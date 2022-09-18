Sözünde dur dünya!

Herkesin bildiği üzere, dünyadaki imkânlar adil bir şekilde paylaşılabilse hem barış olur hem de aç ve açıkta hiç kimse kalmaz.

Bunun yerine, maddi imkânlar belli ellerde toplanınca hem dünyanın huzuru kaçıyor hem de milyonlarca insan aç ve açıkta kalıyor.

Deprem ve sel felaketi gibi hadiseler sonrası dünya ülkeleri yardım vaad ediyor. Fakat iş bu vaadleri yerine getirmeye gelince maalesef ekseriyetle sözler unutulmuş oluyor. Dünyadaki maddi sıkıntıyı bir ya da iki zenginin çözmesi bile mümkün olduğu halde, koca dünyanın bu meselede ilgisiz kalması ve krizleri seyretmesini anlamak mümkün mü?

Konu ile ilgili bir haberde şu bilgiler var: Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın kriz ve afet bölgelerinde bu yılbaşından itibaren başlattığı insani yardım hedeflerinin sadece yüzde 35’inin fonlandığını açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, 2022’deki toplam Küresel İnsani Yardım İhtiyaçları listesini BM Cenevre Ofisine akredite gazetecilerle paylaştı.

Listede bu yılki toplam insani yardım ihtiyaç miktarının 49,51 milyar ABD doları olduğu belirtilirken şimdiye kadar bu miktarın 17,72 milyar dolarının (yüzde 35,8) karşılandığı kaydedildi. Listede en çok Libya’daki insani yardım planına bağış yapıldığı, gerekli bağış miktarı olan 113 milyon doların yüzde 79’unun karşılandığı belirtildi. Somali’deki yardım planının yüzde 70’i, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndekinin yüzde 69’u ve Ukrayna’da acil yardım planının yüzde 65’inin karşılandığı bildirildi. İnsani yardım planlarından Yemen’de hedeflenen bağışların yüzde 45’i, Afganistan’da yüzde 43’ü, Etiyopya’da yüzde 40’ı karşılandı. 23 bölgedeki insani yardım hedeflerinin yüzde 35’in altında olduğu görülürken Pakistan’daki sel yardımları yüzde 33, Bangladeş’teki Arakanlı mültecilere yardım girişimi yüzde 29, Suriye’deki insani yardım planı yüzde 25, Myanmar’da ki insani yardım planı ise şimdiye kadar yüzde 18 oranında desteklendi.

Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali Yarımadası ve Yemen’den bölge ülkelere göç edenler için bölgesel insani yardım planları da henüz maddi destek bulamadı.” (AA, 16 Eylül 2022)

Yıllık toplam insani yardım ihtiyaç miktarı yaklaşık 50 milyar dolar olduğuna göre, bütün dünyanın bu miktarı bir araya getirememiş olması; insanlığın imtihanı kaybettiği anlamına gelmez mi? Yemen’de hedeflenen bağışların yüzde 45’i, Afganistan’da yüzde 43’ü, Etiyopya’da yüzde 40’ı karşılanmış olması da ayrı bir dram.

Elbette esas yapılması gereken iş, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde eğitilmesidir. Çok tekrar edildiği üzere, insanlar acıkınca onlara balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek esas maksat olmalı. Bununla birlikte ilk etapta ihtiyacı karşılayacak şekilde yardım yapmak da şarttır.

Tekrarlamakta fayda var: Verilmesi şart olan ‘zekat’lar verilebilse dünyada maddi sıkıntı kalır mıydı? Hatta ve hatta, ‘zekatın zekatı verilse’ yine de çare bulunmuş olur. O halde dünyayı kınamadan önce ‘İslam dünyası’na göz atmakta fayda var.

Yardım sözü veren ülkeler, lütfen sözünüzde durun...