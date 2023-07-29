Tasarruf için teklifler

Türkiye’nin israfı terk etmesi ve tasarrufa yönelmesinin tek çıkar yol olduğu her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor.

Aynı zamanda içine sürüklendiğimiz krizin basit ve kısa sürede sona erecek bir kriz olmadığı da artık resmi makamlarca da ilan ediliyor.

Mesela, Merkez Bankası Başkanı şöyle demiş: “Kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023’ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının 2’nci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. (...) 2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.” (AA, 27 Temmuz 2023)

İktidar her şeyi güllük ve gülistanlık göstermeye çalışırken; Merkez Bankası Başkanının 2025 yılı sonrasını “istikrar döneminin başlangıcı” olarak göstermesi krizin büyüklüğünü ortaya koymuş olmaz mı?

İsraf içinde yüzen devleti nasıl ‘tasarruf limanı’na çekebiliriz. Sosyal medyada sıralanan bazı teklifleri hatırlatmakta fayda var. Prof. Dr. Bilge Yılmaz şöyle yazmış: “TDK’ya göre israf ‘gereksiz yere harcamak, savurganlık etmek’ demek. Peki bu tanıma göre israfı kim yapıyor? Çocuğunu okutamayan anne babalar mı? Yeterli ve dengeli beslenemeyip okula aç giden çocuklar mı? Ay sonunu zor getiren emekliler mi? İlaç almakta zorlanan vatandaşlarımız mı? Öğrenim kredilerini ödeyemeyen gençler mi? Yüksek enflasyon altında ezilen memurlar mı, işçiler mi? Uyguladığınız yanlış politikalardan en çok ezilen orta sınıf mı? Kredi borcunu ödeyemeyen esnaf mı? Milletin cep telefonuna, arabasına ve altınına göz dikerek batırdığınız ekonomiyi düzeltemezsiniz. Şayet samimiyseniz işleri düzeltmeye önce o gösterişli saraylarınızdan, yazlık kışlık köşklerinizden, her bakanın ayrı ayrı bindiği özel jetlerinizden başlayın. Milletin vergisiyle şatafatlı hayat sürmek devlet erkânına yakışmaz. Devlet vatandaşından önce tasarruf yapmalıdır. Bütçede yapılacak tasarruflar ancak iyi tasarlanmış bir istikrar programı ile birlikte anlam bulur. Şu an bunun çok uzağındayız.” (@ProfBilgeYilmaz, 26 Temmuz 2023)

Sosyal medyara yer bulan tavsiyelerden bazıları da şöyle:

“Devlet, tasarrufda elini taşın altına koymalı ve makam aracı saltanatına son vermelidir. Türkiye, bu utanç verici üçüncü dünya ülkesi uygulamasından kurtulmalıdır. Aşağıdaki liste makam tahsisli araç alınabilecek görevler listesi. Taşıt Kanunu 2 sayılı cetvel. Uygulamada ise bunun çok üstünde. Bu listenin dışında makam aracı kullananlar, makam araçlarını çocuğuna okul servisi, eşine kuaför, tatile binek aracı yapanların, milletin ahı üzerlerinedir. (...) Evet tasarruf denilince devlette ilk akla o geliyor maalesef. Çaya atılan şekerin sayısı gibi saçma kalemler geliyor ama kamu araçları gelmiyor...” (Eftal Orhan, @eftalorhan, 25 Temmuz 2023)

“Tasarruf mu dediniz? Tasarrufa şu tabloyla başlasak. 2022 ilk 6 ayında 1,3 milyar olan kamu taşıt giderleri 3,4 milyara, 19 milyar olan enerji alımları 40,3 milyar TL’ye çıkmış. İtibardan tasarruf edilmeyeceği için de temsil, ağırlama, tanıtma 263 milyon TL’den 522 milyon TL’ye (çıkmış.) (Abdullah Ayan, @abdullahayan, 26 Temmuz 2023)

Böyle bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz halde, örnek olsun diye bir tale aklı başında tasarruf adımı atılmamasını nasıl izah edeceğiz? Örnek olması bakımından devlete ait 2 özel uçak satılsa olmaz mı? Makam aracı tasarrufuna da müftü efendiler öncülük etse ne olur?