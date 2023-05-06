Siyasetin dili çok kirlendi

Seçim dönemlerinde politikacıların konuşmalarının bir ölçüde sertleşmesi kabul edilebilir, ancak bugünkü kadar siyasetin dilinin kirlendiğine çok rastlanmamıştı.

Kirlenen siyaset dili en başta siyasete ve siyasetçiye zarar verir. Ayrıca siyasetçe olan güveni de ortadan kaldırır.

Siyasetçilerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de milleti birbirine düşürmeyecek şekilde konuşmak olmalı. Mahalledeki kahvede konuşan insanlar bir ölçüde birbirlerini sert eleştirse de, parti liderleri bu sertlikleri yumuşatacak şekilde beyanatlar vermeli ve gerginliğin de sükunetin hakim olmasına çalışmalı.

Peki, bugünkü tabloya baktığımızda bu kurala uyulduğunu söylemek mümkün mü? Her siyasi parti başkanının diline hakim olması şart olmakla birlikte, bu hususta en çok dikkat etmesi gereken iktidar partisi mensuplarıdır. Çünkü onların elinde devlet imkânları vardır ve sözleri bu bakımdan daha dikkat çekici olur. Hele hele bugünkü sistemde, cumhurbaşkanının da aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması; bu makamı iyice siyasetin içine çekmiş durumdadır. Dolayısı ile bu makamda olanın sözleri, konuşmaları ve beyanları çok daha fazla önem kazanmış oluyor.

Siyasi menfaat için dini değerlerin istismarı da çok mahzurlu. Din umumun malı olduğuna göre, “Bana oy verenler dindar. Vermeyenler dindar değil” manasına gelen beyanlar cemiyeti bir arada tutan bağların kapmasına yol açabilir. Bu yöndeki beyanların geçmişte de çok zararlı neticeler verdiği hatırlanmalıdır. Bir dönem “Bu seçimde Müslümanların sayısı belli olacak” şeklinde konuşan siyasetçiler olmuştu. Bu konuşlar mütedeyyin insanları rahatsız etmiş ve böyle diyen siyasetçiler sandıklardan umdukları neticeyi alamamıştı. Geçmişte yapılan ve fayda görülmeyen yollara yeniden girilmek istenmesi nasıl açıklanabilir?

Her ne kadar ‘dilin kemiği yok’sa da, siyasetçiler konuşurken çok dikkat etmeli. Önüne gelenlere terörist, dinsiz, vatan haini gibi ithamlar sıralamak siyasetle izah edilebilse bile; hakla, hukukla, adalet anlayışla ve insaniyetle izah edilemez. Ayrıca bu ithamları yapanların, başka günlerde aynı ithamlarla karşılaşabileceği de akılda tutulmalı. Kesin olan şu ki, ölçüsüz beyanların bedelini bütün Türkiye ödemiş oluyor.

Sandık günü yaklaştıkça partilerin devlet imkânlarından istifade etmesi noktasındaki adaletsizlik de daha net olarak görülüyor. İktidar partisinin devlet imkanlarından istifade ederek yaptığı propaganda ile muhalefetin bu imkanlardan istifadesi kıyas kabul etmez durumdu. İktidar partisinin buradaki adaletsizliğe ses çıkarmaması doğru mudur? Bugün için bu adaletsizlik onların menfaatine görünse de uzun dönemde menfaatlerine değildir. Çünkü bozulan ‘kantar’ düzeltilmezse; gün gelir aynı kantar iktidar mensuplarını da tartabilir.

Siyasetin dilini temiz tutabilmek, Türkiye’yi idare edenlerin hedefi olmalı vesselam.