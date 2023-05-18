Siyasete kapılmayan hocalar

Seçim sonrası yayınlanan “Seçimlerin kaybedeni” başlıklı (16 Mayıs 2023) yazı üzerine bilhassa bazı hoca ve memurlardan itirazlar geldi. İtiraz edenler özetle diyor ki, “Biz de memuruz ama siyaset seline kapılmadık.”

Tabii ki haklıdırlar. Bütün hoca ve memurları aynı kefeye koymak ve tamamını itham etmem hem mümkün değil hem de doğru değil. Esasında bizin de ifade etmeye çalıştığımız “bazı hoca ve memurlar”dır. Yoksa her hoca ya da memur elbette siyasete bulaşmış anlamına gelmez. Bu bakımdan ‘hoca’larımız üzdüysek özür dileriz.

Bir ‘hoca’mız şöyle mesaj göndermiş: “Seçimlerin kaybedeni” yazınızı okudum. Sizinle aynı fikri paylaşan eski bir din görevlisi, şimdinin memuru bir kardeşinizim. Yazıda keşke anlattığınız profilin dışındaki imam, müezzin, ilahiyatçı, hoca, Kur’an kursu hocası... gibi insanların durumunu göz ardı etmeseydiniz. Şahsen ben, siyasi paylaşımdan özellikle uzak dururum her zaman. Seçim, referandum zamanlarında gönlümde yatanı oy kabininde zarfa koydum ve o işi orada bitirdim. Çeşitli vesilelerle kurumum dışında aldığım görevlerde çok çeşitli ideolojilerden ve hatta inançlardan kimselerle irtibatım oldu. Bunların sevgisini, saygısını (biiznillah) kazanmışlığımız vardır. İnançsız, ateist, deist, agnostik vs. çok çeşitli insanlara da irtibatım oldu. Saygı çerçevesinde bu irtibatlarımı sürdürdüğüm kimseler var. Onlardan da çok sevgi, saygı görmüşlüğüm vardır elhamdülillah.”

Elbette hocaların, hacıların ve memurların da siyasi kanaati olur, ancak yanlış olan bu kanaati “devlet işi” yaparken ortaya koymasıdır. Mesela, bir vaiz, bir imam hatip; cami kürsüsünde particilik yaparsa bu çok yanlış olur. Ama aynı kişi, aynı hoca, aynı memur; iş dışında arkadaşlarıyla sohbet ederken siyasi görüşler ortaya koymasında bir problem olmaz. İtiraz edilen nokta, en başta siyasetin dine alet edilme ihtimalidir.

Bazıları da diyor ki, “Cami sadece namaz kılınan yer değildir.” Elbette cami sadece namaz kılınan yer değil, ama aynı zamanda ‘parti lokali’ de değildir. Hak, hukuk, adalet gibi İslamın emir ve yasakları umumi anlamda anlatılır ve insanların zihinlerine kapı açılır. Bunu yapmak yerine her sözü ‘parti mesajı’ gibi anlaşılan vaazlar ve konuşmalar camiye gelen farklı görüşteki insanları küstürür... Hatta bazıları ‘hoca’lara kızmak yerine ‘dindarların tamamına’ kızar ve küsebilir. Böyle bir netice veren vaazın faydalı olduğunu kim söyleyebilir.

Türkiye’nin sosyal yapısı dinin siyasete alet edilmesinin millete verdiği zararların misalleriyle doludur. Din umumun mukaddes malıdır ve siyasete alet edilemez, edilmememi. Bu hususlara dikkat eden ‘hoca’lar el üstünde tutulmalı ve takdir edilmeli. Yanlış yapanlar da ehil kimselerce ikaz edilmeli vesselam.