Tabelada israf var

Ülkemizin büyümesinin ve gelişmesinin önündeki büyük engellerden birinin de israf olduğu her halde tartışma konusu yapılamaz.

Maalesef hep konuda ve her yerde israf yarışı dikkat çekiyor. Kaldırım yenileme israfı, karşılama ve uğurlama törenleri ve benzeri pek çok konuda ‘tüyü bitmedik yetimler’in ya da ‘devletin ve milletin’ parası sorumsuzca harcanıyor.

İki israf konusu gündeme geldi ve ‘yetkililer’ bu konudaki itirazları pek de duymuş gibi davranmadı. Yalanlamaya dönük ‘resmi açıklama’lar yapılmış olsa da ‘iddia’lar tartışılmaya devam ettiği için iki israf kalemi ile ilgili haberi özetle aktarmakta fayda var. Şu da var ki burada önemli benzer israfların yer ve zaman değişmekle beraber eskiden beri devam ediyor olmasıdır. Yani bu ‘iddia’lar inkâr edilmiş olsa bile umimî anlamdaki ‘israf’ gerçeğini örtmüş olmuyor. Özetle ilgili haberler şöyle:

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde elinde Ziraat Bankası’nın logosunun fotoğrafları ile Bakan Mehmet Şimşek’e seslenen Karabük Milletvekili Cevdet Akay, ‘İki fotoğraf arasında 1 milyar liralık fark var. Nasıl 1 milyar liralık fark var? Bir tanesi eski amblemi, bir tanesi yeni. Sadece ‘a’ harflerinin şekli değiştirilmiş. Yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapılıyor bu da 954 milyonluk bir rakama mal oluyor’ diye konuştu.”

Akay, şunları da ilave etmiş: “Sadece bununla da kalınmıyor, tanesi 15 milyon lira masrafla şube tefrişatına giriliyor. Dört yılda bütün şubeler yenilenecek, 27 milyarlık bir rakam. Bunun araştırılmasını istiyorum.”

Bir başka israf hadisesi de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde olduğu iddia ediliyor. Ortada tüzel kişiliği olan değiştir ortaklı, değişir sermayeli bir çiftçi kuruluşu var. İnternet sitelerindeki bilgiye göre (tarimkredigrubu.com.tr) 800 binden fazla ortağı ile Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan bu ‘market’lerin de tabelaları değiştirilmeye başlanmış. Her ne kadar 2005 yılında 5330 numaralı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile kooperatifler bağımsız hale gelmiş olsa da idarecileri bakımından ‘devlet’le irtibatlı sayılabilir.

Konu ile ilgili haber şöyle özetlenebilir: “Tarım Kredi Marketleri’nin, tabelaları değişmeye başladı. Toplamda 2500 marketin tabela değişimine 500 milyon TL harcanacak olması gündeme bomba gibi düştü. Buna göre, Tarım Kredi Kooperatif Market’inin adı KOOP olarak değiştirilecek. Marketlerin tabela değişimi ise zamanla yapılacağı öne sürülmüştü. Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulandığı ve birçok alanda kısıtlamalara gidildiği günümüzde böyle bir bütçenin ayrılmış olması tepki gördü. Yeni açılan marketlere yeni tabelaların takıldığı görüldü.”

Yeni açılan bir market şubesinin tabelasının yeni ve farklı olması elbette yanlış olmaz. Fakat yüzlerce ya da binlerce market tabelasını yenilemek tam bir israf olur. Hatta bunu ‘özel sektör’ bile yapmış olsa doğru olmaz. Netice itibarıyla o da milletin serveti sayılır. Hele hele ‘devlet kuruluşları’nın bunu yapması kesin olarak yanlış kabul edilmelidir.

Tabii ki bu ‘iddialar’ dile getirildiğinde bunları duymayan ve bu israfı engellemeyen kim varsa o da kabahatlidir ve ‘müsrif’ olarak ilan edilmeyi hak eder.

El ele verelim ve her yerdeki ve her türdeki israfı engelleyelim inşallah.