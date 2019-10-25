Sosyal adalet talebi

Yolsuzluk, haksızlık, hukuksuzluk gibi meseleler bütün dünyayı etkileyen dertlerin başında geliyor. Haliyle bu durum İslâm dünyasını da etkiliyor.

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, İstanbul’da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada bu duruma dikkat çekmiş ve Arap coğrafyasında gençlerin, adalet, hürriyet, onur gibi değerlerin yanı sıra, sosyal adaletin tesisini de istediklerini belirtmiş.

“Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” başlığı altında konuların ele alındığı TRT World Forum’da “Orta Doğu’da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği” başlıklı panelde konuşan Gannuşi, Arap baharı ve Tunus konusunda değerlendirmelerde bulunmuş.

Arap Baharı’nın bölgedeki diktatörler tarafından yok edilmesi için planlar yapıldığını belirten Gannuşi, şu değerlendirmede bulunmuş: “Ama biz yine de ayakta kaldık. Arap diktatörler bize darbe yapmaya kalkıştılar, ama buna izin vermedik. Tunus’ta 6 seçim yapıldı ve son yapılan seçim de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Partimiz birinci oldu. Ama tek parti biz değiliz, birden çok konseyimiz var ve birden çok partiyle koalisyon kuracağız. Ulusal koalisyonun amacı kesinlikle ülkedeki ön yargıları ortadan kaldırmak olacaktır. Çok iyi değerlere sahip bir Cumhurbaşkanımız var. Hukukun üstünlüğüne değer veriyor. Mütevazılık gibi çok önemli değerlere sahip.”

Arap coğrafyasında gençlerin, adalet, hürriyet, onur gibi değerlerin yanı sıra, sosyal adaletin tesisini de istediklerini aktaran Gannuşi, şöyle devam etmiş: “Gençler, sosyal adalet istiyor. Bu gençlik hareketinin, hedeflerini gerçekleştirebileceğini inanıyoruz. Gençler sadece demokrasinin tesis edilmesinin yeterli olmadığını düşünüyor, sosyal adaletin de tesis edilmesini istiyor ve bunu gündeme getiriyorlar artık. Bunu da başaracaklarına inanıyoruz. Arap coğrafyasında olduğu gibi Tunus gençliğinin de bazı kaygıları var. (...) Tunus’ta siyasal bir devrim gerçekleşti, ama işsizlik sorunu hâlâ çözülemedi. Ekonomik kriz hâlâ devam ediyor. Sağlık, eğitim hizmetleri yeterince düzeltilmiş değil. Dolayısıyla Tunuslular mevcut durumdan ve yönetimden memnun değil. Gençler, sosyal adalet talep ediyor. Dolayısıyla Tunus, bu siyasî devrimi yıkacak bütün fırtınalara rağmen ayakta duruyor. İnanıyorum ki Tunus sosyal adalet sorununu da çözecek ve bu yolsuzluklardan kurtulacak.” (AA, 22 Ekim 2019)

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren uzmanlar her fırsatta Tunus ve dolayısıyla Gannuşi farkına dikkat çekiyorlar. Seçimlerde birinci olan partinin liderinin “Partimiz birinci oldu. Ama tek parti biz değiliz, birden çok konseyimiz var ve birden çok partiyle koalisyon kuracağız” demesi pek alışık olunmayan bir tavır. Aynı şekilde övünmeden ziyade dertleri de dile getiren bir tavır var. “İşsizlik sorunu hâlâ çözülemedi. Ekonomik kriz hâlâ devam ediyor” diyen de Gannuşi.

Bu tavır mutlaka siyasî gerginlikleri azaltır ve dertlerin çözülmesine fayda verir. Benzer tavrın ülkemizde de gösterilmesine ne kadar ihtiyaç var, hesap edilsin.

“Arap coğrafyasında gençlerin, adalet, hürriyet, onur gibi değerlerin yanı sıra, sosyal adaletin tesisini de istedikleri” hatırlatması da mühim.

Öyle anlaşılıyor ki hak, hukuk ve adalet ihtiyacı; sadece Türkiye’nin, Tunus’un ya da Arap dünyasının değil. Bütün dünyanın ve insanlığın ihtiyacı... İnşallah bu meseleler daha fazla konuşulur ve adaletin tesisi için birlikte çalışmalar yapılır. Dünya huzura kavuşmak istiyorsa adaleti tesis etmeli vesselâm.