Suriye’deki acı

Unutulmuş gibi görünse de komşumuz Suriye’deki sıkıntılar bitmiş değil.

Şaka gibi gelebilir, ama “Suriye bu hale nasıl düştü?”nün ikna edici bir cevabı verilebilmiş değil. Başlangıçta “3 ayda bu mesele biter” diyenler, aradan geçen neredeyse 10 yıl sonra acaba ne düşünüyor?

Dış politikadaki istikrarsızlık dikkat çekici. Şöyle geriye dönüp baktığımızda bir vakitler sabah akşam “Suriye meselesi”nin konuşulduğu görülür. Bu hususta verilen sözler yerine getirilebildi mi? Ya da çizilen hedeflere ulaşılabildi mi? Peki mesele halledilmediğine göre ne oldu da “Suriye meselesi” gündemden düştü ya da düşürüldü? Bugünkü medya ve siyasetçilerin gündemine bakıldığında sanki böyle bir mesele hiç yaşanmamış ya da sıkıntılar çözüme kavuşmuş intibaı uyanabilir.

“Dış politikada sıfır sorun”dan “Her ülke ile sorun”a gelinmesinde kimlerin ne hatalar yaptığı konuşulup tartışılması icap etmez mi? Hadiselerin alevli olduğu günlerde yapılan ikazlar, uyarılar ve tavsiyeler dikkate alındı mı?

Gelişmelere bakılırsa, mesele Türkiye’nin gündeminde olmasa da dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Nitekim konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yeniden masaya yatırılmış ve video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda ‘uzman’lar fikirlerini beyan etmişler.

BM İnsanî Yardım Koordinatörü Mark Lowcock ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen yaptıkları açıklamada Suriye’de siyasî çözümün tek seçenek olduğunu hatırlatmış.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yaklaşık on yıldır ülkede devam eden çatışmaların hem ülke içinde hem de yurtdışında yaşayan Suriyeliler’e derinden acı verdiğini belirterek, “Suriye’de sadece siyasî bir çözüm on yıldır süren bütün bu acıyı sona erdirebilir. Siyasî çözüm, Suriye’nin sivillerini ve bölgeyi daha büyük tehlikelerden koruyarak yenilenen çatışma ve istikrarsızlığı da kesinlikle önleyebilir. Suriye konusunda yeni bir uluslar arası iş birliği yöntemine ihtiyaç var” şeklinde konuşmuş. (VOA, 16 Aralık 2020)

BM İnsanî Yardım Direktörü Mark Lowcock da Suriyeliler’in salgın hastalık COVID-19’la birlikte artan gıda kıtlığı sebebiyle, yetersiz beslenme yüzünde insanî yardıma ihtiyacı olanların sayısının arttığını kaydetmiş ve şöyle demiş: “İnsanî yardımlar askıya alındığında en çok muhtaç olanlar acı çekiyor. Uluslar arası insanî hukuk, ihtiyacı olan siviller için insanî yardıma bütün tarafların hızlı ve engelsiz geçişine izin vermesini ve süreci kolaylaştırmasını gerektirir. Ayrıca sivillerin hayatta kalması için vazgeçilmez olan altyapının korunması gerekir.”

Diplomasinin her imkânı kullanılarak Suriye’de problemin çözüme kavuşturulması zaruret halini almıştır. Ulaşılacak çözüm, dolaylı olarak Türkiye, bölge ve dünyanın da menfaatinedir. Çözümsüzlüğün devam etmesi Suriye’deki acıların katlanmasına yol açıyor. Dünya el ele verip bu meseleyi çözmeli vesselâm.