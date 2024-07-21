Suç insanda!

Büyük şehirlerin yaşanmaz hale gelmesi, çevrenin kirlenmesi, iklim değişikliği gibi konular gündemi meşgul ederken “Suçlu kim?” sorusu da akla geliyor. “Kendi yapar, kendi tapar” misali şehirleri yaşanmaz hale getirenler de insanlar, idareciler ve dolayısı ile ‘biz’ değil miyiz?

İklim değişikliği ve ülkelerin tutumlarını yansıtan bir araştırmaya göre küresel ısınmanın sorumlusu insanların duyarsızlığı olduğu kabul edilmiş. Ancak bu konuda ülkeler arasında fikir birliği yok. Finlandiya’nın %64’ü küresel ısınmanın artışında insanı temel problem olarak görürken Nijerya’nın sadece %17’si bu görüşe katılıyor. Türkiye’de ise katılımcıların %39’u küresel ısınmada insan davranışlarının, %35’i endüstrilerin, %17’si ise doğal sebeplerin payı olduğunu düşünüyormuş.

Araştırma ile ilgili olarak şu bilgiler paylaşılmış: “BAREM’in global ortağı WIN International, dünya çapında 39 ülkeden 33.866 katılımcının görüş ve düşüncelerine dayanarak iklim değişikliğini merkezine alan kapsamlı bir araştırma yayınladı. Türkiye ayağı BAREM tarafından gerçekleştirilen araştırma, küresel ısınmada hem suçun hem sorumluluğun insanda olduğunun global bir gerçek olarak kabul edildiğini ortaya koyuyor. Araştırma, küresel ısınmadan insan davranışının sorumlu olduğuna inananların dünya genelinde neredeyse yarıya (%41) ulaştığını vurguluyor; ardından %33 ile endüstri ve %16 ile doğal sebepler geliyor. Katılımcıların görüşleri ülkelere göre incelendiğinde; Finlandiya’nın %64’ü küresel ısınmanın artışında insan davranışlarını temel problem olarak görürken Nijerya’nın sadece %17’si bu görüşe katılıyor. Devam eden krizin endüstri kaynaklı olduğuna İran nüfusunun yarısından fazlası inanırken (%52), Laos’un %12’lik bir kesimi bu faktörün önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Türkiye’de ise katılımcıların %39’u küresel ısınmada insan davranışlarının, %35’i endüstrilerin, %17’si ise doğal sebeplerin küresel ısınmada payı olduğunu düşünüyor.” (İlgili basın bülteni, 19 Temmuz 2024)

Savaşta mağlup olan Japonya ile ilgili anlatılan bir hadise var. Japon imparatoru bir miting düzenler ve halka hitap ederken, “Savaşta yenilmemizin sorumlusu, suçlusu, kabahatlisi benim!” der. İmparatorun bu konuşması üzerine vatandaşlar duygulanır ve özetle, “Hayır, asıl suçlu biziz! Biz gereği gibi savaşmadık, o sebeple mağlup olduk. Sen değil, biz suçluyuz” diyerek mukabele eder. İşte bu sırrı anlayan Japonlar uzun dönemde pek çok konuda mağlubiyeti geride bırakıp ‘şampiyon’ olurlar.

Bu bakımdan çevre problemleriyle ilgili olarak insanların “Suç bizde, suçlu biziz!” demesi önemlidir. Bu anlayış taraftar bulursa şehirlerimiz daha fazla tahrip olmaz ve çevremiz kurtulur...