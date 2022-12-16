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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Siyasete çelme

Faruk ÇAKIR
16 Aralık 2022, Cuma
Siyasete yargı eliyle yapılan müdahalelerin netice vermediğine yüzlerce delil olduğu halde; bıkmadan ve usanmadan benzer müdahalelerin yapılamaya çalışılması acaba nasıl izah edilebilir?

Düşünün ki onlarca siyasi parti mahkeme kararıyla kapatılmış olduğu halde, o siyasi anlayışın temsilcileri bir şekilde yeni partiler kurarak var olmaya devam etmişlerdir. Partileri milletin kurup yine milletin kapatacağını bilmeyenlerin, mahkeme kararıyla parti kapatmasının bir anlamı var mı? Benzer şekilde milletin reyleriyle iş başına gelen siyasetçileri, mahkeme kararıyla ‘siyaset yapamaz’ hale getirmek mümkün olur mu? 

Gençler belki hatırlamaz, ama bu noktada en çarpıcı örneklerden biri, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra pek çok siyasetçiye ‘yasak’ geterilmiş olmasıydı. Darbeciler; Türkiye’de başbakanlık yapmış, milyonların teveccühünü kazanmış siyasetçilerin başında yer alan Süleyman Demirel’e de siyaset yasağı koymuşlardı. Demirel, yıllar süren bir mücadele vermiş ve neticede bir referandumla siyaset yasağı sona ermişti. Demirel, siyaset yasağının sona ermesinden sonra yine başbakan ve sonrasında da cumhurbaşkanı oldu. Sadece bu misal bile, ‘yasak’ koyarak siyasetçileri engellemenin mümkün olmadığını göstermez mi? Hem bu yasakların, adaletin kılı kırk yardığı günlerde değil de, hukukun siyasete alet edildiği günlerde olması tesadüf müdür?

Bu hususta çok misal vardır. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan o günkü ‘siyasetçi’ye konulan yasak da sonradan kalkmadı mı? Şimdi de benzer bir karar var. Öyle ki bu karara ‘iktidarı destekleyenler’ de mesafeli duruyor. Karar kesinleşmemiş olsa da, zaten kamuoyu nezdinde kabul görmüş değil.

Bazıları diyor ki, “Ne yani, siyasetçi yargılanmaz mı? Mahkum olmaz mı?” Tabii ki yargılanır fakat bu yargını adil olduğundan şüphe duyulmamalı. Son kararda kullanıldığı belirtilen ifadenin aynısını başka siyasetçi ve idareciler kullanmadı mı? Hatta çok daha ağır ifadeleri kullananlar hakkında hiç bir adli işlem yapılmaması yargının adil işlemediğine delil olmaz mı?

Siyasetle ilgilenmek, idareci olmak, çok beğenilmek elbette tek başına yeterli değil. Fakat adaletin iyi işlemediği ve bu meselenin herkesçe bilindiği dönemlerde verilen böyle kararlar millet nezdinde kabul görmez. Mesela bir siyasetçi delilleri ortada olan bir yolsuzluk, usulsüzlük ve yüz kızartan bir suç işlemiş olsa ve benzer bir ‘yasak’ kararı gelse (kanunlara uygun olarak) buna kimse itiraz eder miydi?. Bugün yaşanan tartışma ise çok farklı. Adil işlemeyen hukuk sistemi dolaylı olarak siyasetin de tabii seyrinde işlemesini engeller.

Siyasete müdahaleyi millet, seçim sandığında yapar ve yapmıştır. Başbakanlık yapan siyasetçilerin sandıklardan çıkamadığına çok defa şahit olunmuş. Bundan sonra da böyle olacaktır ve olmalıdır, vesselam.

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