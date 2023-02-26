Su krizine nasıl bir çare?

Haklı olarak ekonomik kriz gündemi meşgul etse de, Türkiye’nin ve dünyanın gündeminde bir de ‘su krizi’ vardır. Suları kirlettiğimiz ve büyük ölçüde israf ettiğimiz bir gerçek.

Hepimize şaka gelebilir, ama Türkiye’nin en çok yağış alan ili olan memleketimiz Rize’de (ve tabii ki Çayeli merkezde) dahi içme suyu sıkıntısı çekiliyor. Büyük çoğunluk bu bilgiye itiraz edebilir. Fakat bu bilgiyi veren Rize Belediyesi ve Çayeli Belediyesi’dir. Mesela, Çayeli Belediyesi’nin 28 Ocak 2023 tarihli Facebook sayfasında şu açıklama var:

“Son günlerde ilimizin yağış almaması ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle bölgemizde su sorunu yaşanmaktadır. Oluşan kuraklık sebebiyle Andon kaynaklarından alınan suyun ciddi derecede azalması sebebiyle bazı bölgelerimizde su kesintileri ve basınç düşüklükleri olmuş ve olmaya devam etmektedir. (...) Yaşadığınız mağduriyet için özür diler, mevcut binalarınızda su deposu bulundurmanızı önemle rica ediyoruz.”

En çok yağış alan yerlerde bile içme suyu krizi yaşanıyorsa durumun ciddiyetini anlamak icap eder.

Uzmanlar, su kaynaklarının korunması yanında yeni su kaynaklarının entegre bir sistemle planlanmasının zaruri hale geldiğini hatırlatıyorlar. Su ihtiyacı konusunda değerlendirme yapan ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik’in Yönetici Ortağı Dide Özdikmen, su krizi ile mücadelede etkili çözümlerin gerekliliğine işaret etmiş.

Havza bazlı planlamalarla kaynakların korunması gerektiğine işaret eden Özdikmen, şöyle demiş: “Bilindiği gibi kuraklık artıyor, barajlardaki doluluk oranları gittikçe azalıyor. (...) Önümüzdeki senelerde süreç daha da sıkıntılı bir hale gelecek ve ani bir çözüm de mümkün görünmüyor. Dolayısıyla kuraklık konusunda tedbirler ve eylem planlarına geçmemiz gerekiyor. Eskiden dağıtım sistemlerinde barajların yapılması, ana isale hatları ile belediyelere içme suyu tedariki ve temini ön sıralardayken, şimdi temin edilen suyun dağıtım şebekesinde optimum şekilde kullanılması önemli. (...) Şu anda mevcutta ulaştırılan suyun, kayıp kaçakları en aza indirgeyerek son tüketiciye teslim edilmesi noktasında çalışmalar büyük önem taşıyor. Belediyelerde hem idari hem fiziki kayıp kaçaklar çok yüksek oranda… (...) Zaten kaynaklarda sıkıntı olduğu için yeni kaynaklardan ziyade mevcut kaynaklarımızı düzgün kullanalım ve kayıp kaçağı en aza indirgeyelim. (...) Ne yazık ki su ve çevre konularında hızlı ve anlık çözümler yok. Düzgün planlama yapmadığımız takdirde hem yatırım maliyeti çok fazla oluyor hem de kısa vadeli çözümler uzun vadede daha büyük problemleri beraberinde getiriyor.”

Bakınız, su meselesinde bile çözüm büyük ölçüde israfı önlemekten geçiyor. O halde bunun için bilgilendirici kampanyalar açılmalı vesselam.