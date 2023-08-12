Tarım öldü, ağlayanı da yok!

Yıllara dayanan bir ihmalin neticesi olarak ‘sanayi ülkesi olacağız’ diyerek tarımı ihmal ettik ve gele gele yaz aylarında dahi meyve ve sebzelerin çok pahalı olduğu bir döneme girdik.

Başka bazı ülkeler hem sanayi hem de tarım ülkesi olabildiği halde biz ne hikmetse bunu başaramadık. Gıda noktasında ‘kendine yeten ülke’ iddiası da büyük ölçüde berhava oldu.

Tabii ki bu meseleler bir yılın meselesi değil. Bununla birlikte son yıllarda Türkiye’yi idare edenlerin gelmekte olan bu durumu tespit edip tedbirler alamadığı da açık. Vatandaş, “Gıda fiyatları çok yükseldi” dedikçe idareciler; “Yaz aylarını bekleyin. Her geçen ay fiyatlar daha uygun olacak. Kış aylarında yaz sebze ve meyvelerini yemeyin” demeyi tercih etti. Peki, sebzelerin en ucuz olması icap ettiği Ağustos ayındaki fiyatlara ‘makul, normal, uygun’ diyebilen bir idareci, bir siyasetçi, bir siyasi taraflar var mı? Bu tablonun sorumlusu olarak kimi görmek icap eder? Her konuda ‘dış ülkeler’i suçlayanlar bu konuda da aynı kanaati mi taşıyor?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç enflasyonla mücadelede “gıda” başlığının üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini ifade edip önemli tespitlerde bulunmuş. Dünyanın 10 büyük tarım üreticisinden biri olan Türkiye’nin bu seviyedeki gıda enflasyonunu hak etmediğine dikkat çeken Avdagiç, “Bu sorunun süratle masaya yatırılması, gıda enflasyonunu besleyen unsurların acilen kaldırılması gerekiyor. İTO olarak temmuz ayındaki gıda enflasyonunu yüzde 8.61 olarak ölçtük. Oysa temmuz, geleneksel olarak meyve-sebzedeki yaz ucuzluğunun etkisiyle enflasyonun eksi olarak kayıtlara geçtiği bir aydır. Yazın ortasında yüzde 10’lara yaklaşan gıda enflasyonunu tetikleyen unsurları analiz edip gerekli önlemleri almak durumundayız” demiş.

Haklı ve doğru bir tespit. Peki, bu serzenişin muhatabı kimdir? Temmuz ayında ‘eksi enflasyon’ olması icap ederken, ‘aşırı yüksek enflasyon’ çıkmasının kabahati kime aittir? Türkiye bu tabloyu hak etmiyorsa, milleti bu tablo ile karşı karşıya bırakan ‘siyasi irade’ kimdir? Esas bu meselelerin konuşulması ve tartışılması icap etmez mi?

Avdagiç, şunları da söylemiş: “Yapılan araştırmalara göre Türk çiftçisinin yaş ortalaması 55’e yükseldi. Böyle gidersek, bu nesil, tarım üretimi yapan neredeyse son nesil olacak. Tarımda genç kalmadı; bu gerçekten sürdürülebilir bir durum değil. Gençlerimizi, çiftçilerimizi toprakla barıştırmalı, kentten köye göçün yolunu açmalıyız. Türkiye mevcut yapılanlara ilave olarak, bugünden tarım için daha güçlü bir kurgu ve strateji yaparsa, uzun yıllar bunun karşılığını alacaktır. Buna kesinlikle inanıyoruz.”

İTO adına yapılan bu açıklama önemlidir ve Türkiye’yi idare edenlerin bu tespitlere göre adım atmalarında fayda var. Yapalar mı? Ne yazık ki öyle bir ‘irade’ görülmüyor.