Tasarruf bize uğramayacak mı?

Dünyadaki pek çok ülke ‘enerji krizi’ni aşmak için çeşitli tasarruf tedbirleri alırken, ne hikmetse bu tedbirler ülkemizi gündemine gelmiyor.

Enerjinin büyük çoğunluğunu ithal ettiğimiz halde idarecilerimiz, sanki petrol ya da enerji zengini bir ülkeymişiz gibi davranıyor.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çoğu ‘zengin ülke’ler bile aydınlatma lambalarını söndürmek için kampanyalar başlatırken bizde benzer çalışmaların olmaması garip değil mi? Bir vesile ile yolumuz Ankara’ya düştü ve burasının da ‘al çiçek’ olduğuna şahit olduk. Gece boyu yanan aydınlatma lambalarından hiç sönen olmamış. Belli başlı yerlerdeki lambalar söndürülse, güvenlik zaafına sebep olmayacak şekilde tasarruf kampanyaları açılsa çok daha iyi olmaz mı? “Lüzumsuz ise söndür” anlayışıyla hareket eden Avrupa ülkeleri haksız da, enerjinin büyük bölümünü dolarla ithal eden ülke olarak biz mi haklıyız?

Bir tasarruf haberi de Japonya’dan geldi. Habere göre Japonya’da Tokyo Valisi Koike Yuriko, artan enerji fiyatları nedeniyle kabarık gelen faturaları düşürmek için “boğazlı kazak giyin” teklifinde bulunmuş. BBC’nin haberine göre, Koike başkent sakinlerine, artan enerji faturalarının düşürülmesini destekleyecek bir araç olarak boğazlı kazak giymeleri önerisinde bulunmuş. Boğazlı kazakların iş ortamında uygunluğuna dair bir soruyu, giydiği boğazlı kazaklarla dikkati çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a atıfta bulunarak cevaplayan Koike, insanların Macron’dan ilham alması gerektiğini belirtmiş. Koike, kazakların sıcak olduğunu ve genel enerji tüketiminin düşürülebileceği bunun da karbondioksit emisyonunun azaltılmasıyla ilişkilendirilebileceğini dile getirmiş. Koike, boğazlı kazakların kışın yaşanabilecek enerji krizinin üstesinden gelinmesi için bir araç olduğunu hatırlatmış.

Bazı ülkelerde son aylarda, enerji tasarruf önlemleri kapsamında birtakım kararlar yürürlüğe girmiş ve halka tavsiyelerde bulunulmuştu. Enerji tasarrufu konusunda en dikkat çekici kararları alan ve tavsiyelerde bulunan ülke konumundaki Almanya’da Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck haziranda vatandaşlara “duş sürelerini kısa tutma” teklifinde bulunmuştu. Fransa’da ise Temmuz ayında klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutma zorunluluğu getirilmişti. (AA, 11 Kasım 2022)

Kimileri bu tasviyeleri mizah malzemesi de yapabilir, ama bunların tamamı isabetli kararlardır. Benzer kararların ülkemizde de alınması ve kararlılıkla uygulanmasında fayda vardır. Enerji ithalatçısı konumunda olan Türkiye, Japonya ya da Almanya’dan çok daha fazla tasarrufa muhtaç değil mi?

Niçin dünya ile tasarruf konusunda değil de, israf konusunda yarışıyoruz? İnancımız da tasarruf etmeyi tavsiye etmiyor mu?