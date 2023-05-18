"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Siyasete kapılmayan hocalar

Faruk ÇAKIR
18 Mayıs 2023, Perşembe
Seçim sonrası yayınlanan “Seçimlerin kaybedeni” başlıklı (16 Mayıs 2023) yazı üzerine bilhassa bazı hoca ve memurlardan itirazlar geldi. İtiraz edenler özetle diyor ki, “Biz de memuruz ama siyaset seline kapılmadık.”

Tabii ki haklıdırlar. Bütün hoca ve memurları aynı kefeye koymak ve tamamını itham etmem hem mümkün değil hem de doğru değil. Esasında bizin de ifade etmeye çalıştığımız “bazı hoca ve memurlar”dır. Yoksa her hoca ya da memur elbette siyasete bulaşmış anlamına gelmez. Bu bakımdan ‘hoca’larımız üzdüysek özür dileriz.

Bir ‘hoca’mız şöyle mesaj göndermiş: “Seçimlerin kaybedeni” yazınızı okudum. Sizinle aynı fikri paylaşan eski bir din görevlisi, şimdinin memuru bir kardeşinizim. Yazıda keşke anlattığınız profilin dışındaki imam, müezzin, ilahiyatçı, hoca, Kur’an kursu hocası... gibi insanların durumunu göz ardı etmeseydiniz. Şahsen ben, siyasi paylaşımdan özellikle uzak dururum her zaman. Seçim, referandum zamanlarında gönlümde yatanı oy kabininde zarfa koydum ve o işi orada bitirdim. Çeşitli vesilelerle kurumum dışında aldığım görevlerde çok çeşitli ideolojilerden ve hatta inançlardan kimselerle irtibatım oldu. Bunların sevgisini, saygısını (biiznillah) kazanmışlığımız vardır. İnançsız, ateist, deist, agnostik vs. çok çeşitli insanlara da irtibatım oldu. Saygı çerçevesinde bu irtibatlarımı sürdürdüğüm kimseler var. Onlardan da çok sevgi, saygı görmüşlüğüm vardır elhamdülillah.”

Elbette hocaların, hacıların ve memurların da siyasi kanaati olur, ancak yanlış olan bu kanaati “devlet işi” yaparken ortaya koymasıdır. Mesela, bir vaiz, bir imam hatip; cami kürsüsünde particilik yaparsa bu çok yanlış olur. Ama aynı kişi, aynı hoca, aynı memur; iş dışında arkadaşlarıyla sohbet ederken siyasi görüşler ortaya koymasında bir problem olmaz. İtiraz edilen nokta, en başta siyasetin dine alet edilme ihtimalidir. 

Bazıları da diyor ki, “Cami sadece namaz kılınan yer değildir.” Elbette cami sadece namaz kılınan yer değil, ama aynı zamanda ‘parti lokali’ de değildir. Hak, hukuk, adalet gibi İslamın emir ve yasakları umumi anlamda anlatılır ve insanların zihinlerine kapı açılır. Bunu yapmak yerine her sözü ‘parti mesajı’ gibi anlaşılan vaazlar ve konuşmalar camiye gelen farklı görüşteki insanları küstürür... Hatta bazıları ‘hoca’lara kızmak yerine ‘dindarların tamamına’ kızar ve küsebilir. Böyle bir netice veren vaazın faydalı olduğunu kim söyleyebilir.

Türkiye’nin sosyal yapısı dinin siyasete alet edilmesinin millete verdiği zararların misalleriyle doludur. Din umumun mukaddes malıdır ve siyasete alet edilemez, edilmememi. Bu hususlara dikkat eden ‘hoca’lar el üstünde tutulmalı ve takdir edilmeli. Yanlış yapanlar da ehil kimselerce ikaz edilmeli vesselam.

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’daki çatışmalar 33 gündür devam ediyor

    Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda
    📷

    Hayatını depremzedelere adadı

    Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

    Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

    'Seçmenin tercih hürriyeti sınırlandı'

    İddialar çok vahim

    Bu yüzyılın salgını: Dijital Demans

    Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor

    Kira isterken mal sahipleri de vicdanlı olmalı

    İsrail suçunu kabul etti

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    İstanbul Havalimanı'nda sandıklar yeniden kuruldu

    Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    BM: Rekor hava sıcaklıkları kapıda

    Şehitlerimizi dualarla ebedi yolculuklarına uğurladık

    Sırbistan'da "bomba ihbarı" nedeniyle bazı okullar tahliye edildi

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En çok turist ağırlayan 4. ülke olduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sorumluluk yatıştırmayı gerektirir
    Risale-i Nur'dan

    “Durmadan, dinlenmeden, yılmadan hizmet...”
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.