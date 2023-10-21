Tasarruf için teklif var

Ülkemizde var olan israf önlenebilse kısa zamanda düzlüğe çıkabiliriz.

Esasında idareciler de bu durumun farkında, ancak israfı önlemek yine idarecilerin işine gelmiyor. Çünkü israf önlendikçe idarecilerin rahatı kaçacak, mesela lüks otomobillerden inmeleri icap edecek. Haliyle bu durum da onların ‘fiyaka’sını bozmuş olacak.

Tasarrufla ilgili bir haberde şu bilgi var: “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda (tasarruf konusundaki) genelge ile ilgili önemli bir güncellemeyi kamuoyu ile paylaştı. Şimşek’in ifade ettiğine göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevliler, artık yeni araç alımlarında yalnızca yerli otomobil TOGG’u tercih edecekler. Mehmet Şimşek, ‘Kamuda tasarruf genelgesini güncelledik. Taşıtlar konusunda maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Yeni araç alımında sadece TOGG alınacak, eldeki araç da satılacak’ şeklinde konuştu.”

Sosyal medyada paylaşılan bu bilgi üzerine yapılan yorumlar da dikkat çekici. Tasarruf konusunda çok sayıda teklifin gündeme taşındığı yorumlarda, idarecilere karşı ciddi bir ‘güven kaybı’ yaşandığı da anlaşılmış oluyor.

Bir ‘uzman’ mesajı şöyle: Tasarruf genelgesine yerel yönetimler de dahil edilmelidir. Ayrıca kamu kaynaklarıyla yüksek bütçeli konserler düzenlenmemelidir. (Küçük bütçeli mahalli sanatçılarla yapılanlar müstesna.) Makamlar değiştikçe “makam odalarının yenilenmesi” uygulamasından da vazgeçilmelidir. (@sdoganyigit, 11 Ekim 2023)

Aynı masaj altında vatandaşın teklif ve tavsiyelerinden bir kısmı da şöylece özetlenebilir: “Togg da almayacaksın, Egea neyine yetmiyor kamunun? 1 Togg parasına 3 tane Egea alınır.

“Sayısız kiralık araçlar peki? Özellikle belediyelerin… Kamuda makam aracı uygulaması kalkmalı. Yöneticiler kendi araçları ya da toplu taşımayla işe gitsinler. Halkın içine karışsınlar. Tasarruf genelgelerinden sonuç alındığını hiç görmedim. KİT’ler ve yerel yönetimlerin ödenmeyen SGK prim ve vergi borçları, harcamaların yerindelik ilkesine uygunluğu tüm devlette israf ve konfor saltanatının azaltılması konularında denetim, kontrol ve sorumluluk olacak mı? İhale kanunu da makabli şartlarına irca edilecek mi? Pazarlık usulü tercihe şayan olmaya devam mı edecek?

“Saraydan başlasın tasarrufa önce. Seçim yaklaşınca göreceğiz her yere 300 araçlık konvoyları. Acaba ne kadarı gerçekten uygulanacak? Çakarlı arabalardan kamu arabalarından geçilmiyor. Toplu taşıma yatırımlarına köstek yerine ekstra destek olmaya ne dersiniz mesela? Araç sahiplerinden araç adeti ve değerine göre vergilendirmeyi düşünmez miydiniz?

“Mesele tasarruf ise kelime oyununa gerek yok. Kamuda sadece satın alma değil araç kiralama da tedbirlere dahil edilmeli. İki ay sonra çerez parası derler, hiç inandırıcı gelmiyor. Saray ve koruma ekibine harcanan deli paralar ne olacak? Kim inanır buna? Daha yeni güncellemişler uygulanmaya başlanmadı yani. Saltanattan tasarruf olmaz, ağaların bünyeye ters gelir.” (X’deki mesajlardan özetlendi.)

Uzmanlara ilave olarak vatandaşın da sözü dinlense israf belasından kurtulabiliriz. Ama yapılan yorumlara bakınca vatandaşın bu noktada hiç güveni kalmamış. İdareciler için ‘sermaye’yi kaybetmekten daha kötü değil mi?