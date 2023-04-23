Süleymaniye'de bayram namazı

Bilindiği üzere; camiler şehri İstanbul'un en güzel camilerinden biri de Süleymaniye Camisidir.

Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' kabul edilen bu cami, 1557'de tamamlanmış. (Mimar Sinan, 1548'de tamamladığı Şehzade Camii`ni "çıraklık eseri", 1557`de tamamladığı Süleymaniye`yi "kalfalık eseri", 1575`te ibadete açılan Selimiye`yi ise "ustalık eseri" olarak isimlendirmiş.)

İstanbul'daki 'Selatin camileri'nde (Selatin camileri: Osmanlı Devleti döneminde Padişahların yaptırdıkları camilere verilen ad) bayram namazı kılmayalı epey olmuştu. Bu defaki Ramazan Bayram namazını Süleymaniye Camiinde kılmaya niyetlendik ve sabah namazını evde erkenden kılarak yola çıktık. Camiye gittiğimizde sabah namazı kılınmış ve aşr-ı şerif okunuyordu. Caminin çevresi arabalarla dolmuş ve cemaat de kafile kafile camiye doluşuyordu. Namaz vaktine kadar caminin çevresinde bir tur attık ve çevredeki kabristanlarda yatanlara fatihalar gönderdik. Caminin içine girdiğimizde cami henüz dolmamıştı. "Acaba dolar mı?" diye düşünürken bayram namazı vakti yaklaştıkça caminin tamamen dolduğunu gördük. Hanım da üst katta ve arkada kendilerine ayrılar yerleri doldurmuştu. Daha sonra öğrendiğimize göre, bazıları caminin içine girememiş, avluda namaz kılmak mecburiyetinde kalmışlar.

Namaz öncesi yapılan vaazda bayramların manevi havasından bahsedildi. Umumi olarak uygun olmakla beraber, gönül ister ki böyle kalabalık cemaate verilen vaazlar daha itinalı olsun. Maalesef vaazlarda 'siyasi hava' seziliyor ki bu iyi değil. Elbette 'hal ve gidiş'den kaynaklanan bir hassasiyet de oluşmuş olabilir. Çünkü artık yanlış anlamaya müsait bir atmosfer var. Mesela, hoca efendi; '(mazereti olmadığı halde) Oruç tutmayanlar Allah'a savaş açmış demektir' anlamında sözler sarf etti. Söylediği fıkhen doğru olabilir. Ama 'bayram sabahı'nda cemaate böyle hitap etmek ne ölçüde isabetlidir? Oruç tutmayıp, namaz kılmadığı halde "bayram sabahı" diye camiye gelenlere "İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, her zaman gelin" mealinde hitap etmek daha uygun olmaz mıydı? Bu bakımdan bilhassa 'selatin camileri'ndeki programlar iyi planlanmak durumundadır.

"Güzel sesli hafızlar"ın okuduğu Kur'anlar "Süleymaniye'de bayram sabahı"na renk kattı ve katıyor. Okunan Kur'an’la renklenen bayram sabahı cemaati duygu seline kapılmış bir hale getiriyor.

Namaz sonrası cemaatin bayramlaşması ve kaynaşması da "Süleymaniye'de bayram sabahı"na ayrı bir güzellik kattı. Çok değişik 'yabancı' simalarla bayramlaşma imkânı oldu. Yıllardan beri görmediğimiz bazı dostlarımızla da orada tevafuken karşılaştık.

Bayramı İstanbul'da karşılayıp, imkânı da olanların 'selatin camileri'ndeki bayram namazlarına iştirak etmesini hararetle tavsiye ederiz. Gerçek bayramlara kavuşmak duasıyla...