"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Tasarruf için teklifler

Faruk ÇAKIR
29 Temmuz 2023, Cumartesi
Türkiye’nin israfı terk etmesi ve tasarrufa yönelmesinin tek çıkar yol olduğu her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor.

Aynı zamanda içine sürüklendiğimiz krizin basit ve kısa sürede sona erecek bir kriz olmadığı da artık resmi makamlarca da ilan ediliyor.

Mesela, Merkez Bankası Başkanı şöyle demiş: “Kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023’ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının 2’nci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. (...) 2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.” (AA, 27 Temmuz 2023)

İktidar her şeyi güllük ve gülistanlık göstermeye çalışırken; Merkez Bankası Başkanının 2025 yılı sonrasını “istikrar döneminin başlangıcı” olarak göstermesi krizin büyüklüğünü ortaya koymuş olmaz mı?

İsraf içinde yüzen devleti nasıl ‘tasarruf limanı’na çekebiliriz. Sosyal medyada sıralanan bazı teklifleri hatırlatmakta fayda var. Prof. Dr. Bilge Yılmaz şöyle yazmış: “TDK’ya göre israf ‘gereksiz yere harcamak, savurganlık etmek’ demek. Peki bu tanıma göre israfı kim yapıyor? Çocuğunu okutamayan anne babalar mı? Yeterli ve dengeli beslenemeyip okula aç giden çocuklar mı? Ay sonunu zor getiren emekliler mi? İlaç almakta zorlanan vatandaşlarımız mı? Öğrenim kredilerini ödeyemeyen gençler mi? Yüksek enflasyon altında ezilen memurlar mı, işçiler mi? Uyguladığınız yanlış politikalardan en çok ezilen orta sınıf mı? Kredi borcunu ödeyemeyen esnaf mı? Milletin cep telefonuna, arabasına ve altınına göz dikerek batırdığınız ekonomiyi düzeltemezsiniz. Şayet samimiyseniz işleri düzeltmeye önce o gösterişli saraylarınızdan, yazlık kışlık köşklerinizden, her bakanın ayrı ayrı bindiği özel jetlerinizden başlayın. Milletin vergisiyle şatafatlı hayat sürmek devlet erkânına yakışmaz. Devlet vatandaşından önce tasarruf yapmalıdır. Bütçede yapılacak tasarruflar ancak iyi tasarlanmış bir istikrar programı ile birlikte anlam bulur. Şu an bunun çok uzağındayız.” (@ProfBilgeYilmaz, 26 Temmuz 2023)

Sosyal medyara yer bulan tavsiyelerden bazıları da şöyle:

“Devlet, tasarrufda elini taşın altına koymalı ve makam aracı saltanatına son vermelidir. Türkiye, bu utanç verici üçüncü dünya ülkesi uygulamasından kurtulmalıdır. Aşağıdaki liste makam tahsisli araç alınabilecek görevler listesi. Taşıt Kanunu 2 sayılı cetvel. Uygulamada ise bunun çok üstünde. Bu listenin dışında makam aracı kullananlar, makam araçlarını çocuğuna okul servisi, eşine kuaför, tatile binek aracı yapanların, milletin ahı üzerlerinedir. (...) Evet tasarruf denilince devlette ilk akla o geliyor maalesef. Çaya atılan şekerin sayısı gibi saçma kalemler geliyor ama kamu araçları gelmiyor...” (Eftal Orhan, @eftalorhan, 25 Temmuz 2023)

“Tasarruf mu dediniz? Tasarrufa şu tabloyla başlasak. 2022 ilk 6 ayında 1,3 milyar olan kamu taşıt giderleri 3,4 milyara, 19 milyar olan enerji alımları 40,3 milyar TL’ye çıkmış. İtibardan tasarruf edilmeyeceği için de temsil, ağırlama, tanıtma 263 milyon TL’den 522 milyon TL’ye (çıkmış.) (Abdullah Ayan, @abdullahayan, 26 Temmuz 2023)

Böyle bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz halde, örnek olsun diye bir tale aklı başında tasarruf adımı atılmamasını nasıl izah edeceğiz? Örnek olması bakımından devlete ait 2 özel uçak satılsa olmaz mı? Makam aracı tasarrufuna da müftü efendiler öncülük etse ne olur?

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekran bağımlılığı büyük dert - Kendinizi test edin

    Depremzedeler KYK yurtlarından çıkarılıyor

    Tunus’tan AB’ye geçişlerin bilançosu: 789 ölü

    Ormanın çığlığına kulak verin

    Kristersson: Kur’an yakma eylemleri endişe veriyor

    Orman yangınlarında afet yönetimi yok

    İsrail uluslararası hukuku çiğniyor

    İstanbul’da minibüslere de kartla binilecek

    Diyarbakır Lice'de orman yangını

    Kazakistan'da Türk doktorlardan kapalı yöntemle ilk kez "kas nakli"

    Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

    ABD'ye yollayacağı e-postaları yanlışlıkla Mali'ye yolladı

    Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

    "ABD, NATO ve Ukrayna, Rusya ile müzakereyi reddediyor"

    İktidar, israfını fakirlere ödetiyor

    Temmuz 2023 çok yüksek ihtimalle "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay"

    Türkiye uyuma, kardeşine sahip çık

    16 milyon emekli mağdur

    Aslan payı yine faize

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bağıralım müstebit ve zalim Yezid’lere!
    Cevher İLHAN

    Çöküşün faturası depremzedeye!
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın mu’cizane haber verilmesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet işi çok daha sıkı tutmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet ciddiyeti ve CİMER
    Meral DEMİRDÖĞMEZ

    Neden Risale-i Nur’u okumalıyız?
    Genel

    Tunus’tan AB’ye geçişlerin bilançosu: 789 ölü
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya-Afrika Zirvesi’nin anlattıkları
    Mehmet ÇETİN

    Müdafaanın ikinci maddesi nerede?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.