"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Süleymaniye'de bayram namazı

Faruk ÇAKIR
23 Nisan 2023, Pazar
Bilindiği üzere; camiler şehri İstanbul'un en güzel camilerinden biri de Süleymaniye Camisidir.

Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' kabul edilen bu cami, 1557'de tamamlanmış. (Mimar Sinan, 1548'de tamamladığı Şehzade Camii`ni "çıraklık eseri", 1557`de tamamladığı Süleymaniye`yi "kalfalık eseri", 1575`te ibadete açılan Selimiye`yi ise "ustalık eseri" olarak isimlendirmiş.)

İstanbul'daki 'Selatin camileri'nde (Selatin camileri: Osmanlı Devleti döneminde Padişahların yaptırdıkları camilere verilen ad) bayram namazı kılmayalı epey olmuştu. Bu defaki Ramazan Bayram namazını Süleymaniye Camiinde kılmaya niyetlendik ve sabah namazını evde erkenden kılarak yola çıktık. Camiye gittiğimizde sabah namazı kılınmış ve aşr-ı şerif okunuyordu. Caminin çevresi arabalarla dolmuş ve cemaat de kafile kafile camiye doluşuyordu. Namaz vaktine kadar caminin çevresinde bir tur attık ve çevredeki kabristanlarda yatanlara fatihalar gönderdik. Caminin içine girdiğimizde cami henüz dolmamıştı. "Acaba dolar mı?" diye düşünürken bayram namazı vakti yaklaştıkça caminin tamamen dolduğunu gördük. Hanım da üst katta ve arkada kendilerine ayrılar yerleri doldurmuştu. Daha sonra öğrendiğimize göre, bazıları caminin içine girememiş, avluda namaz kılmak mecburiyetinde kalmışlar.

Namaz öncesi yapılan vaazda bayramların manevi havasından bahsedildi. Umumi olarak uygun olmakla beraber, gönül ister ki böyle kalabalık cemaate verilen vaazlar daha itinalı olsun. Maalesef vaazlarda 'siyasi hava' seziliyor ki bu iyi değil. Elbette 'hal ve gidiş'den kaynaklanan bir hassasiyet de oluşmuş olabilir. Çünkü artık yanlış anlamaya müsait bir atmosfer var. Mesela, hoca efendi; '(mazereti olmadığı halde) Oruç tutmayanlar Allah'a savaş açmış demektir' anlamında sözler sarf etti. Söylediği fıkhen doğru olabilir. Ama 'bayram sabahı'nda cemaate böyle hitap etmek ne ölçüde isabetlidir? Oruç tutmayıp, namaz kılmadığı halde "bayram sabahı" diye camiye gelenlere "İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, her zaman gelin" mealinde hitap etmek daha uygun olmaz mıydı? Bu bakımdan bilhassa 'selatin camileri'ndeki programlar iyi planlanmak durumundadır.

"Güzel sesli hafızlar"ın okuduğu Kur'anlar "Süleymaniye'de bayram sabahı"na renk kattı ve katıyor. Okunan Kur'an’la renklenen bayram sabahı cemaati duygu seline kapılmış bir hale getiriyor. 

Namaz sonrası cemaatin bayramlaşması ve kaynaşması da "Süleymaniye'de bayram sabahı"na ayrı bir güzellik kattı. Çok değişik 'yabancı' simalarla bayramlaşma imkânı oldu. Yıllardan beri görmediğimiz bazı dostlarımızla da orada tevafuken karşılaştık.

Bayramı İstanbul'da karşılayıp, imkânı da olanların 'selatin camileri'ndeki bayram namazlarına iştirak etmesini hararetle tavsiye ederiz. Gerçek bayramlara kavuşmak duasıyla...

Okunma Sayısı: 1329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trakya'daki barajlarda son durum?

    1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesindeki illerde telafi programı yapılacak

    Yozgat Bozok Üniversitesi'nden kuraklığa karşı örnek adım

    İkinci ara tatil sona erdi

    USGS: Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir

    İkinci elde hareket var

    Yaşanabilir bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

    Galatasaray'la Fatih Karagümrük arasında 3-3'lük beraberlik

    Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

    Faruk Fatih Özer tutuklandı

    Sağduyu galip gelecek

    Türkiye’de 2,6 milyon çocuk, işgücü olarak kullanılıyor

    Texas'da Bayram coşkusu - 9 bin kişiyle stadyumda Bayram namazı kılındı

    Bosna Hersek "Şehitler Günü"nde binlerce şehit dualarla ve hasretle yad edildi

    Malatya'daki ağır hasarlı binaların askı süresi 6 Mayıs'ta tamamlanacak

    Ukrayna, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan 322 işletmeye yaptırım uygulayacak

    Herzog: Yaşadığımız kriz, ülke tarihinin "en ciddi'', ''en tehlikeli'' krizi

    Polonya, Almanya'dan istediği "savaş" tazminatı için Türkiye ile de görüşecek

    YSK, yurt dışına heyet gönderecek

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Neden Millet İttifakı?
    Mehmet KARA

    Bir değil, iki değil, 15 değil, 24 kez
    Süleyman KÖSMENE

    Hilmi Uran’a mektup üzerine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ne zaman uyanacaksınız?
    Ali FERŞADOĞLU

    Meczup siyasilerin arkasından gidilir mi?!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    “Rabbim verdiğin mesajı aldım!”
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman’ı anlamak
    Genel

    Meb’us hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.