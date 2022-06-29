Spor dünyasından güzel haber

Spor, daha doğrusu futbol dünyası ekseriyetle ‘ayak oyunları’yla hatırlanır.

Büyük paraların döndüğü bu dünya, aynı zamanda ‘bahis’lere de konu olur. Sporcuların ekseriyeti de ‘olumsuz hadiselerle’ hatırlanır. Elbette iyilikleriyle hatırlanan sporcular da var ama onların çoğunlukta olduğunu söylemek kolay değil.

Spor dünyasını yakından takip eden birisi değiliz. Ancak ara sıra bu camiadan da güzel ve örnek olacak haberler duyuluyor. Liverpool’un Senegalli oyuncusu Sadio Mane hakkındaki bir haber de bu cümleden sayılabilir. Habere göre Sadio Mane, yeni sezon öncesinde dünyaya geldiği Senegal’in Bambali köyünü ziyaret etmiş ve köydeki yaşantısını sosyal medyada paylaşmış. Son 6 sezondur Liverpool formasını terleten Sadio Mane, futbol dışında memleketi Senegal’e yaptığı yatırımlarla da gündeme gelen bir isim olarak tanınıyor. Ülkesindeki çocukların eğitimi için okul açan, futbol oynamak isteyen çocuklara ekipman desteği sağlayan futbolcu bu kez ‘neden halen evlenmediğine dair’ gelen soruları cevaplandırmış.

İlgili habere göre, sosyal medyada kendisine sık sık “Neden evlenmiyorsun?” diye sorulduğunu anlatan futbolcu, Afrika medyasına konu hakkında açıklamalarda bulunmuş. Bir süredir doğduğu köy olan Babali köyünde çocukluk arkadaşlarıyla vakit geçiren oyuncu, evlenmek istediği kadını şu sözlerle tarif etmiş: “Bana neden evlenmek istemediğimi soran bir ton kız gördüm. Ama zamanlarını boşa harcadıkları için çok üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı. Allah’a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum.”

Afrika medyasında yer alan haber, ülkemize gelene kadar tahrip edilmediyse, “Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı” kuralı dikkat çekici. Elbette günümüz şartlarında sosyal medyadan tamamen uzak kalmak kolay değil, ama bu ‘kural’ı; ölçüsüz, aile mahremiyetini dikkate almayan bir kullanım şekline itiraz olarak anlamak belki daha doğru olur. Senegalli futbolcu Sadio Mane’nin duasının kabul olmasını temenni etmekten başka bize bir vazife düşmez.

Daha önce de gündeme geldiği üzere, Mart 2020’de kırık camlı telefon kullanan Sadio Mane, o günlerde İngiliz basınında “cimri” olmakla suçlanmış. Mane, neden kırık camlı telefon kullandığını ise o gün şu sözlerle açıklamış: “Aç kaldım, tarlada çalıştım, yalın ayak oynadım. 10 Ferrari, 20 elmas saat ve jet almak yerine, kazancımdan fakirlere okul yapıyorum.”

Bu anlatılanlar doğru ise Senegalli oyuncusu Sadio Mane hem alkışı hem de tebriki hak ediyor. Ayrıca diğer ünlü ve zengin sporcular da Mane’nin bu güzel hasletlerini örnek almalı. Zenginlerin, kazançlarını fakir fukara için harcaması elbette tebriki ve teşekkürü hak eder...