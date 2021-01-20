Sosyolog penceresi

Bazı sosyal bilimciler ve psikologlar ‘ölüm haberleri’nin insanları korkuya sevk ettiğinden bahisle bu haberleri duymak ve duyurmak istemese de, ölümün kendisi başka ilâncılara ihtiyaç bırakmadan her gün ve an kendisini hatırlatıyor.

Dün de bir ‘ani ölüm’ haberi duyuldu. Ünlü sosyolog, Prof. Dr. Nur Vergin, ifade edildiğine göre kalp krizi sebebiyle evinde vefat edip ebedî âleme göç eylemiş.

Esasında Prof. Dr. Nur Vergin’in vefat haberi, önemli bir sosyal meseleyi de gündeme taşımış oluyor: Bilhassa büyük şehirlerde yaşayan insanların bir bölümü yalnız kalmış durumda ve yaşanan kovid salgını bu yalnızlığı katmerleştirmiş gibi görünüyor.

İlgili haberde şöyle denilmiş: “Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden olan Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, İstanbul Etiler’deki evinde bu sabah (18 Ocak 2021) vefat etti. Yalnız yaşadığı bilinen Vergin’in vefatı yemek getiren yardımcısına kapıyı açamaması üzerine polise haber verilmesiyle öğrenildi. (...) Otopsi için morga kaldırılan Vergin’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Vergin’i son olarak gören komşuları (...) dün akşam [Vergin’in] kendilerini ziyarete geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: Sağlıklı görünüyordu. Ama üzgündü. ‘Kimsem yok, pandemi nedeniyle başka hiçbir yere gidemedim’ dedi. Saat 21.00 civarında evine gitti. Sabah vefat ettiğini öğrendik.” (karar.com, 18 Ocak 2021)

Ebedî âleme göç eden Prof. Dr. Vergin hakkında söz söylemek elbette öncelikle öğrencileri ve onu çok daha yakından tanıyanlarındır. Biz de mesleğimiz itibarıyla Prof. Dr. Vergin’i çeşitli toplantılarda dinlemiş, soru sormuş ve bir defasında da evinde uzun boylu sohbet etmiştik. Meselâ, o günlerde gündemde olan başörtüsü yasağına karşı itirazlarını dile getirmekten de ‘o çevre’yi ikna etmeye çalışmaktan geri durmamıştır. Hele hele insanların ‘daha mütedeyyin’ olmasından ürkenlere her zaman için ‘sosyolojik gerçekler’le açıklamalar yapmıştır.

Sosyoloji Profesörü Nur Vergin’in “Türkiye gerçekleri”nden haberdar olan bir sosyologdu ve dolayısı ile tesbitleri makes bulurdu. Meselâ bir defasında “Geçmiş yıllarda evimizde bir mevlid okutmak istedik, ama çevre, eş-dost ne der, yanlış anlaşılırız diye çekindik” şeklinde özetlenebilecek şekilde konuşmuş (Vatan, 1 Ocak 2008) ve bazıları buna itiraz etmişti.

Merhum Prof. Dr. Nur Vergin, 1990’lardaki tartışmalarda yaptığı başka pek çok açıklamasıyla da medyaya gündem olurdu. Bir defasında kendisinden randevu talep edip ‘Türkiye’nin dertleri’ni konuşmak istemiştik. Daha sonra evinde gerçekleştirdiğimiz ve saatler süren sohbette tam bir ‘Türkiye turu’ yapmış ve geleceğe dair tahminlerini, kaygılarını ve beklentilerini anlatmıştı.

Bu vesile ile merhum Prof. Dr. Vergin’e rahmet dilerken; her meslek erbabının ve aydınların ‘Türkiye gerçekleri’nden haberdar olmasını temenni ederiz.