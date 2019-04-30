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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Siyasette de adalet

Faruk ÇAKIR
30 Nisan 2019, Salı
Adaletin mülkün temeli olduğunu her fırsatta ifade etmek gerekir.

Ayrıca, adil rekabetin siyasette de şart olduğunu hadiseler anlatıyor. 

“Türkiye’de ekonomik kırılganlık ve rekabet” konusunda bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Erdal Türkkan, “Siyasette adil olmayan rekabet”i, “Dayanıklılığı azaltan ve kırılganlığı arttıran faktörler” arasında saymış. 

Prof. Dr. Erdal Türkkan, yaptığı değerlendirmede her meselede suçu ve kabahati başkasına yıkmanın doğru olmadığına işaret edip şöyle demiş: “Her ekonomi gibi Türkiye ekonomisi de bazı iç ve dış şoklara maruz kalmaktadır. Türkiye’de ekonomik kırılganlığın azaltılabilmesi için öncelikle bu şokların etkisinin azaltılması konusunda neler yapılabileceğinin tartışılması gerekmektedir. Türkiye’de maalesef dış şoklar, hatta bazı iç şoklar ‘Türkiye’yi yıkmak isteyen dış mihrakların’ oyunları olarak nitelendirilmiş ve bu nedenle iç ve dış şokların etkisinin nasıl sınırlandırılabileceği veya şok olasılığının nasıl azaltılabileceği üzerinde yeterince ve gerçekçi biçimde durulmamıştır.” (www.rekabetdernegi.org, erişim: 26 Nisan 2019)

İç şoklara sebep olabilecek büyük bir deprem riskine karşı gerekli tedbirlerin bugün dahi alınmamış olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Türkkan, ‘siyasî tercih’lerdeki hatalara da şöylece işaret etmiş: “Türk ekonomisinde ekonomide kırılganlığı arttıran ve azaltan siyasî tercihlerin yan yana varlığını koruduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 1980’lerden itibaren yaşanılan tecrübeler esas alınarak Türk ekonomisinde kırılganlığı azaltabilecek veya yumuşatabilecek çok sayıda kurumsal düzenleme ve politika tercihi yapılmıştır. (...) Özellikle 2010’lu yıllarda bu tercihleri inkâr eden veya işlemez hale getiren hatta ters çeviren bazı tercihlerin ön plana çıktığı görülmektedir.”

Türkiye’nin “Dayanıklılığı azaltan-kırılganlığı arttıran faktörler” de şöylece sıralanmış: Döviz kuruna müdahale eğilimi ve ihtimali. Merkez Bankası’na müdahale eğilimi ve ihtimali. Keyfi kamu geliri ve kamu harcaması eğilimi. Kamu bankaları yoluyla faiz ve kredi müdahaleleri ve baskısı. Serbest piyasaya güvensizlik ve kuralsız müdahale eğilimi. İç tasarruf yetersizliği. Yüksek cari açıkla ve dış borçlanma ile yaşama zorunluluğu. Sistematik korumacılık ve rekabetle uyumsuz teşviklerin yaygınlığı. AB ve NATO ve ABD ile gerginlik ve kriz. Siyasî iktidarın güdümünde düzenleme. Bağımlı ve etkin işlemeyen yargı. Siyasî iktidarın emrinde taraflı medya. Komşularla kopuk ve kötü ilişkiler. Siyasette adil olmayan rekabet. Bu tesbitler, karşı karşıya olduğumuz Türkiye gerçeğine işaret etmiyor mu? Kamu gelirleri keyfi olarak harcanıp israf edilmiyor mu? Cari açık her geçen ay daha da artmıyor mu? Bazı kişi ve firmalar korunurken bazıları engellenmiyor mu? Komşu olsun olmasın, dünyanın pek çok ülkesiyle olan ilişkilerimizde gerginlik ve kriz yaşanmıyor mu? Adalet sisteminden Türkiye’yi idare eden idareciler dahi şikâyetçi değil mi? 

Medyanın taraflı olduğunu inkâr eden var mı? Komşu ülkelerle dostluk çoktan unutulmadı mı? Siyasetteki rekabeti adil ve hakkaniyet üzerinde mi?

Peki, bu problemleri görmeyip, inkâr edip, öteleyerek bir yere varmamız mümkün olur mu?

Türkiye’yi idare edenlerin bu meselelere kafa yormasını istemek ve beklemek hepimizin hakkı. Tabiî ki bu noktada milletin ve hepimizin ortak sorumluluğu vardır. Yanlış yapanlara alkış tutmak, “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” tavrı ödeyeceğimiz faturayı katmerleştirir. Allah muhafaza...

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