölmesi dikkat çekici değil mi?

Sigara ve benzeri bütün kötü alışkanlıklarla birlikte ve toptan mücadele edilmeli. Tabii ki her yaştan  tiryakileri ikna ederek. Bu haklı ve kararlı mücadeleyi tütün kartelleri değil, insanlık kazanmalı...

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