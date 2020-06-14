Sosyal medya tuzağı

Herkesin ve hepimizin şikâyet ettiği, ama bir ölçüde de tuzağına düştüğümüz bir meseledir sosyal medya meselesi.

Sosyal medyanın iyi yolda kullanılması da elbette mümkündür, ama bu meydanda olanların acaba yüzde kaçı bunu yapabiliyor?

Sosyal medyada yazılan ve çizilenlerden haklı olarak şikâyetçi olanların başında da siyasetçiler ve idareciler geliyor. En yıkıcı olan mesele de bu sahada aktif olanların bir kısmının ‘hayalî şahıslar’ olması. İsimlerini gizleyen bazı kötü niyetliler değişik hesaplarla bir bakıma ‘serbest atış’ yapmaktan geri durmuyor. İdarecilerin ve siyasetçilerin ‘yalan haber ve bilgiler’den şikâyetçi olmaları elbette haklarıdır, ancak bu ‘yalan haber’ler kendi işlerine geldiğinde acaba aynı tepkiyi, aynı itirazı, aynı ‘ahlâk hatırlatmasını’ yaparlar mı?

Sanal âlemdeki bu bozulmanın ve tahribin elbette hukuk kaideleri içinde engellenmesi gerekir. Bunun için ilk iş yine idareci ve siyasetçilere düşer. Acaba siyasetçiler kendi yazdıkları mesajların nerelere gideceğini iyi düşünüyor mu? Kendilerine itiraz edenleri kınarken kullandıkları üslûp siyasî havayı daha fazla bozmuyor mu? En ağır ithamların yapıldığı mesajlara imza atan idareciler yok mu? Demokrasilerde hem iktidar, hem de muhalefet olur. Muhalefetin haklı itirazlarını dahi susturmaya çalışmak, ya da yapılan her itirazı ‘hain’likle itham etmek sosyal medyadaki alevlerin daha da artmasına yol açmaz mı?

Bu sahada dikkat çeken başka bir nokta da yapılan yanlışların gerçekler ortaya çıksa dahi düzeltilme yoluna gidilmemesidir. Diyelim ki bir bir ‘yalan haber’in yayılmasına vesile olundu. Gerçek ortaya çıktığında bir özür ve düzeltme icap etmez mi? Bazı siyasetçi ve idareciler bu hususta çok ketum davranıyor ve yanlışları tashih yoluna gitmiyor. Peki, yanlış olduğu yüzde yüz ortaya çıkan bir bilginin düzeltilmemesi nasıl izah edilecek? Bu tavır ‘Çamur at, izi kalsın” anlamına gelmez mi?

Tabiî ki sosyal medya hesapları kullanılırken en çok dikkat etmesi icap edenlerin başında mütedeyyin insanlar gelir. Doğruluk ve dürüstlükten taviz vermemek en başta bunların vazifesi. “Yalan haber”lerin yayılmasına vesile olmanın bir sorumluluk getirdiğini en başta ‘hacılar ve hocalar’ bilir ve bilmeli. Ne yazık ki sosyal medya sahasına bakıldığında bu hassasiyetin dikkate alınmadığı görünüyor.

Şundan emin olabiliriz ki ayırım yapmadan bütün siyasî parti liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ‘önde gelen diğer kişiler’ sosyal medya mesajlarında ‘akl-ı selim’ ile hareket etse; bu sahadaki yangın büyük ölçüde söner. En fazla ihmal edilen konu maalesef budur. Bazı siyasetçiler kendi taraftarlarını ‘canlı’ tutmak için çok ölçüsüz mesajlar veriyor. Böyle mesajlar netice olarak partilerin işine yarıyor olsa bile Türkiye’ye ve millete bir faydası var mı?

“Sosyal medyada ahlâk kurallarına uyulsun” diyen idareciler bu noktada samimî olduklarını ispat etmek istiyorlarsa önce kendi özel mesajlarına bin defa dikkat etmelidir. En başta yanlış mesajlar verilmese sosyal medyadaki tartışmalar büyük ölçüde sakinleşir.

Yarın bir gün pişman olunacak mesajlardan kendimizi koruyalım. Her mesajın kalplerde ve akıllarda bir ‘yara’ açabileceğini hesaplayıp bin defa düşünelim ve bir defa yazalım. Bu yolla hem söz israfı önlenmiş olur, hem de sosyal medyadaki yangın kontrol altına alınır.

“O yaptı ben de yaparım” tavrıyla bu tuzağı bozmak kolay değil. “O yaptı, ben yapamam” diyelim ki kötülükler yayılmasın ve tuzak bozulsun. Bu yolla iftira atanları da Allah’a havale edelim gitsin...