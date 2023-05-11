Tablo iyi mi ki?

Türkiye’yi idare edenler her ne kadar her şeyi güllük ve gülistanlık göstermeye çalışsa da bilhassa ekonomik anlamda ‘hal ve gidiş’in iyi olmadığını ‘tablo’lar gösteriyor.

Bu noktada dile getirilen vaadlerin tutmadığını herkes gördü.

Uzun dönemli bakıldığında 2023 vaadleri yerine getirilemediği gibi, ilgili bakanların “6 ayda düzlüğe çıkarız” anlamına gelen kısa dönem vaadleri de tutmadı. İdarecilerde, bütün dünyanın krizde olduğu, dolayısı ile bizdeki krizin de normal karşılanması isteği var. Elbette bütün dünyada bir kriz var, fakat bizdekinin şiddeti çok daha fazla. Kısaca hatırlatmak gerekir ki, mesela dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüyor; fakat ülkemizde düşmek bir yana 31 aydır yükselmeye devam ediyor.

İlgili haberde şu bilgiler var: “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı Küresel Gıda Fiyat Endeksi son bir yılda yüzde 21 düştü. Son iki yıla bakıldığında Türkiye’deki gıda enflasyonu yüzde 187. Aynı dönemde dünyadaki artış ise sadece yüzde 6’da kalırken Avrupa Birliği’nde de yüzde 26. TÜİK’e göre gıda fiyatları ise son bir yılda yüzde 67 artış gösterdi. FAO’nun Küresel Gıda Fiyat Endeksi ise aynı dönemde yüzde 21 düştü.” (tr.euronews.com, 7 Nisan 2023)

Peki, dünyanın diğer ülkeleri virüs salgını sonrası yaşanan krizi geride bırakırken ülkemizdeki ‘zam krizi’nin devam etmesi nasıl izah edilecek? Ülkemizin bu noktada dünyadan ‘negatif’ ayrışması savunulabilir mi? İdarecilerin bu hususta hiç kabahati yok mu?

Bir başka habere göre de Hazine nakit dengesi, ocak-nisan (2023) döneminde 417 milyar TL açık vermiş. Konunun uzmanları, “Hazine nakit dengesi” şöyle açıklanıyorlar: Hazine nakit dengesi, devletin topladığı gelirlerin ve yaptığı harcamaların nakit cinsinden dengesine verilen isimdir.

İlgili haber şöyle: “Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Verilere göre, geçen ay Hazine’nin nakit gelirleri 244 milyar 450 milyon lira, nakit giderleri 403 milyar 563 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 376 milyar 513 milyon lira, faiz ödemeleri ise 27 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 132 milyar 63 milyon lira açık verdi. Nisan’da nakit dengesinde, 159 milyar 62 milyon liralık açık oluştu. Ocak-nisan dönemindeki nakit dengesi ise 416 milyar 985 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı dengedeki açık 304 milyar 992 milyon lira oldu. Hazine nakit dengesi; ocakta 54,3 milyar lira, şubatta 171,4 milyar lira, martta ise 32,1 milyar lira açık vermişti. (/t24.com.tr, 9 Mayıs 2023)

Bu kadar açık veren bir ekonomik sistemin ‘doğru sistem’ olduğu söylenebilir mi? Bu aynı zamanda ülke olarak ‘ayağımızı yorgana göre uzatmadığımızı’ da göstermez mi?

Türkiye’nin kısa sürede bu tabloyu değiştirmesi şarttır vesselam.