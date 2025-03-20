Türkiye’de gündemin çok sık değiştiğinden haklı olarak şikâyet ederiz.

Gerçekten de gündem o kadar hızlı değişiyor ya da değiştiriliyor ki “Her gün bir gündem” demek bile yaşananları ifade etmeye yetmiyor. Onun yerine “Sabah bir gündem, akşam başka bir gündem” denilse yeridir.

Ülkemizde yaşanan sıkıntıları aşmanın yolu “adaleti hâkim kılmak”la mümkün olduğunu hepimiz görmek durumundayız. Kişilerden bağımsız olarak adaleti el üstünde tutabilsek pek çok mesele çözüme kavuşturulur. Ancak “Onlar bize haksızlık yaptı, şimdi imkân bizde. Biz de onlara haksızlık yapabiliriz” anlayışı ile hareket edildiği müddetçe düzlüğe çıkmak pek de mümkün görünmüyor.

Slogan haline gelen ve çoğu zaman tekrarlanan önemli bir söz var: Siyasette bir gün uzundur.

Bu sözü akılda tutmakta fayda var. Aksi halde her gün ve neredeyse her saat değişen gündemleri takip etmek ve yorumlamak kolay olmaz. Yeni bir ‘çözüm süreci’ gündemi meşgul ederken bir anda tablo yeniden değişti ve diploma iptali ve yeni gözaltıları şimdilik ‘yeni gündem’ oldu. Bu hal, “Siyasette bir gün uzundur” sözünü bir defa daha tasdik etmiş oldu.

Büyüklerimiz, uzun yılların tecrübesiyle yaşadıkları hadiseleri ‘atasözleri’ ile ortaya koymuşlardır. “Siyasette bir gün uzundur” sözü de bir yönüyle atasözü sayılabilir. Dolayısı ile bugünkü tabloya bakarak sonraki günler için kesin kanaat izhar eden değerlendirmeler yanıltıcı olabilir. “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” denildiğine göre yapılan yanlışların ilânihaye devam etmesi mümkün değil. Mesele, her zaman ve her zeminde “hak, hukuk ve adalet”i talep etmek, savunmak ve bunları ‘kalıcı gündem’ olarak görmekten ibaret olmalıdır.

Hele hele mütedeyyin insanların “hak, hukuk ve adalet”i dikkate almayan işlere sahip çıkması ve onları savunması; uzun dönem için Türkiye’nin menfaatine olan bir tavır olamaz.

Bundan önce hep olduğu gibi bundan sonra da “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” diyenler kaybedecek. Aynı şekilde kim “Tabağına ne doğrarsa, kaşığına o gelecek.” Yine, “Eden bulur” sistemi işleyecek ve son tahlilde haklı olanlar kazanacak.

Tabii ki “Siyasette bir gün uzundur” tespiti de her zaman tasdik edilmeye devam edecek...