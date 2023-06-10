STK’lardan idarecilere sorular

Kendilerini “toplumun çeşitli kesimleri ile farklı siyasi görüşlerden ulusal ve yerel 300’e yakın sivil toplum örgütünün (...) çoğulcu demokrasinin güçlenmesi için bir arada mücadele ettiği bir hareket” olarak tarif eden Denge ve Denetleme Ağı (DDA), hükümete ve meclise sorular sorup ‘yeni dönem’ için şeffaflık istemiş.

“Savunduğumuz demokrasi kriterleri çerçevesinde yönetimi denetlemek, etkin politikalar geliştirmek ve vatandaşın taleplerinin karar vericilere ulaştırılması için sivil toplumun politika yapım süreçlerine katılımı oldukça önemli” denilen açıklama STK’lardan gelen soruları hükümete ve meclise yöneltmişler. Denge ve Denetleme Ağı’nın sorularının bir kısmı şöyle:

Seçim beyannamelerinizde vurguladığınız kuvvetler ayrılığı ivedilikle tesis edilecek mi? Yasamanın kanun yapma, katılım ve denetim işlevlerini etkin hale getirmek için siyasi partiler kanunu ve Meclis İçtüzüğünde reform gerçekleştirilecek mi?

Yargı erkinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak reformlar yapılacak mı? Gerek yasama süreçlerine gerekse yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarının katılımı etkinleştirilecek mi? Denge ve denetleme sisteminin temel prensipleri olan liyakat, hesap verebilirlik ve şeffaflık tüm kurumlarda hayata geçirilecek mi?

Engelliler ile ilgili ulusal mevzuat, taraf olunan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak tadil edilecek mi? Engelliliğe dayalı ayrımcılığın suç sayılabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nda bulunan “nefret saiki ile işlenmiş olması” hükmü kaldırılacak mı? Engellilerin karar alma ve politika geliştirme süreçlerinde aktif ve etkin olmaları için yönetici atamaları yapılacak mı?

Yoksulluğun bir insan hakkı ihlali olduğu kabul edilip, yoksullukla mücadele ve önleme çalışmalarında hak temelli politikalar uygulanacak mı? Her çocuğun hayata eşit başlaması için nitelikli okul öncesi ve kreş eğitiminin, yoksul mahalleler başta olmak üzere her çocuk için erişilebilir olması sağlanacak mı?

‘Beslenme Hakkı’ gereğince, her bireyin sağlıklı gıdaya erişimi hakkında etkili politikalar uygulanacak mı? Toplumun sağlıklı gıda tüketimi için pestisitlerin kullanımı konusunda hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz? Gönüllülerin haklarını koruyan ve gönüllü haklarının çerçevesini belirleyen, gönüllü katılımı ve yönetimi konusunda yasal dayanağa ilişkin “Gönüllülük Yasası” hayata geçecek mi?

Denge ve Denetleme Ağı’nın sorularının bir kısmı böyle. Başka STK’ların da mutlaka iktidara ve meclise soruları vardır. Bu soruları sorup cevaplarını beklemek STK’ların ve vatandaşların hakkı. Sorulara ikna edici cevaplar vermek de iktidarın ve idarecilerin görevi. Bakalım bu ve benzeri sorulara cevap veren idareciler çıkacak mı?

Elbette asıl cevap söz ile, yazı ile değil; icraatla verilmeli. Açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilir olmanın yolu da bu değil mi?