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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

“Tarihi karar” uygulansın

Faruk ÇAKIR
03 Haziran 2019, Pazartesi 00:08
Bazı haber kanalları, Suudi Arabistan’da yapılan bir toplantıda alınan kararları ‘tarihi karar’ olarak duyurmuş.

Haberlere göre 27 farklı İslâmî gruba mensup 139 ülkeden 1.200 temsilcinin katıldığı toplantıda ‘Mekke Bildirgesi’ hazırlanmış ve ilân edilmiş. ‘Mekke Bildirgesi’, Dünya İslâm Birliği tarafından düzenlenen “İtidal  ve Orta Yol” konulu uluslar arası konferansın sonucunda açıklanmış.

Haberlere göre, bildiri hazırlanırken, Hz. Peygamber’in (asm) 14 asır önce İslâm devleti içerisindeki çeşitliliği koruma ve farklı bileşenler ile bir arada yaşamayı sağlamak için ilân ettiği ‘Medine Vesikası’ndan ilham alınmış. 

Açıklanan metinde insanlığın yararını sağlamak, değerleri yerleştirmek, olumsuz uygulamalar ve zulümle mücadele için görüş birliğine varılmış. Katılımcılar, ırkçı söylem ve sloganların reddedildiğini ifade etmiş.  

Nefret ve küçümseme ihtiva eden sözlerin kınandığı ilân edilmiş. Bildirgede, milletler arasındaki farkın, Allah’ın hikmeti ile takdiri olduğuna işaret edilmiş. 

Çeşitliliğin, birleştirici ortak noktaları arama, insanî ve ahlâkî değerlere, adalet ve meşrû hürriyetlere dayanan kapsamlı bir ‘vatandaşlık devleti’ inşa etmek için yatırım olarak kullanma, karşılıklı saygıyı gerektirdiği vurgulanmış. Bildirge’de ayrıca din müntesipleri ve takipçileri tarafından gerçekleştirilen yanlış siyasî uygulamalar arasında bağ kurulmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunulmuş.

Katılımcılar, ‘Mekke Bildirgesi’nde önyargıları aşmanın, ferdi hatalı tutum ve davranışları genellememenin en iyi yolu olarak, ‘medeni diyalog’ çağrısında bulunmuş. 

Zulüm, acı ve terörle mücadeleye çağrıda bulunulan ‘Mekke Bildirgesi’nde ayrıca Allah’ın insanın hizmetine sunduğu tabiatın korunmasının yanı sıra insan haklarını ihlâl etmenin reddedildiği vurgulanmış. Ayrıca bunun, ayrım yapılmaksızın herkesin görevi olduğuna da dikkat çekilmiş. Tabiî kaynaklara zarar verilmesi, israf edilip kirletilmesinin, haddi aşmak ve gelecek nesillerin hakkını gasp etmek olduğu da aynı bildiride yer almış. Bildirge’ye göre ülkelerin içe kapanık olması, milletler arasındaki düşmanlığı yeşertmeye, aynı zamanda şiddet ve terörizme de öncelikli olarak kaynaklık ediyor.

İslâm’ın hakikî şekliyle tanınmasının, usûl ve ilkelerini anlamak için önyargılardan kurtulmuş ve tarafsız bir bakış gerektirdiği de ifade edilmiş. Bildirgede insanî değerlerin ihlâline ve toplumsal düzenin tahrip  edilmesine karşı dikkatli olunması çağrısı da yer almış. Başarılı küresel kalkınma tecrübelerinin, bütün yolsuzluk şekillerinden caydırma, hesap verebilirlik ilkesinin çok net bir şekilde uygulama ve servet israfını  azaltma konusunda örneklik oluşturduğu açıklamada Müslüman gençliğin ‘din, dil, vatan, kültür ve tarih’ kimliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı da yer almış.

Böyle bir toplantının Suudi Arabistan’da yapılmış olması çelişkili olabilir. Fakat bu meselelerin konuşa konuşa halledilebileceğini de görmek icap eder. 139 değil, 39 ülkeden dahi olsa temsilcilerin bir araya gelmesi ve “İslâm dünyası”nı alâkadar eden meselelerle ilgili konuları tartışması uzun dönem için faydalıdır, isabetlidir.

Tabiî ki ‘mühim meseleler’i konuşmak çok iyidir, ama asıl yapılması gereken bu kararları hayata geçirmek olmalı. Mekke’deki konferansta isabetli tesbitler yapılmış, o halde bütün idarecilere çağrı yapalım ve bu  kararların uygulanmasını temin edelim. Meselenin özü budur...

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