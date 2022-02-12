Tarımda gidiş nereye?

Devlet çarkının iyi işlemesi sadece bir çarkın değil, bütün çarkların iyi olmasına ve vazifesini yapmasına bağlıdır. Bir çarktaki arıza diğer bütün çarkların vazife yapmasına mani olabilir.

Türkiye uzun yıllar gıda bakımından kendi ihtiyacını karşılayan ve hatta fazlasını ihraç eden bir ülkeydi. Son yıllarda ise gıda ürünleri ithal eden bir ülke haline geldik. Elbette ithalat da, ihracat da yapılır. Bunda bir beis yok. Fakat imkân varken üretim yapmayarak en temel ürünleri dahi başka ülkelerden satın alma mecburiyetinde kalmak doğru değil. Bu hal, başka ülkelere bağımlı olmayı netice verir ki bunun da değişik mahzurları vardır. Yakın zaman önce komşu bir ülkeden yeterli miktarda gaz gelmediği için sanayi sitelerine elektrik verilemedi ve ortaya ağır bir fatura çıktı. Benzer şekilde başka ürünleri temin edememiş olsak sıkıntı büyümez mi?

Bazıları da bakkal, manav ya da, pazarda gördükleri sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasına anlam veremeyip, “Salata üretiminin benzin ya da doların fiyatıyla ne ilgisi var?” diyorlar. Oysa her şeyin dolarla da, akaryakıtla da, enerji fiyatlarıyla da velhasıl her şeyle ilgisi vardır.

Meselâ, elektrik, su, gübre ve mazot zammı sebebiyle çiftçilerin ekim yapamadığı ve bu sebeple tarım ürünlerinin fiyatlarının daha da artacağı söyleniyor.

Çiftçinin en önemli giderlerinden biri olan motorine gelen zam yıllık yüzde 134’ü bulmuş. Yine haberlere göre sulamada kullanılan elektriğe gelen yüzde 92’lik zam ve 13 bin TL’yi bulan gübre fiyatları sebebiyle üretici bu yıl üretimden kaçıyormuş.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Mazot ve elektrik bizim en temel giderlerimizdir. Temel girdiler bu kadar artmışken bu artışlar sokaktaki vatandaşın cebine yansıyacak elbette. Bu girdi maliyetleriyle gıda enflasyonunun düşmesi hayal bile edilemez. Isıtamıyoruz ki seraları. Biz ısıtamayınca da verim düşüyor, normalde patlıcanın dalında 25-30 ürün alınırken şimdi 2-3 ürün alınıyor. Sonra da markette neden 35 TL diye isyan ediyoruz. Market raflarındaki yangını söndürmek istiyorsanız önce tarladaki yangını söndürmek zorundasınız” demiş.

Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım da, “Yaşanan ekonomik krizden çıkışın tek yolu tarımdır” tesbitinde bulunmuş.

Tarım sektörünün geldiği nokta görmezden gelinemez bir haldir. Eskiden Avrupa’ya gidip gelenler “Millet tane ile meyve alıyor” der ve Türkiye’deki bolluk ve berekete işaret ederdi. Şimdi ülkemizde de meyveler tane ile alınır hale geliyor. Sebzeler de ateş parası..

Çiftçinin sesine kulak vermek ve sıkıntılarına adaletle çözüm bulmak Türkiye’nin ve milletin menfaatinedir. Ekim yapmayarak çiftçiler de zarar eder, ama asıl zarar ülkeye ve millete olur.

Bu gidişle ‘ot’ dahi üretemez hale düşebiliriz, Allah muhafaza etsin.