Sporda da eğitim ve liyakat şart

Spor denildiğinde akla futbolun geldiği bir ülkede yaşıyoruz.

Üzerinde en çok konuşular ve tartışılan ve hemen herkesin ‘uzman’ olduğu konulardan biri de spor, daha doğrusu futboldur. Bir maç olup da üzerinde ittifak edilen bir pozisyona rastlamak neredeyse mümkün değil. Yorumcuların birinin ‘penaltı’ dediğine, bir başkası yemin ederek ‘değildi’ diyebiliyor.

Biz hadisenin bu yönünden ziyade, uzman bir ‘eski hakem’in dikkat çeken değerlendirmelerine aktarmak istiyoruz. Eski hakemlerden Bünyamin Gezer’in tespitlerine bakınca; sporda da eğitim, ehliyet ve liyakatin çok önemli olduğunu ve fakat bu sahada da ehliyet ve liyakate kıymet verilmediği anlaşılıyor. Eski hakemlerden Gezer’in futbol dünyasını değerlendiren tespitleri şöyle:

*”Net hakemlik günden güne kötü(ye) gidiyor. Çünkü hakemler yeterli seviyede alt liglerde maç alamadan üste çıkıyor. 3. Ligde, 2. Ligde maç sayıları azaldı. Bal ligi, üçüncü lig, ikinci lig buralardan çıkan hakemler çok tecrübe kazanmadan Süper Lig’e çıkıyorlar bu birincisi. İkincisi çıkarken de iyi seçimler yapılmıyor. Türk hakemliğinin en büyük sorunlarından birisi bölgecilik. Anadolu’nun çeşitli illerinden gerekse o bağlı bulunduğu bölgeden yetenekli hakemlerin çıkması zorlaşıyor çıkamıyor. İyi bir seçim yok.”

*Öncelikle iyi bir takibin yapılması gerekir. Süper Lig’e gelene kadar çok yetenekli hakemlerin seçilip oraya doğru tırmanması lazım. Bu yapılmıyor. Eğitim maalesef kötü.

*”VAR eğitimleri yetersiz. Çünkü VAR’da eğitim veren hakemlerde yıllarca VAR hakemliği yapmadılar. Biz sert bir Akdeniz futbol ülkesiyiz. Ama bize eğitimci getiriyorsunuz Hollanda’dan, Galler’den. Buralarda futbol yumuşak. Neden İtalyan, İspanyol eski marka isimlerden birini getirmiyorsunuz? Neden bu isimlerin eğitimcilikleri araştırılmıyor? Eğitimlerde gösterilen maç görüntüleri doğru seçilmiyor. Hakemlere doğru bir şekilde anlatılmıyor.”

*”Türk futboluna faydalı olabilecek başka net kararlar alabilirsiniz. Oyunu nasıl oynatabiliriz. Kartları nasıl az çıkartabiliriz. Daha çok spesifik karaları nasıl doğru verebiliriz? Hangi pozisyonlarda VAR’ın hakemin göremediği anlarda devreye girmesini sağalabiliriz. Hangi pozisyonlarda VAR’ın devreye girmeyip hakemi karaları daha doğru neticelendirebiliriz. Bunların çalışması yapılması lazım.”

*”Hakemlerin futbolu bilme düzeyi azalıyor. Çünkü bir şey gelişti Türkiye’de dediler ki genç hakem. Genç hakemin futbol oynaması mümkün mü? Çok eskiden hakemliğe 30 yaşında başlanırdı. Hepsi amatör, profesyonel top oynamış insanlardan oluşuyordu. Şimdi hakemlik yaşı düştü 16’lara. 16 yaşındaki bir çocuk nasıl futbol oynasın. Futbolu bilmiyor buradan çıkıyor. Önce bilecek.” (Konuşan: Adam Baytar, trthaber.com, 24 Kasım 2023)

Eğitim, ehliyet ve liyakatsiz ‘şampiyon’ ulunamayacağını acaba ne zaman anlayacağız?