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7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Son kaybeden fırsatçılar olur

Faruk ÇAKIR
07 Ağustos 2021, Cumartesi
Deprem ve sel gibi felâketler aynı zamanda toplumun ahlâkî durumuna da ayna tutan hadiselerdir. Bazı ‘büyük devletler’de kasırga sonrası dükkânların yağmalanması insanları şaşırtırken, bunun yanında ‘gelişmekte olan ülke’lerde ise yardımlaşma sahnelerine rastlanabilir. Genelleme yapmak belki isabetli olmayabilir, ama böyle tablolar yaşandığını herkes bilir.

Ülkemizde genel anlamıyla deprem ve sel gibi afetlerden sonra yardımlaşma tablolarına şahit olunmuştur. 1999’daki büyük Marmara Depreminde yaşananlar buna delil olabilir. Sivil toplum kuruluşları ve dernekler, depremde evi yıkılan insanlara yardım için büyük bir gönüllü seferberlik başlatmış ve bir yönüyle dünyaya örnek olmuştu.

Elbette o günlerde de krizi fırsat bilip insafsızlık yapanlar vardı, ama bunlar hem çoğunlukta değildi hem de ekseriyet nezdinde kınanıyordu. Son günlerde büyük tahribata sebep olan orman yangınlarını fırsat bilip mal ve hizmetlere aşırı zam yapanlar olduğu ifade ediliyor. Esasında böyle yapanlar ilk bakışta ‘para’ kazanmış olsa da son tahlilde ‘en çok kaybedenler listesi’nde yer alırlar.

Virüs salgınının ilk günlerinde maske fiyatlarını üçe katlayan fırsatçılar görülmüştü. Şimdi de yangındaki ihtiyaç listelerine aşırı zam yapanlar olmuş. Haberlere göre yangın söndürme tüpünden eldivene, hatta yangın kremine kadar hemen her ürünün fiyatı birkaç gün içinde yüzde 10’dan başlayıp yüzde 630’lara kadar varan oranlarda zam görmüş. En yüksek zam da ısıya dayanıklı yanmaz eldivenin payına düşmüş. 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldivenin fiyatı bir günde 330 TL’ye çıkmış. Yangın bölgelerinde bulunan insanlara gıda desteği sağlamak için gönderilen konserve fiyatlarındaki artış da dikkat çekici olmuş. Meselâ, 28 Temmuz’a kadar 172 TL olan bir konservenin fiyatı 306 TL’ye yükselmiş.

Yangından fırsat çıkarmak isteyen bir başka grup da arazilerin imarları olmamasına rağmen ‘İmara açılacak’ diye reklâm yapan emlakçılar olmuş. Bu yöndeki ilânlara tepki gösteren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı, “Daha acımız dinmemişken, yangının külü soğumamışken birçok emlak sitesinde yanan arazilerin satışa çıkarıldığını tesbit ettik. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz”  değerlendirmesinde bulunmuş.

Deprem, yangın ve sel gibi felâketleri para kazanma günü olarak görenleri insafa dâvet etmekte fayda var. Elbette bu hususta idarecilerin de sorumluluğu var. Felâket günlerini kazanç kapısı olarak görenlere mutlaka mani olmak gerekir. Tabiî ki asıl çare, insanların bu yola tevessül etmeyecek şekilde eğitilmesidir.

Şunu da hatırlatmak icap eder ki, haksız kazancın kimseye bir faydası olmaz. Bugün için kazandığını düşünen fırsatçılar, yarın ‘kesin kaybedenler’ listesinde yer alabilirler. İnşallah böyle fırsatçılara yol verilmez vesselâm.

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