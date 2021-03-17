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17 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Suriye harap olduktan sonra...

Faruk ÇAKIR
17 Mart 2021, Çarşamba
Komşumuz Suriye’nin içine sürüklendiği durum, her geçen gün biraz daha vahim hal alıyor.

Tablo şöyle: 2011’de Suriye’de başlayan iç savaşta tam 10 yıl geride kaldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre iç savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan 5,6 milyon kişinin yaklaşık 4 milyonu Türkiye’ye sığındı. 10 yılda Türkiye’deki Suriyelilerden sadece 450 bini ülkesine geri döndü. Şu an Türkiye’de 3 milyon 600 bin Suriyeli yaşıyor.

En önemli mesele, 2011’de başlayan ve “3 ya da 5 ay sürer” denilen kargaşanın aradan 10 yıl geçtiği halde devam ediyor olmasıdır. Türkiye’yi idare edenlerin ilk günlerde ortaya koydukları hedeflerin tutarlı olmadığı belliydi. Ama işin doğrusu bu kargaşanın 10 yıldan fazla sürmesi de pek tahmin edilmiyordu. Allah muhafaza etsin, bu gidiş devam eder ve krize çözüm bulunmazsa daha ağır ekonomik faturalar ödemek durumunda kalınır.

Şu an için Suriye’de yaşananlar Türkiye’nin gündemini fazla meşgul etmiyorsa; bu durum Suriye’nin huzura kavuştuğunu akla getirmesin. Suriye yine ateş çemberinde, ama nedense sanki dertler bitti, kargaşa sona erdi gibi bir hava var. Bir zamanlar günde üç defa Suriye hakkında açıklama yapan idareciler, şimdi bu meseleyi hiç gündeme getirmiyorlar. Siyasetin ne kadar fena bir hal aldığı, bu davranıştan dahi anlaşılabilir. 

Türk Kızılayı’ndan da Suriye konusunda dikkat çekici bir tesbit var. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye’de çatışmasızlık ve güven ortamı oluşturacak mekanizmaların kurulamadığını belirtirken “Barış çabaları da sonuçsuz. İnsan haklarını temel alan uluslar arası bir yardım taahhüdü olmadıkça sonuç alamayacağız. 10 yılda gelinen noktada Suriye’de tünelin ucunda ışık yok. (...) Bugün Suriye diye bir devletten bahsetmek mümkün değil. Her şeyini yitirmiş 20 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz” mesajı vermiş. Dünya geçen sene savunma sanayiine yaklaşık 2 trilyon dolar harcadı, ama bütün bir insanî yardım sektörüne 100 milyar dolar bulamadık. Bunun acısını Suriye çekiyor” demiş. (dw.com/tr, 15 Mart 2021)

Aradan 10 yıl geçtikten sonra suçlu aramak da bir işe yaramaz. İşin o yönü bir şekilde zaten yapılır ve yapılacak. Esas mesele Suriye’deki kanı, acıyı, kargaşayı bir gün dahi gecikmeden sona erdirecek yolları bulmaktır. Şu an için idarecilerimizin bunu yaptığını gösteren bir delil yok. Belki arka planda yapılıyor, onu bilemeyiz. Ama olması gereken budur.

Bakınız, Mısır’daki gelişmeler sonrası ilişkiler buzdolabına kaldırılmıştı. Şu anda Mısır idarecileri ile diplomatik adımların atıldığı ya da atılacağı yönünde beyanlar var. Uzun dönemde başka çare de yoktur. Aynı şey Suriye için de geçerlidir. En yakın komşumuz olan Suriye ile aramızı düzeltecek adımların atılması hem ülkemize hem de Suriye’ye fayda sağlar.

Keşke iş bu noktalara gelmeden çok önce akıllı adımlar atılabilse ve bunca fatura ödenmeseydi. Suriye daha fazla harap olmadan kalıcı çözüm yolları bulunsun vesselâm.

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