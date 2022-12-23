Silaha değil eğitime

Dünyada büyük bir silahlanma yarışının devam ettiğini herkes görüyor. “Artık savaşlar dönemi bitti” diye düşünülürken, bir yandan da yeni savaşlara zemin hazırlanıyor.

Suriye, Irak, Filistin gibi İslam beldelerindeki ‘savaş’lar bitmiş değil.

Ukrayna’daki savaş da silahlanmanın teşvikine bahane edildi. Son yıllarda nispeten azalan silahlanma yarışı, yeniden alevlenmiş durumda. Amerika, Rusya ve Çin bu yarışta öne geçmek isterken; ‘fakir’ ülkeler de yarışta yer almaya çalışıyor. Silahlanmaya büyük para ayıran ülkelerin başında halkı Müslüman olan ülkelerin gelmesi de ayrıca dikkat çekici.

Bu meselede isabetli bir denge kurmak icap eder. Elbette, ‘barış’ için ihtiyaç halinde ‘savaş’a da hazır olmak gerekir. Fakat esas olanın ‘sulh’ olduğu unutulmamalı ve ‘savaş’a kapı aralayan her adıma karşı çıkılmalı. Ülkelerin bağlayıcı barış anlaşmaları yapması bu bakımdan önemli. Geçmişte birbiriyle savaşan Avrupa’nın; “Avrupa Birliği”ni kurduktan sonra paralarını savaş yerine eğitime, sanayiye ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına ayırdığını herkes görmüyor mu? Benzer anlaşmaları Türkiye niçin yapmasın, yapamasın?

Bu noktada Japonya dikkat çekici bir örnek olabilir. Japonya’da yapılan bir araştırma, halkın yaklaşık yüzde 65’inin, savunma harcamalarının finansmanı için vergilerin artırılması yönündeki hükümet politikasına karşı olduğunu ortaya koymuş. Resmi Kyodo ajansı, Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, ulusal savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla vergi artırımı programının kamuoyundaki yansımalarını araştırmış. 2 bin 700’ü aşkın kişinin yer aldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 64,9’u savunma harcamalarının finanse edilmesi için vergilerin artırılması politikasına karşı olduğu tespit edilmiş. Araştırmada, katılımcıların yüzde 61’i ise yeni strateji kapsamında Japonya’ya “karşı saldırı kapasitesi” kazandırılmasının, komşu ülkelerle tansiyonu yükseltebileceğini savunmuş. (AA, 19 Aralık 2022)

Japonya’nın şartları ile bizim şartlarımızın farklı olduğundan yola çıkılarak “silaha daha fazla pay ayrılsın” diyenler olabilir. Fakat madem esas olan ‘sulh’tur. O halde ‘barış’ı kalıcı hale getirecek adımların atılması için gayret gerekir. Silahlanma yarışıyla ‘büyük’ devletleri yakalamamız uzak bir ihtimal olduğuna göre imkanlarını eğitime, sağlığa ve sanayi tesislerine aktarmak çok daha doğru olur.

Dünya ülkeleri hadiseye bu pencereden baksa ve silahlanma yarışı yerine ‘daha sağlıklı, daha eğitimli ve karnı doymuş bir dünya’ talep etse bundan kim zarar görür? Açlığı, sefaleti ve eğitimsizliği kısa sürede ortadan kaldırma imkânı olduğu halde; bunu yapmak yerine paraları silahlanma yarışına harcamak dünya için felaket değil mi?

Cehaletin en büyük düşmanlardan biri olduğunu bilenlerin çoğalması gerekir, vesselam.