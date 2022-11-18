Sığınmacıları unutanlar

Komşumuz Suriye’de patlak veren kavga, kargaşa ya da savaşın en büyük mağduru ülkemiz oldu.

Rakamlar azalıp çoğalsa da ortalama 5 milyon insan savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi ve bunların büyük çoğunluğu yardıma muhtaç olan insanlardan müteşekkildi.

Milletimiz mülteci, sığınmacı ya da göçmen diye isimlendirilen bu insanları büyük ölçüde güler yüzle karşıladı. Elbette “gelmesinler, gitsinler” diyenler de oldu; fakat onlar azınlıkta kaldı.

İlk günlerden itibaren esas meselenin kavga, kargaşa ve savaşları başlatmamak olduğu çok söylendi. Bazıları Suriye’den Türkiye’ye ya da başka ülkelere gidenleri kınamış olsa da; esas kınanacak olanlar ülkeleri yaşanmaz hale getiren idareciler ve uyguladıkları politikalardır. Suriye’de bir savaş başlamamış olsa 10 milyondan fazla insan bu ülkeyi terk edip sıkıntıları göze alır mıydı?

Suriye meselesinde Türkiye’yi idare edenler de iyi bir imtihan veremedi. Bunun bir sebebi de, işin en başında hadisenin bu kadar vahim neticelere varabileceğinin tahmin edilememiş olmasıydı. “Bu mesele 3 ya da 5 ayda biter. Türkiye bu hadiseden çok büyük kâr elde eder. Yakında Şam’da Cuma namazı kılarız” diyen idareciler vardı ve bu tahminler hiç tutmadı. Bu kavga nasıl başladı ve acaba başlatanların istediği gibi mi devam etti o da tartışmalı...

Avrupa ülkeleri de bu hususta sınıfta kalmış oldu. Başka ülkelerden gelen ‘mülteci’lere bir şekilde kapı açan ‘zengin ülkeler’ sıra Suriye’den ‘kaçanlar’ söz konusu olunca işi ağırdan aldı. Ara formül olarak da Türkiye’yi ‘göçmen, sığınmacı bekleme yeri’ olarak düşündüler. Bunu gerçekleştirebilmek için de belli miktarda para yardımı yapmayı vaad ettiler ve sistem bu şekilde işledi.

Haberlere bakılırsa AB ülkeleri göçmenler, sığınmacılar konusunda verdikleri sözleri tutmuş değiller. Bu husustaki bilgi şöyle: “Avrupa Birliği’nin (AB) sığınmacıları ülkelere dağıtma projesi çerçevesinde yılda 8 bin olarak koyduğu hedefe rağmen, şu ana kadar 5 ayda 117 kişiye bu olanağın sağlanabildiği ortaya çıktı. AB Komisyonu adına konuyla ilgili basına açıklama yapan bir sözcü, ‘Ortak bir çözüm için tüm üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu sayının çok fazla görünmediğini biliyorum, ancak 8 bin sığınmacı için taahhüdümüz olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor’ ifadesini kullandı. (...) Mekanizmaya göre, taraf ülkeler ya sığınmacı alarak, ya da alanlara maddi destek sağlayarak hükümlülüklerine yerine getirmelerin öngörülüyor. Buna göre, anlaşma yürürlüğe 5 ay önce girmesine rağmen 21 ülkeden sadece 13’ü buna iştirak etti ve sadece toplam da 117 sığınmacı kabul etti, diğerleri ise mali yardımda bulunma yolunu tercih etti.” (tr.euronews, 15 Kasım 2022)

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sığınmacılar konusundaki sözlerini unutmuş olmaları onlar için eksi puandır. Tabii ki bu ‘haber’in ‘kendi haber siteleri’nde yer alması ‘artı puan’ olarak görülebilir.

Sığınmacıları unutanları uzun dönmede insanlık ‘unutur,’ ona göre...