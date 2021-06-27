Suriye ve açlık

Suriye’de şimdilerde açlık tehlikesi ortaya çıkmış. Şimdiye kadar açlık denildiğinde ekseriyetle Afrika ülkeleri akla gelirdi. Şimdi ise komşumuz Suriye’nin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ilân edilmiş ki hayret etmemek mümkün değil.

Acaba, Suriye’nin içine sürüklendiği durumun sorumlusu tek başına Suriye’yi idare edenler mi? Yoksa, “Suriye’yi baskı rejiminden kurtarmak” iddiasıyla yola çıkan ‘uluslar arası birlik’ mi sorumlu?

Suriye’deki tablo şöyle resmediliyor: “BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı, Suriye’de iç savaşın başından bu yana en büyük açlık sorununun yaşandığını açıkladı. DSÖ de yeni bir “insanî felâket” yaşanabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye’de 12,4 milyon insanın gıda erişimi konusunda sorun yaşadığını açıkladı. Bu sayıda, geçen yıla kıyasla 4,5 milyon artış kaydedildi. Bu sebeple WFP, Suriye’de Esad rejimi tarafından kontrol edilmeyen bölgelere Türkiye üzerinden yardım ulaştırılmasına imkân tanıyan BM düzenlemesinin uzatılması için çağrıda bulundu. WFP sözcüsü Tomson Phiri, İsviçre’nin Cenevre şehrinde yaptığı açıklamada, “Milyonlarca insanın hayatı söz konusu” ifadesini kullandı. WFP’ye göre, Suriye’de gıda fiyatlarının önceki yıla kıyasla yüzde 247 artması ve insanların iç savaş sebebiyle sürekli yer değiştirmelerinden ötürü artık gıdaya ayıracak paralarının kalmaması bölgedeki sorunu daha da derinleştirdi. Suriye’nin özellikle kuzeybatısında durumun dramatik olduğunu belirten Phiri, bu bölgede yaklaşık 2,4 milyon insanın Türkiye sınırını geçerek ulaşacak gıda, ilâç ve diğer zarurî gereksinimlere bağlı olarak yaşadığını vurguladı.” (aa, 25 Haziran 2021)

Suriye’de 12 milyon insanın gıdaya ulaşmakta zorluk çekmesi ve geçen seneye göre bu sayının 5 milyona yakın artması “Baskıdan kurtarılmış Suriye hedefi”ne ulaşılmadığını göstermiyor mu? On yıl önce yola çıkan ‘uluslar arası koalisyon’ acaba bugün ne düşünür? Türkiye’yi idare edenlerin Suriye konusunda ortaya koydukları tavır da çelişkilerle dolu. 3 ya da 5 ayda “Suriye’nin kurtulacağını” vaad edenler 10 yıl sonra gelinen noktayı nasıl yorumluyor? Suriye’nin bu hallere düşmesinde kısmen de olsa sorumlulukları olduğunu kabul ediyorlar mı?

Maalesef, hem Türkiye’deki idareciler hem de “uluslar arası koalisyon” mensupları bu hususta sorumluluk almayıp, kabahati başkalarına atma meyli gösteriyor. Tabiî ki asıl sorumlu Suriye’deki idarecilerdir, ama ‘koalisyon’un da bu tabloda dahli ve sorumluluğu vardır.

Esasında bugün yapılacak iş, Suriye’yi bu feci tablodan kurtaracak adımların atılmasıdır.

Dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de sorumluluğu vardır. Çünkü Suriye bizim komşumuz.

“Komşusu açken yatmak” kınandığına göre komşumuz Suriye açlık çekerken bizim keyf sürmemiz kabul edilemez. Bu bakımdan dünya ülkelerinin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız ve ne yapacağımız önemli vesselâm.