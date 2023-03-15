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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Suriye’de barış istemek suç mu?

Faruk ÇAKIR
15 Mart 2023, Çarşamba
Şaka gibi gelebilir, ama komşumuz Suriye’deki 12 yıldır savaş ve kargaşa var.

Suriye ile ülkemiz arasında eskiden beri sıkıntılar vardı. Ancak bu sıkıntılar ‘savaş’ noktasına gelmemişti. Bir ara ‘ortak bakanlar kurulu’ toplantıları dahi yapılan Suriye ile aramızda tam olarak ne oldu ve nasıl oldu da işler bu noktaya geldi, anlamak kolay değil.

Hatırlamak gerekirse, Suriye meselesi patlak verdiğinde o günkü idareciler “Bu mesele 3 ay sürer. Sonrasında bizim dediğimiz olur ve Şam’da cuma namazı kılarız” anlamına gelen mesajlar verdiler.

Şunu rahatlıkla söylemek mümkün ki, Türkiye’yi idare edenler Suriye konusunda tutarlı bir politika izleyemediler ve tahminleri, kanaatleri, beklentileri, vaadleri tutmadı.

İdarecilerimiz nezdinde Suriye meselesi soğumaya bırakılmış gibi görünse de, konu Birleşmiş Milletler’in gündeminde gibi görünüyor. Elbette şu an için en önemli mesele depremin yaralarını sarmak. Fakat öncesinde de Suriye meselesi çok gündemde değildi.

Konu ile ilgili bir haberde şu bilgiler var: “Yıllardır devam eden barış ve kapsamlı ateşkesin sağlanma çabaları sonuçsuz kaldı. 2015 yılında Suriye’deki savaşı sonlandırmak ve siyasi çözüm için yol haritası belirleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı, bir türlü hayata geçemedi. Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde kurulan “Suriye Anayasa Komisyonu’nun” çalışmaları sonuçsuz kaldı. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde şimdiye kadar ülkede en az 7 bin 250 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 500 kişi de yaralandı. 12 yıldır süren savaşın getirdiği yıkım ve acılara bir de deprem felaketi eklendi.” 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye meselesini mümkün olduğu kadar gündemde tutmaya çalışıyor denilse yanlış olmaz. Guterres, Suriye’deki savaşın 12. yılında yayımladığı açıklamada, ülkede sürdürülebilir barışa giden yolu açabileceğine olan inancını koruduğunu söylemiş. Guterres, 11 Mart 2023 tarihinde 12. yılına giren Suriye’deki savaşın neden olduğu sistematik vahşet ve tarifsiz insani acıları hatırlattığını, Suriye halkının acı üstüne acı yaşadığını belirterek ”Suriyeliler bir trajedi daha yaşadı. Son depremlerle birlikte insani ihtiyaçlar, savaşın başlangıcından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Ülkede zaten kötü olan ekonomik koşullar, savaş ve yerinden edilme nedeniyle harap olmuş Suriyelileri bir kez daha korkunç bir zarar vererek vurdu. (...) Suriye’nin, ihtilafların yaşandığı temel sorunlarını ele almak için siyasi yolda yenilenmiş bir enerjiye ihtiyaç var. BM Güvenlik Konseyi’nin 2254-2015 sayılı kararında ana hatları çizilen kapsamlı sorunlar konusunda, Suriyeli taraflar ve kilit uluslararası paydaşlar arasında karşılıklı olumlu adımların sürdürülebilir barışa giden yeni bir yolu açabileceğine olan inancımı koruyorum. Şimdi birlikte hareket etmenin, ülke çapında kapsamlı ateşkesi sağlamanın zamanı geldi” demiş.  (voaturkce.com, 11 Mart 2023)

Suriye’de barış, dünyanın olduğu gibi ülkemizin ve milletimizin de menfaatinedir. Barış çabalarında en önde olmak isabetli olur.

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