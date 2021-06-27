"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Suriye ve açlık

Faruk ÇAKIR
27 Haziran 2021, Pazar
Suriye’de şimdilerde açlık tehlikesi ortaya çıkmış. Şimdiye kadar açlık denildiğinde ekseriyetle Afrika ülkeleri akla gelirdi. Şimdi ise komşumuz Suriye’nin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ilân edilmiş ki hayret etmemek mümkün değil.

Acaba, Suriye’nin içine sürüklendiği durumun sorumlusu tek başına Suriye’yi idare edenler mi? Yoksa, “Suriye’yi baskı rejiminden kurtarmak” iddiasıyla yola çıkan ‘uluslar arası birlik’ mi sorumlu?

Suriye’deki tablo şöyle resmediliyor: “BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı, Suriye’de iç savaşın başından bu yana en büyük açlık sorununun yaşandığını açıkladı. DSÖ de yeni bir “insanî felâket” yaşanabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP), Suriye’de 12,4 milyon insanın gıda erişimi konusunda sorun yaşadığını açıkladı. Bu sayıda, geçen yıla kıyasla 4,5 milyon artış kaydedildi. Bu sebeple WFP, Suriye’de Esad rejimi tarafından kontrol edilmeyen bölgelere Türkiye üzerinden yardım ulaştırılmasına imkân tanıyan BM düzenlemesinin uzatılması için çağrıda bulundu. WFP sözcüsü Tomson Phiri, İsviçre’nin Cenevre şehrinde yaptığı açıklamada, “Milyonlarca insanın hayatı söz konusu” ifadesini kullandı. WFP’ye göre, Suriye’de gıda fiyatlarının önceki yıla kıyasla yüzde 247 artması ve insanların iç savaş sebebiyle sürekli yer değiştirmelerinden ötürü artık gıdaya ayıracak paralarının kalmaması bölgedeki sorunu daha da derinleştirdi. Suriye’nin özellikle kuzeybatısında durumun dramatik olduğunu belirten Phiri, bu bölgede yaklaşık 2,4 milyon insanın Türkiye sınırını geçerek ulaşacak gıda, ilâç ve diğer zarurî gereksinimlere bağlı olarak yaşadığını vurguladı.”  (aa, 25 Haziran 2021)

Suriye’de 12 milyon insanın gıdaya ulaşmakta zorluk çekmesi ve geçen seneye göre bu sayının 5 milyona yakın artması “Baskıdan kurtarılmış Suriye hedefi”ne ulaşılmadığını göstermiyor mu? On yıl önce yola çıkan ‘uluslar arası koalisyon’ acaba bugün ne düşünür? Türkiye’yi idare edenlerin Suriye konusunda ortaya koydukları tavır da çelişkilerle dolu. 3 ya da 5 ayda “Suriye’nin kurtulacağını” vaad edenler 10 yıl sonra gelinen noktayı nasıl yorumluyor? Suriye’nin bu hallere düşmesinde kısmen de olsa sorumlulukları olduğunu kabul ediyorlar mı?

Maalesef, hem Türkiye’deki idareciler hem de “uluslar arası koalisyon” mensupları bu hususta sorumluluk almayıp, kabahati başkalarına atma meyli gösteriyor. Tabiî ki asıl sorumlu Suriye’deki idarecilerdir, ama ‘koalisyon’un da bu tabloda dahli ve sorumluluğu vardır.

Esasında bugün yapılacak iş, Suriye’yi bu feci tablodan kurtaracak adımların atılmasıdır. 

Dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de sorumluluğu vardır. Çünkü Suriye bizim komşumuz. 

“Komşusu açken yatmak” kınandığına göre komşumuz Suriye açlık çekerken bizim keyf sürmemiz kabul edilemez. Bu bakımdan dünya ülkelerinin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız ve ne yapacağımız önemli vesselâm.

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Hukuksuzluğu kirlenmenin örtüsü yaptılar'

    Kimsenin istemediği görev

    ‘Kur’ân benim hayatım’

    'Uyuşturucuyla hep birlikte mücadele edilmeli'

    'Büyük bir deprem bekliyoruz'

    Suriye’de felaket kapıda

    5 bin 266 yeni vaka daha

    Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu geçti

    Afrin'de bombalı saldırı: 3 sivil öldü

    Doktorlar da kaçıyor

    Fakir yolunu şaşırıyor

    'Bayram indirimlerine kanmayın'

    DSÖ: Delta varyantı, 2 kat daha bulaşıcı

    Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskıyı artırın

    Hamas'tan Yahudi yerleşim planlarına karşı direniş çağrısı

    BM Genel Sekreteri'nden 'aşılamada adalet' çağrısı

    Avustralya’da bir eyalette sokağa çıkma yasağı kararı

    YKS'de ilk oturum sona erdi

    Esed rejimi iç savaşta en az 14 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

    İran'da 5 binden fazla mahkuma af veya ceza indirimi kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulümkâr tenkitler ve tesanüdü muhafaza
    Genel

    'Hukuksuzluğu kirlenmenin örtüsü yaptılar'
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya hep haklıydı, bugün de...
    Ahmet BATTAL

    Baba olmadan babalık yapanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    İmrengi
    Misbah ERATİLLA

    Tarık Aktekin Sivas Kampı
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir ve Sünneti rehber yap
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Sanki dükkânını kapatan esnaf yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.