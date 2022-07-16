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16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Siyaseti camilere sokmayın!

Faruk ÇAKIR
16 Temmuz 2022, Cumartesi
Şimdiki idarecilerin dikkate alma gibi niyetleri olmasa da, doğruları, gerçekleri ve akıl için bir olan yolu hatırlatmakta fayda var: Camiye, okula ve kışlaya siyaset sokulmamalı!

Slogan haline gelen ve tekrarlanan bu meseleyi bütün idareciler dikkate almak durumunda. Kim ki camiye, okula ve kışlaya siyaset dili, siyaset anlayışı ve siyaset bakışı sokarsa o kişi Türkiye’ye ve bütün insanlara haksızlık yapmış olur.

Okula ve kışlaya siyaset sokmak elbette kötülüktür, ama camiye sokulan siyasetin açtığı yaraları tedavi etmek yıl değil, yıllar alır. Bu bakımdan camileri, cemaati ve imam hatipleri de rahat bırakmak gerekir. Camilerde okunan hutbeler artık ‘merkez’den gönderildiğine göre hutbeleri hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığının bu hususta büyük sorumluluğu vardır. Okunan bazı ‘siyasi hutbe’lere cemaat itiraz etse de maalesef idareciler bu itirazları dikkate almıyor. Tabii ki camide okunan bir hutbeye cemaatin itiraz eder duruma gelmesi, daha doğrusu itiraz edilecek hutbelerin okunması büyük bir ihmalin neticesidir. Camileri ve hutbeleri bu hale getirenlerin büyük sorumlulukları vardır.

Kışlalara siyasetin sokulması ‘darbe’leri netice verdiği gibi, camilere siyasetin sokulması da insanların birbirine olan güvenini, sevgisini ve saygısını kaybettirir. Birbirine güveni, saygısı ve sevgisini kaybetmiş insanlar ‘cemaat’ haline gelebilir mi? Camilerin cemaatsiz hale gelmesine yol açan bu yanlışlara kesin olarak kapıların kapanması icap eder.

Camilere siyasetin sokulduğu devirlerden biri de 12 Eylül 1980 ihtilali sonrasıydı. O dönemde hutbelerden ve cami kürsülerinden doğrudan ya da dolaylı olarak darbecileri öven, siyasetçileri karalayan sözler duyuldu. İstibdat ve baskı sebebiyle vatandan bu vaazlara açıktan itiraz edemese de içten içe itirazlarını dile getirdi. Bu sebeple bazı hocalarla cemaat arasında tartışmaların yaşandığına o günleri bilenler şahit olmuştur. Darbecilerin zorlamasıyla yapılan bu vaazlar millet nezdinde itibar görmedi ve zamanla bu yanlıştan geri dönüldü. Maalesef, şimdi de benzer yanlışlar yapılıyor. Fakat arada şöyle bir fark var: Bazı imam hatipler, şimdiki günlük siyaseti hutbelere ve vaazlara taşımaktan gönüllü davranıyorlar. İşte asıl yanlış ve büyük zarar buradadır. Kendi siyasi görüşlerine fayda verir diye apaçık şekilde ‘siyasi vaaz ve hutbe’ okuyan imam hatiplerin camiye ve cemaate verdiği zararı başka kim verebilir ki?

Uzun sözün kısası, hele hele camilere siyaseti sokmak çok büyük yanlıştır. Bu hususta gönüllü olan, kendi siyasi anlayışına fayda verir diye siyasi hutbe okuyan, gönüllü olarak siyaset yapan hocalar büyük vebal altındadır vesselam.

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