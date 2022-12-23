"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Silaha değil eğitime

Faruk ÇAKIR
23 Aralık 2022, Cuma
Dünyada büyük bir silahlanma yarışının devam ettiğini herkes görüyor. “Artık savaşlar dönemi bitti” diye düşünülürken, bir yandan da yeni savaşlara zemin hazırlanıyor.

Suriye, Irak, Filistin gibi İslam beldelerindeki ‘savaş’lar bitmiş değil. 

Ukrayna’daki savaş da silahlanmanın teşvikine bahane edildi. Son yıllarda nispeten azalan silahlanma yarışı, yeniden alevlenmiş durumda. Amerika, Rusya ve Çin bu yarışta öne geçmek isterken; ‘fakir’ ülkeler de yarışta yer almaya çalışıyor. Silahlanmaya büyük para ayıran ülkelerin başında halkı Müslüman olan ülkelerin gelmesi de ayrıca dikkat çekici.

Bu meselede isabetli bir denge kurmak icap eder. Elbette, ‘barış’ için ihtiyaç halinde ‘savaş’a da hazır olmak gerekir. Fakat esas olanın ‘sulh’ olduğu unutulmamalı ve ‘savaş’a kapı aralayan her adıma karşı çıkılmalı. Ülkelerin bağlayıcı barış anlaşmaları yapması bu bakımdan önemli. Geçmişte birbiriyle savaşan Avrupa’nın; “Avrupa Birliği”ni kurduktan sonra paralarını savaş yerine eğitime, sanayiye ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına ayırdığını herkes görmüyor mu? Benzer anlaşmaları Türkiye niçin yapmasın, yapamasın?

Bu noktada Japonya dikkat çekici bir örnek olabilir. Japonya’da yapılan bir araştırma, halkın yaklaşık yüzde 65’inin, savunma harcamalarının finansmanı için vergilerin artırılması yönündeki hükümet politikasına karşı olduğunu ortaya koymuş. Resmi Kyodo ajansı, Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, ulusal savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla vergi artırımı programının kamuoyundaki yansımalarını araştırmış. 2 bin 700’ü aşkın kişinin yer aldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 64,9’u savunma harcamalarının finanse edilmesi için vergilerin artırılması politikasına karşı olduğu tespit edilmiş. Araştırmada, katılımcıların yüzde 61’i ise yeni strateji kapsamında Japonya’ya “karşı saldırı kapasitesi” kazandırılmasının, komşu ülkelerle tansiyonu yükseltebileceğini savunmuş. (AA, 19 Aralık 2022)

Japonya’nın şartları ile bizim şartlarımızın farklı olduğundan yola çıkılarak “silaha daha fazla pay ayrılsın” diyenler olabilir. Fakat madem esas olan ‘sulh’tur. O halde ‘barış’ı kalıcı hale getirecek adımların atılması için gayret gerekir. Silahlanma yarışıyla ‘büyük’ devletleri yakalamamız uzak bir ihtimal olduğuna göre imkanlarını eğitime, sağlığa ve sanayi tesislerine aktarmak çok daha doğru olur. 

Dünya ülkeleri hadiseye bu pencereden baksa ve silahlanma yarışı yerine ‘daha sağlıklı, daha eğitimli ve karnı doymuş bir dünya’ talep etse bundan kim zarar görür? Açlığı, sefaleti ve eğitimsizliği kısa sürede ortadan kaldırma imkânı olduğu halde; bunu yapmak yerine paraları silahlanma yarışına harcamak dünya için felaket değil mi?

Cehaletin en büyük düşmanlardan biri olduğunu bilenlerin çoğalması gerekir, vesselam.

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Almanya’dan Van’a yardım eli

    Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

    Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

    Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

    Ukrayna: 100 bin 400 Rus askeri öldü

    Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

    Sultangazi'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor

    Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu

    'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

    Rusya ile Fransa arasında tansiyon yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş kısa; terör ise uzun ömürlü
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet Emre Baran

    Haramlar normalleşti mi?
    Büşra Nur Özdemir

    Işıkların alaycı gülüşü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.