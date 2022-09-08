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8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Tasarruf için ilk adım

Faruk ÇAKIR
08 Eylül 2022, Perşembe
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere değişik devletlerde tasarrufu teşvik için değişik çalışmalar yapılırken, tasarrufa en fazla muhtaç olan ülkemizde bu noktada henüz kayda değer adımların atılmamış olmasını izah edebilecek birileri var mı?

Bu mesele o kadar ehemmiyetli ki, bazı Avrupa ülkelerinde israf edenlere karış ceza verilmesi gündeme gelmiş durumda. Mesela, İsviçre’de, enerji sıkıntısının acil duruma gelmesi halinde hükümetin öngördüğü tasarruf tedbirlerine uymayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecekmiş. Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedilmiş. Böyle bir krizde elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı bilgisi d paylaşılmış.

Peki, İsviçre ya da Avrupa ülkeleri ‘deli’ mi ki böyle tedbirler almak yoluna gidiyorlar? Ya da biz çok mu akıllıyız ki hiç bir sıkıntı yokmuş gibi davranarak israf için birbirimizle yarışa devam ediyoruz?

Neyse ki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı bir açıklama ile tasarrufu gündeme taşımış. Benzer çağrıların ve fiili uygulamaların diğer oda ve borsa başkanları ile Sivil Toplum Kuruluşlarınca da dile getirilmesinde fayda vardır. 

ATO Başkanı Baran’ın gündeme taşıdığı tasarruf tekliflerinin bir kısmı şöyle: 

-İşyerlerinin gece çalıştırılan ışıklı reklam panoları gece yarısından sonra kapatılabilir.  

-Mağaza vitrinleri gece yarısından sonra kapatılabilir.  

-Kamu binalarının gece aydınlatmaları kapatılabilir ya da sensöre dönüştürülebilir. 

-Liglerde gece oynanan maçlar gün ışığına çekilebilir.  

-Çalışmayan elektrikli aletler prizlerden çıkartılabilir. 

-Sokak aydınlatmaları solar enerjiyle kullanılabilir hale dönüştürülebilir.  

-Ulaşımda toplu ulaşım tercih edilebilir. 

-Mesai saatleri gün ışığına uygun hale getirilebilir.  

-Işıklı reklam panoları ve led ekranlar kapatılabilir. 

-Mantolama ve dış cephe izolasyonları yapılabilir. 

-Kullanılan elektrikli cihazların tasarruflu modelleri tercih edilebilir. 

-Bina çatılarına güneş enerjisi panelleri konulmasına ilişkin uygun durumu değerlendirilerek teşvikler verilebilir. 

-Yeni nesil bataryalar kullanılarak daha az su tüketimi teşvik edilebilir.  

-Evlerde geleneksel temizleme yöntemleri daha az su ve enerji tüketimi sağlayacak şekilde dönüştürülebilir. 

Bu tekliflerin yeni ilavelerle genişletilmesi ve hemen hayata geçirilmesinde sayılamayacak kadar fayda vardır. Mesela, devlete ait binaların gece ışıklandırılması uygulamasının sona erdirilmesi bir günde, bir dakikada alınabilecek kararlar değil mi? Aynı şekilde bir devlet bankasının ışıklı tabelasının gece boyunca yanmasının kime ne faydası var? Tek başına küçük adımlar olarak görülen bu tercihlerin toplamda milyarlarca lira tasarruf anlamına geleceğini Türkiye’yi idare edenler bilmiyor mu?

O halde israfı sona erdirip tasarruf adımları atmak için daha neyi bekliyoruz?

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