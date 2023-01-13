Su boru hattı olmaz mı?

Takvimlere göre kış aylarındayız, ancak hem havalar nispeten sıcak hem de beklenen yağmurlu günler gelmedi.

Belki çoğumuz, “Düşük ısınma faturası gelecek” diye seviniyoruz, fakat bu durumun uzun süre devam etmesi herkes için felaket sayılabilir.

Uzmanların ifadelerine göre ‘yağmursuzluk’ sadece ülkemizi değil, büyük ölçüde Avrupa’yı da etkiliyor. Bazı yerlerde, mevsim normallerinden 20 derece daha sıcak bir hava varmış. Aynı şekilde son yılların en sıcak günleri de yine bu günlerde yaşanıyor. Yine uzmanlara göre havaların böyle seyretmesi halinde tarım üretimi ciddi olarak zarar görebilir. Böyle bir durum yaşanırsa, Allah muhafaza kıtlık bile yaşanabilir.

Elbette bu durum geçici de olabilir. ‘Hava durumu’nu uzun dönem için tahmin etmek kolay değil ve ayrıca ‘kelebek etkisi’ diye tabir edilen bir durum da yaşanabilir. Avrupa’da kanat çırpan bir kelebeğin başlattı ‘etki’ ile Karadeniz’de fırtına yaşanması mümkün. O halde rahmet yağması için dua etmekte fayda var.

“Yağmursuzluk hali”ni değerlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, şöyle bir tablo çizmiş: “Küresel iklimin etkisinin dünyayı ve ülkemizi etkilediği her seferde ifade ediyoruz. Bunu bu sene çok daha etkili ve yaşayarak görmekteyiz. Maalesef son 3-4 aydır ciddi anlamda bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Tabii, bu kuraklık sadece bölgesel değil Türkiye’nin hemen hemen tamamını kapsamış durumda. Bunun bir kış kuraklığına dönebilmesi bizi biraz endişelendiriyor. Son 3 aydır pek çok yerde yeterli yağış alamadık. Aynı zamanda Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinde görüyoruz ki kar yok. Bu da bizi bu süreçteki yaşayacağımız olumsuzluklar noktasında endişeye sevk ediyor. Biz yıllardır ifade ediyoruz. Küresel iklimin etkisi, hem mevsim kaymalarını hem de yağışlardaki ciddi düzensizliklere sebep olmaktadır. Bu sürecin böyle devam etmesi hem tarımsal üretim açısından hem kaynaklarımız açısından bizleri endişelendiriyor. Elbette eğer bir mevsim kayması olursa, önümüzdeki şubat, mart aylarında yeterli kar yağışı alırsak belki biraz olsun rahatlama yaşayabiliriz. Ama bu bizim özellikle su kaynaklarımızda, yer altı suyu kaynaklarımız noktasındaki endişelerimizi çok fazla gidermeyecek gibi gözüküyor. Bu da tarımsal anlamda çok büyük bir risk yaşayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu sürecin böyle devam etmesi hem ülkemizi yönetenler açısından hem de bilim adamları açısından, vatandaşlarımız açısından dikkat edilmesi gereken bir noktadır.” (sabah.com.tr, 6 Ocak 2023)

Yağmura ‘rahmet’ namının verilmesi boşuna değil. Başka konularda olduğu gibi su israfına son vermek için ciddi tedbirler almak icap eder. Belki de uzun dönem için deniz suyundan içme suyu temin etme yoluna da gitmek gerekir. Bugün gerekli adımlar atılmazsa yarın için çok geç kalmış olabiliriz. Ayrıca, ülkemizi bir baştan bir başa saracak olan bir “İçme suyu boru hattı” kurulması çarelerden bir çare olarak görülemez mi?