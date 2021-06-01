Taksim’e cami ihtiyaçtı

Yıllardan beri gündemde olan ve her defasında engellenen Taksim Camii nihayet yapıldı ve 28 Mayıs 2021 Cuma günü, kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Caminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü Taksim’e cami yapılması büyük bir ihtiyaçtı ve bu mesele defaatle dile getirilmişti.

Belki daha önceki yıllarda da talep edilmiştir, ama Taksim’e bir cami yapılması için ilk adım Demokrat Parti iktidarında, 1952 yılında atılmış.

Anadolu Ajansı’nın (AA) dikkat çektiği üzere Hz. Mevlânâ ailesinden gelen tıp profesörü Feridun Nafiz Uzluk’un başkanlığındaki Anıtlar Derneği pek çok şehirde cami yapan bir dernekmiş. Taksim’e bir cami yapılması için bu derneğe 1955 yılında İstanbul Belediyesi gerekli arsayı ayırdığı halde proje gerçekleşmemiş. Bilinen ikinci girişim 1965 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından yapılmış.

Çalışmalar devam etmiş ve 1979’da Demirel’in başbakanlığı döneminde bakanlar kurulu kararıyla Taksim’e cami yapılması kararlaştırılmış, ancak 12 Eylül 1980 darbesinin hemen ertesinde bakanlar kurulunun bu önemli kararı iptal edilmiş. ANAP’ın iktidar olduğu 1983 yılında Taksim’e cami yapma tekrar gündeme gelmiş, ama yine maniler çıkmış. Taksim’e cami projesi 1991 yılında kurulan “Taksim Cami Kültür ve Sanat Vakfı” ile yeniden gündeme gelmiş.

Taksim Camii’nin sembolik temeli Şubat 2017’de atılsa da caminin inşaatına ancak Haziran 2017’de başlanabildi ve nihayet; 4 bin kişinin namaz kılabildiği bu yeni cami yarım asrı aşan bir çalışma ve gayretten sonra ibadete açılabildi. (aa, 28 Mayıs 2021) Devletin resmî ajansının haberinde de yer aldığı üzere, başka pek çok hayırlı işlerde olduğu gibi Taksim Camii için de ilk adımlar Adnan Menderes’in iktidar olduğu Demokrat Parti iktidarı döneminde atılmış.

Ayrıca 1979 yılında Taksim’e bir cami yapılması için alınan ‘Bakanlar Kurulu Kararı’nın 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında iptal edilmiş olması da çok manidardır. Tek başına bu karar bile darbelerin millete verdiği zararları görmeye yeter.

Taksim ve civarına giden herkes buraya bir cami yapılmasına ihtiyaç olduğunu hissetmiş, görmüş ve dile getirmiştir. Şu anda cami yapılan yere neredeyse bitişik ‘Taksim Mescidi’ vardı ve bu mescid ihtiyaca kâfi gelmiyordu. Burada kılınan Cuma namazlarında cemaat sokaklara taşıyor ve ‘bir kısım medya’ da bunu ‘gösteriş’ şeklinde sunup diline doluyordu.

Taksim’e cami yapılmasının bir ihtiyaç olduğunu her zaman dile getirenler arasında olduğumuza göre bu hususta ‘kılçık’ atmak isteyen ‘dostlar’ arşive baksa iyi ederler. Meselâ, “Ağaç kesme, bina kes” başlıklı yazıda, ‘zihni sinir projesi’ olarak görülebilecek bir teklifi dahi gündeme taşıdığımız olmuştur. Buna göre Taksim Camii için, meydana yakın bazı binaların satın alınıp yıkılması ya da ‘tıraşlanması’ ile cami ya da mescid yapılmasını teklif etmişiz. (Yeni Asya, 2 Haziran 2013) 2009’daki bir yazıda da şu var: “Doğrudur, Taksim’e bir cami yapma çalışması yoktur, fakat olması gerekir. Tabiî bunu inatlaşarak değil de, bir ihtiyaç olduğunu anlatarak ve itiraz edenleri ikna ederek yapmak lâzım ve gereklidir.” (Yeni Asya, 23 Mayıs 2009)

Taksim’e cami yapılması Yeni Asya’nın ‘kalıcı gündem maddeleri’nden biriydi. “Ele bakar, kalbe bakamayız” prensibi gereği bu caminin açılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Hizmete açılan bu cami büyük bir ihtiyacı karşılayacak inşallah.