Susanlar da sorumludur

Gazze’deki İsrail zulmü ilk günlere nispeten azalmakla birlikte maalesef devam ediyor. Başlangıçta İsrail zulmüne açık destek veren ‘dünya liderleri’ kendi ülkelerindeki kamuoyu tepkisi sebebiyle bu desteği azaltmak ve bazıları da sona erdirmek mecburiyetinde kaldılar. İsrail’e destek ziyaretinde bulunup “Ben de sizdenim” diyenler artık “Daha ileri gitme” demeye başladılar.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese’nin İsrail’den Gazze’deki kiliseleri bombalamamasını isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’ye tepki göstermesi de ‘kamuoyu tepkisi’nin iyi sonuçlar verdiğine delil.

İsrail ordusunun Gazze’deki kiliseleri hedef aldığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından X hesabından, “İsrail hükümetine ve ordusuna, Gazze Şeridi’ndeki Hristiyan ibadethanelerini koruması için samimi bir çağrıda bulunuyorum. (...)” şeklinde paylaşım yapan Tajani’ye tepki gösteren BM Özel Raportörü Albanese, şöyle demiş: “Sayın Bakan Antonio Tajani, bu durumda İsrail’in; hastaneleri, okulları, camileri, yerleşim yerlerinin tamamını bombalamasında sizin için sorun yok, öyle mi? Biliyorsunuz, bu bombalamalarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insan öldü. Bunlar uluslararası suçtur, Bakan.” (AA, 18 Aralık 2023)

Mesele burada düğümlenmiyor mu? İtalya Dışişleri Bakanı’nın “kilise binaları”nın vurulmasına karşı gösterdiği tepkiden çok daha önce; Gazze’de ‘insanlar’ın katledilmesine itiraz etmesi icap etmez miydi? Maalesef, ‘zengin ülke idarecileri’ hadiseye daha fazla ‘bina’lar penceresinden bakmayı tercih ediyor. Hatta, kendilerince ‘terörist’ ilan edilenlerin çoluk çocuğu ve akrabalarının dahi katledilmesine itiraz etmiyorlar. “Birinin hatasıyla bir başkasını sorumlu tutan” bu anlayışla “Dünya barışını”nı temin etmek mümkün olabilir mi?

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının üzerinden bunca zaman geçti. Daha ilk gün bu zulme itiraz edilmesi gerektiği söylendiği halde ‘zengin ülke idarecileri’ yıkımın devam etmesine seyirci kaldı. Neticede en az 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları dahi hedef alındı. Bu savaş, bu kıyım, bu saldırı muhtemelen yakın zamanda sona erecek. Peki, bunca zaman zulme seyirci kalan, ‘bina’ları yıkımına itiraz ettikleri halde ‘insanlar’ın katledilmesine itiraz etmeyenler bu zulme ortak olmuş olmayacak mı?

Buna ölenlere ilave olarak, sağ kaldığı halde yine zulme maruz kalan, yerinden yurdundan uzak kalan 2 milyona yakın insan var. Bu insanlar savaş öncesi bile sıkıntı içerisindeyken savaşla bu sıkıntılar belki de bin kat arttı.

Zulmün, haksızlığın ve katliamın bir an önce sona ermesi için fiili ve kavli duaya devam etmek gerekiyor vesselam.