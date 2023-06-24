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24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Siyaset böyle olmamalı

Faruk ÇAKIR
24 Haziran 2023, Cumartesi
Mütedeyyin insanların dahi bozulduğu bir cemiyette, siyasetçilerin bozulmamasını ummak ve beklemek belki gerçekçi olmaz; ama biz yine de ‘kendisi için değil, milleti için çalışan’ siyasetçilerin olmasını isteyelim ve dileyelim.

Son seçimlerde milletvekili seçilen bir ismin, TBMM’de karşılaştığı tablo üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi düşündürmeli. “Milletin vekili” olarak TBMM’ye gidenlerin ‘millete vekalet’ etmekten ziyade, partilerinin isteğine göre hareket ettiği ifade ediliyor. Bu noktada kabahati sadece vekillerde ya da siyasi partilerde bulmak da belki hakperestlik olmaz. Fakat bu meselenin ciddi bir dert olduğunu görmek ve millet olarak çare aramak durumunda olduğunu kabul etmek durumundayız.

Yeni milletvekilinin çizdiği tablo şöyle: “Ben ilk kez seçilmiş, taze bir milletvekiliyim. Siyasi tecrübem hayat tecrübemden az. Çok fazla siyasi dili bilmem, daha çok halk gibi yaşar, halk gibi konuşur, halk gibi düşünürüm. Çünkü ben esasen halkım, temsil ettiğim kesim halk, mahşer günü hesap vereceğim kişiler halk. Allah var, muhalefet milletvekilleri şehirlerinin ve ülkemizin sorunlarını meclis gündemine taşıyor. (İktidara mensup vekiller ise) muhalefetin dillendirdiği sorunlara hemen ‘red’ oyu kullanıyor.

Böyle ülke yönetilmez, böyle yöneticilik, böyle milletin vekilliği olmaz. Ülkemizin sorunlarını konuşurken parti üniformalarımızı çıkartmamız, tarafsızca particilik yapmadan objektif olmamız lazım.

Körü körüne bile bile ‘sorun yok’ yalanına el kaldırılmaz! Sen o sorunu bile bile nasıl ‘sorun yok’ diye red kaldırıyorsun, akşam nasıl vicdanın rahat yatıyorsun? Binlerce insan senin o ‘sorun yok’ diye red kaldırdığın oylama konusunda mağduriyet yaşıyor, üstelik bunu da biliyorsun. (...) Olmaz, böyle olmaz. Sizi halkımıza buradan şikayet ediyorum. Sussam dilsiz şeytan olurum. Haksızlık yapıyorsunuz.

Susamam. Meclisimizde yapılan bu haksızlığı, Allah rızası için üstümde hak kalmasın diye buradan halkımıza söyledim. Lütfen halk olarak verdiğiniz oyların, mecliste ülkemiz adına faydalı ve doğru şekilde temsil edilmesini takip edin. Gerisi halkımızın takdiri. Halk ne takdir ederse başım üstüne.” (Mehmet Mustafa Gürban, [twitter, 22 Haziran 2023] @2727mmg2727)

Esasında bu mesele bir müddet Türkiye’nin birinci gündem maddesi olmalı ki, siyaset kirden, pastan, tarafgirlikten, insafsızlıktan ve nispeten ‘kir’den temizlenebilsin. Bu tespitler doğru değil mi? Vekiller, her insaflı gibi ‘doğru’ya doğru, ‘yanlış’a yanlış demeleri icap etmez mi? Bile bile yanlışlara ‘doğru’ diyenlerin millet vekil olma hakları var mı? 

“Menfaat üzerine dönen siyaset”în millete ve memlekete verdiği zararları görelim ve bu yanlışın düzeltilmesi için el ele verelim...

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