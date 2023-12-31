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31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Suçu başka yerde aramak

Faruk ÇAKIR
31 Aralık 2023, Pazar
Ülke olarak çoğu zaman Nasreddin Hoca misali, samanlıkta kaybettiğimiz ‘iğne’yi sokakta aramayı tercih ediyor ve dolayısı ile problemlerin çözümünü bulamıyoruz.

2024 yılı için ‘asgari ücret’in ilan edilmesiyle birlikte yaşanan tartışma da biraz buna benziyor. İlk bakışta yüzde 50 civarındaki artışın kamuoyunu memnun etmesi beklenir. Fakat bu artış hem çalışanları hem de iş dünyasını memnun etmiş görünmüyor. Çünkü gerçek enflasyon rakamları yüksek ve daha da önemlisi asgari ücretin işverene maliyeti ‘patron’ların beyanına göre dünya ile rekabeti de sıkıntıya sokuyor.

Türkiye’yi idare edenler uzun süre ‘ucuz işçilik’ reklamı yaparak dünya ile rekabet edebileceğimizi söyledi. Bir müddet bu program uygulandı, ancak bugün gelinen noktada çarenin ‘ucuz işçilik’ olmadığı da ortaya çıktı. Yeni asgari ücretin tesbiti sonrası konuşan bazı sanayiciler, artık yatırımlarını Orta Asya ülkelerine taşımayı düşündüklerini söylüyorlar. Hatta hem Amerika’da hem de Türkiye’de sanayicilik yapan bir iş adamı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, bilmana “Artık Türkiye’de üretip Amerika’ya mal satmak ucuz olmaktan çıktı. Biz de yatırımlarımızı işçiliğin daha ucuz olduğu başka ülkelere götürmeyi düşünüyoruz” diyordu.

Peki, bu nasıl bir iş, nasıl bir politika ki ne işçi ne de işveren memnun olmuyor? Türkiye ‘yabancı yatırımcı’ çekmek isterken tam aksi oluyor ve var olan yatırımları da başka ülkelere kaptırmak durumunda kalıyoruz?

Bu kısır döngünün mutlaka pek çok sebebi vardır ama en önemli sebep, ülkemizin büyük bir ‘israf batağı’na sürüklenmiş olmasıdır. Asgari ücretli gibi kazanıp, sanayici gibi harcama inadı bizi büyük bir sıkıntıya sürüklemiş durumdadır. Hazıra dağ dayanmadığı gibi, israfa da para, pul, zenginlik dayanmaz. Türkiye’yi idare edenlerin büyük bir israf içinde olduğunu kim inkar edebilir? Her makam sahibi ‘lüks araba’ yarışına girmiyor mu? Bütün bunlar olurken, idarecilerimiz israfı önleyecek ciddi ve samimi adımlar atıyor mu? Başka ülkelerden duyduğumuz ‘tasarruf adımları’nı ülkemiz için duymuyoruz. Ara sıra ‘tasarruf genelgeleri’ yayınlanmış olsa da bu genelgelere uyulmadığı da yine haberlere konu oluyor. O halde en başta israfı önleyecek adımlar atılmalı ki hem işçi hem de işverenler yaptıklarından memnun olsun ve krize girmesin.

İsrafın ve ekonomik krizin sorumlularının da “Türkiye’yi idare edenler” olduğunu unutmayalım. Kabahati başka yerde arayanların krizlere çare bulması mümkün olur mu?

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