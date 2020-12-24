Sivil topluma çelme

Nasıl ki salgın sebebiyle hasta olan sayısının çokluğuyla övünülemez, aynı şekilde tek başına ‘çok sayıda kanun çıkarmış olmak’la da övünmek doğru değildir.

Türkiye’yi idare edenlere bakıldığında çok sayıda kanun çıkarmış olmakla övündükleri görülüyor. Olması gereken, ihtiyaçları karşılayacak kanunları çıkarmak değil mi?

“Kitle imha silâhları”nı konu alan bir kanun teklifi 16 Aralık 2020 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve bu teklif 19 Aralık’ta Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş. Bu kanun teklifine sivil toplum kuruluşlarından itiraz var, ama idareciler bu itirazları pek dikkate alacak gibi görülmüyor.

Böyle bir ihtiyacın nereden kaynaklandığı tartışmalı. STK temsilcileri, böyle bir maddenin, ilgiliz başka bir kanun teklifiyle gündeme gelmesine itiraz ediyorlar. Şu nokta da önemli ki, itiraz eden STK’lar içinde şimdiye kadar iktidarın yaptıklarına itiraz etmeyen kuruluşlar var. Yani mesele sadece siyasî partilerin ya da muhaliflerin itiraz etmesiyle sınırlı değil. Bu yönüyle, 28 Şubat öncesinde dönemin iktidarının bazı uygulamalarına itiraz eden ‘mütedeyyin STK’ların tavrı akla geliyor.

Ayrıca, kamuoyu yeni bir ‘hukuk ve adalet paketi’ beklerken böyle adımların atılması büyük bir çelişki değil mi? Üstelik, hukuk ve adalet konulu bir pakete ihtiyaç olduğunu ilân edenler de yine iktidar mensupları. Her halde vaad edilen yeni paket, sivil toplumu ve onların temsilcisi sayılan dernek ve vakıfları daha zor durumda bırakmak için çıkarılmayacaktı.

Teklife itiraz eden STK’lar, yaptıkları açıklamada şöyle demiş: “(...) Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda köklü değişiklikler yapan, muhatapları dinlenilmeden, hiçbir toplumsal tartışmadan geçirilmeden, nasıl ve hangi gerekçelere dayandığı belirsiz yasa teklifinin öncelikle usûlen sakat olduğunu vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. (...) Bu tür düzenlemelerin ilgilileri ile istişare edilmeden tepeden inme yöntemlerle hazırlanması geleneğinden vazgeçilmesi gerekliliğini vurgularız.”

Açıklamada ifade edildiği üzere ilgili madde hazırlanırken STK’larla ‘istişare’ edilmemiş olması büyük bir eksiklik değil mi? ‘Millet iradesi’ne kulak verme anlayışı nerede kaldı? STK’lar bakımında ciddî neticeler doğurabilecek bir düzenlemenin kamuoyunda ve ehil insanlar arasında tartışılmamış olması yanlış değil mi?

İdareciler dinler ya da dinlemez, onların bileceği iş. Fakat bu ve benzeri adımların millet menfaatine olan adımlar olmadığını hatırlatmak lâzım. Gerek muhalefetin ve gerekse uygulamaya muhatap olan ‘mütedeyyin STK’ların itirazlarının medyada yer bulmaması da dikkat çekici başka bir konu.

Tekrarlamakta fayda var: Bu adımlar sivil toplum için bir tuzaktır. Ve muhtemeldir ki bu tuzağı kuranların da buna düşme ihtimali vardır.