Tarım, kültür ve eğitim

Tarımla meşgul olanlar, bilhassa gübre fiyatlarına gelen zamlardan dolayı mağdur olduklarını ilan etmiş durumdalar.

Hakikaten gübreye gelen yüksek miktardaki zamlardan sonra tarlaların tam olarak ekilip biçilmesine beklemek mümkün değil. Çay tarımının yapıldığı Rize’den bahsedecek olursak, çay üreticisi şimdiden kara kara düşünmekte ve işin içinde çıkılacak bir yol bulamamaktadır. Çayın diğer ürünlerden farkı, icabında hiç gübre verilmese de çay üretimi olabilir ama miktarı düşmüş olur. Dolayısı ile “Üretici gübreyi pahalı buluyorsa almasın, gübre kullanmasın” demek zor. Elbette gübre kullanılmazsa sağlık bakımından daha iyi olur, ancak üretim neredeyse yarı yarıya düşer. “Zaten fazla çay üretimi var. Üretici gübre kullanmasın ve üretim düşsün” deniliyorsa gübreye biraz daha zam yapmak dahi teklif edilebilir!

Tabii ki fiyatların artması sebebiyle mağdur olan sadece tarımla uğraşanlar değil. Hemen her sahada fiyatların artması milyonları mağdur etti. Kağıt fiyatları da bu artıştan nasibini aldı ve dolayısı ile kültür ve eğitimi de bu durumdan etilenmiş görünüyor.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’yi idare edenler ‘kültür ve sanat’da hedeflerimize ulaşamadık, vaadlerimizi yerine getiremedik diye çok defa itirafta bulundular. Bu itiraf, idarecilerin diğer sahalarda başarılı olduklarını göstermez elbette. Sadece kültür, eğitim ve sanattaki başarısızlığın üstünün örtülemeyecek seviyede olduğunu göstermiş olur.

Kâğıt sektöründeki tabloyu gösteren haber şöyle: Salgın sonrası bütün dünyada artan ham madde fiyatları kâğıt ve ambalaj sektöründe de etkisini gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kâğıtlarda gerçekleşti. 80 gramlık A4 kâğıdı, 2020 yılında 20 TL, 2021 yılında 54 TL, bugün ise 80 liraya kadar yükseldi. Birçok sektörde kullanılan kâğıt, ürün maliyetlerine de zam olarak yansıdı. Kâğıt üretiminde kullanılan selüloz maddesinin tamamının ithal edilmesi sebebiyle fiyatlarda artış yaşandı. Ayrıca Rusya ve Ukrayna gibi Türkiye’nin selüloz ithalatı yaptığı ülkelerde yaşanan savaş durumu, hem tedariki hem de fiyatları artırdı. Sektör temsilcileri başta matbaa olmak üzere ambalaj ve son tüketilen kâğıt tarafında fiyatların geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirtiyor. Ayrıca geri dönüşüm sektöründe de maliyetlerden kaynaklı fiyat artışlarının yaşandığı ifade ediliyor. İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Geri dönüşüm tarafında yeterli seviyede değiliz. Bu alandaki yatırımların acilen arttırılması lazım. Devletimizin kâğıt üretimi yapacak olan şirketlere teşvik vermesini istiyoruz. Türkiye orman bakımından oldukça zengin. Ancak yatırımcı yok. Nasıl ki yerli otomobilde babayiğitler çıktı, kâğıt yatırımında da babayiğitlere ihtiyacımız var” demiş. (t24.com.tr, 15 Mart 2022)

Böyle bir tablo ile karşı karşıya olanların boş övünmelerini duyunca ne hissedilir? 2021 yılında en yüksek fiyat artışının yüzde 168 ile ‘selülozik kâğıtlarda’ olması dolaylı olarak eğitim ve kültüre ‘darbe’ sayılmaz mı?