"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Suriye’deki acı

Faruk ÇAKIR
19 Aralık 2020, Cumartesi
Unutulmuş gibi görünse de komşumuz Suriye’deki sıkıntılar bitmiş değil.

Şaka gibi gelebilir, ama “Suriye bu hale nasıl düştü?”nün ikna edici bir cevabı verilebilmiş değil. Başlangıçta “3 ayda bu mesele biter” diyenler, aradan geçen neredeyse 10 yıl sonra acaba ne düşünüyor?

Dış politikadaki istikrarsızlık dikkat çekici. Şöyle geriye dönüp baktığımızda bir vakitler sabah akşam “Suriye meselesi”nin konuşulduğu görülür. Bu hususta verilen sözler yerine getirilebildi mi? Ya da çizilen hedeflere ulaşılabildi mi? Peki mesele halledilmediğine göre ne oldu da “Suriye meselesi” gündemden düştü ya da düşürüldü? Bugünkü medya ve siyasetçilerin gündemine bakıldığında sanki böyle bir mesele hiç yaşanmamış ya da sıkıntılar çözüme kavuşmuş intibaı uyanabilir. 

“Dış politikada sıfır sorun”dan “Her ülke ile sorun”a gelinmesinde kimlerin ne hatalar yaptığı konuşulup tartışılması icap etmez mi? Hadiselerin alevli olduğu günlerde yapılan ikazlar, uyarılar ve tavsiyeler dikkate alındı mı? 

Gelişmelere bakılırsa, mesele Türkiye’nin gündeminde olmasa da dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Nitekim konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yeniden masaya yatırılmış ve video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda ‘uzman’lar fikirlerini beyan etmişler. 

BM İnsanî Yardım Koordinatörü Mark Lowcock ve BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen yaptıkları açıklamada Suriye’de siyasî çözümün tek seçenek olduğunu hatırlatmış.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yaklaşık on yıldır ülkede devam eden çatışmaların hem ülke içinde hem de yurtdışında yaşayan Suriyeliler’e derinden acı verdiğini belirterek, “Suriye’de sadece siyasî bir çözüm on yıldır süren bütün bu acıyı sona erdirebilir. Siyasî çözüm, Suriye’nin sivillerini ve bölgeyi daha büyük tehlikelerden koruyarak yenilenen çatışma ve istikrarsızlığı da kesinlikle önleyebilir. Suriye konusunda yeni bir uluslar arası iş birliği yöntemine ihtiyaç var” şeklinde konuşmuş. (VOA, 16 Aralık 2020)

BM İnsanî Yardım Direktörü Mark Lowcock da Suriyeliler’in salgın hastalık COVID-19’la birlikte artan gıda kıtlığı sebebiyle, yetersiz beslenme yüzünde insanî yardıma ihtiyacı olanların sayısının arttığını kaydetmiş ve şöyle demiş: “İnsanî yardımlar askıya alındığında en çok muhtaç olanlar acı çekiyor. Uluslar arası insanî hukuk, ihtiyacı olan siviller için insanî yardıma bütün tarafların hızlı ve engelsiz geçişine izin vermesini ve süreci kolaylaştırmasını gerektirir. Ayrıca sivillerin hayatta kalması için vazgeçilmez olan altyapının korunması gerekir.”

Diplomasinin her imkânı kullanılarak Suriye’de problemin çözüme kavuşturulması zaruret halini almıştır. Ulaşılacak çözüm, dolaylı olarak Türkiye, bölge ve dünyanın da menfaatinedir. Çözümsüzlüğün devam etmesi Suriye’deki acıların katlanmasına yol açıyor. Dünya el ele verip bu meseleyi çözmeli vesselâm.

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    Küresel salgının son 24 saati

    “Ablukayı” kırma çağrısı

    5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

    Sivil alan gittikçe daralıyor

    Kumar parası ile sponsor olunur mu?

    Asgari sefalet

    Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç alarm durumuna geçti

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'de son 24 saatte 246 vefat ve 26 bin 410 yeni vaka!

    Antalya'daki vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi

    Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Sebahattin Bayram’ın tutuklanmasını kınıyoruz

    Hz. Mevlânâ’ya duâ

    Koronavirüse yakalanan Macron'dan sağlık durumu hakkında açıklama

    Bakanlıktan sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" genelgesi

    Sembolik su kesintileri yapılması şart

    Türkiye’ye 6 milyar euro ödendi

    MEB: Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek

    ABD alarmda: Korsanlar, Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zor zamanda sağlam duruş
    Ali HAKKOYMAZ

    Ahirzaman yorgunluğu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 4
    Süleyman ALIÇ

    Allah'tan korkmazlar mı?
    Genel

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi
    Cevher İLHAN

    “Türkiye’de yoksulluk yok”muş
    Mehmet ÇETİN

    Rıdvan Ayral
    Sinan Özden

    Zulümattan nura yönelmek zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Beşer dinsiz yaşayamaz, İslâma gelecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.