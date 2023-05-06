"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Siyasetin dili çok kirlendi

Faruk ÇAKIR
06 Mayıs 2023, Cumartesi
Seçim dönemlerinde politikacıların konuşmalarının bir ölçüde sertleşmesi kabul edilebilir, ancak bugünkü kadar siyasetin dilinin kirlendiğine çok rastlanmamıştı.

Kirlenen siyaset dili en başta siyasete ve siyasetçiye zarar verir. Ayrıca siyasetçe olan güveni de ortadan kaldırır.

Siyasetçilerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de milleti birbirine düşürmeyecek şekilde konuşmak olmalı. Mahalledeki kahvede konuşan insanlar bir ölçüde birbirlerini sert eleştirse de, parti liderleri bu sertlikleri yumuşatacak şekilde beyanatlar vermeli ve gerginliğin de sükunetin hakim olmasına çalışmalı.

Peki, bugünkü tabloya baktığımızda bu kurala uyulduğunu söylemek mümkün mü? Her siyasi parti başkanının diline hakim olması şart olmakla birlikte, bu hususta en çok dikkat etmesi gereken iktidar partisi mensuplarıdır. Çünkü onların elinde devlet imkânları vardır ve sözleri bu bakımdan daha dikkat çekici olur. Hele hele bugünkü sistemde, cumhurbaşkanının da aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması; bu makamı iyice siyasetin içine çekmiş durumdadır. Dolayısı ile bu makamda olanın sözleri, konuşmaları ve beyanları çok daha fazla önem kazanmış oluyor. 

Siyasi menfaat için dini değerlerin istismarı da çok mahzurlu. Din umumun malı olduğuna göre, “Bana oy verenler dindar. Vermeyenler dindar değil” manasına gelen beyanlar cemiyeti bir arada tutan bağların kapmasına yol açabilir. Bu yöndeki beyanların geçmişte de çok zararlı neticeler verdiği hatırlanmalıdır. Bir dönem “Bu seçimde Müslümanların sayısı belli olacak” şeklinde konuşan siyasetçiler olmuştu. Bu konuşlar mütedeyyin insanları rahatsız etmiş ve böyle diyen siyasetçiler sandıklardan umdukları neticeyi alamamıştı. Geçmişte yapılan ve fayda görülmeyen yollara yeniden girilmek istenmesi nasıl açıklanabilir?

Her ne kadar ‘dilin kemiği yok’sa da, siyasetçiler konuşurken çok dikkat etmeli. Önüne gelenlere terörist, dinsiz, vatan haini gibi ithamlar sıralamak siyasetle izah edilebilse bile; hakla, hukukla, adalet anlayışla ve insaniyetle izah edilemez. Ayrıca bu ithamları yapanların, başka günlerde aynı ithamlarla karşılaşabileceği de akılda tutulmalı. Kesin olan şu ki, ölçüsüz beyanların bedelini bütün Türkiye ödemiş oluyor. 

Sandık günü yaklaştıkça partilerin devlet imkânlarından istifade etmesi noktasındaki adaletsizlik de daha net olarak görülüyor. İktidar partisinin devlet imkanlarından istifade ederek yaptığı propaganda ile muhalefetin bu imkanlardan istifadesi kıyas kabul etmez durumdu. İktidar partisinin buradaki adaletsizliğe ses çıkarmaması doğru mudur? Bugün için bu adaletsizlik onların menfaatine görünse de uzun dönemde menfaatlerine değildir. Çünkü bozulan ‘kantar’ düzeltilmezse; gün gelir aynı kantar iktidar mensuplarını da tartabilir.

Siyasetin dilini temiz tutabilmek, Türkiye’yi idare edenlerin hedefi olmalı vesselam.

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kimse milletin iradesine darbe diyemez

    'ABD, üçüncü dünya ülkesi olacak'

    AKP’linin tercihi de yurtdışında yaşamak

    Sırbistan'daki saldırıların ardından bölge alarma geçti

    KKTC'den İsrail'e tepki

    'Kovid-19'un uluslararası halk sağlığı acil durumu sona erdi'

    En zengin hiç böyle zengin olmamıştı!

    Malatya - Battalgazi'de ağır hasarlı bina çöktü

    'Kremlin'e yapılan İHA saldırılarına somut eylemlerle karşılık vereceğiz'

    Savaşa değil, seçime gidiyoruz

    Sudan’da 190 çocuk öldürüldü

    Barış Yürüyüşü başvuruları başladı

    Depremden kurtuldu, Sudan’dan kaçtı - Yeniden bir düzen için Sudan’a gitti, ama...

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4,6 büyüklüğünde deprem

    Kim iktidar, kim muhalefet karıştırmaya başladı

    DP Genel Başkanı Uysal: Millet İttifakı “hukuk devleti, işleyen demokrasi” diyor

    AYM'den sağlıkçıların icap nöbetlerine ilişkin karar
    📷

    Bu köyde araba yolu bulunmuyor

    Sudan'daki çatışmalarda 551 kişi öldü

    Munzur Çayı'ndaki arama çalışmalarında 15. gün

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstikamet çizgisi
    Genel

    Kimse milletin iradesine darbe diyemez
    Ahmet BATTAL

    Neden Millet İttifakı?
    Adnan NACİR

    Seçim üzerine - 1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali VAPURLU

    Tahribatlarınızı tamire çalışın
    Faruk ÇAKIR

    Siyasetin dili çok kirlendi
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun
    Ali HAKKOYMAZ

    Hangi siyaset hangi Said Nursî? (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.