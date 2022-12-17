Tasarruf kampanyası başlasın!

Ülkemiz sıkıntılarıyla beraber ‘israf denizi’nde yol almaya çalışıyor. Ukrayna’da devam eden savaş sonrası bütün dünya enerji krizine sürüklendi ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çoğu ülke kendi imkanları nispetinde tasarrufa gittiler.

Dünyada tasarruf kampanyaları yapılırken Türkiye’de bu yönde ciddi bir adım atılmaması izah edilebilir mi?

Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp, haklı olarak şöyle demiş: “Evlerde, AVM’lerde, okullarda, merkezi ısıtma olan diğer mekânlarda sıcaklık neden bu kadar yüksek tutuluyor? Küresel bir enerji krizinin ortasındayken, (...) enerji tasarrufunu destekleyecek yönlendirmeler boynumuzun borcu.” (@SelvaDemiralp, 11 Aralık 2022)

Sosyal medya hesabındaki bu haklı hatırlatma üzerine yorum yapan batı takipçilerin uyarıları da dikkat çeki. Bu uyarıların bir kısmı şöyle:

“Bankaya gidiyorum sıcaklık 30 derece. Siz yazın 30 derecede klima açmıyor musunuz diyorum burayı soğutmak için. Şimdi neden 30 yapmaya uğraşıyorsunuz? Ama anlayan yok. Ortam sıcaklığı 21-22 olmalı en fazla.”

“Ülkeyi idare edenler, ‘Bolluk içindeyiz. Avrupa da o yok, bu yok’ algısını sürdürdüğü müddetçe vatandaş tasarruf yapmaz.”

“Çanakkale AVM’de 40 dereceydi mağazalar, 10 dk duramadık içerde, haklısınız.

“Çok doğru, merkezi ısıtma olan yerler o kadar sıcak ki kışın ortasında pencereler hep açık.”

“Kesinlikle katılıyorum hocam, yurtta kalıyorum ben sabah akşam klimalar açık, asla tasarruf yok. Bu ekonomik şartlarda nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar anlamıyorum. Isınması lazım evet, ama sürekli açık olması çok sıkıntılı.”

“Üniversitede boş sınıflarda kaloriferler açık oluyor kış aylarında. Her sınıfın ders programına göre açılıp kapanan bir ayarlama iyi olabilir.”

Yapılan yorumlara itiraz etmek mümkün mü? Ayrıca, mesela ‘boş sınıflar’ın ısıtılmasına ihtiyaç var mı? Bilhassa lojmanlarında kaloriferlerin ihtiyaçtan fazla yakılması ve serinlemek için pencerelerin açılmasını kim izah edebilir?

Maalesef bu meseleye “Böyle gelmiş, böyle gitsin” anlayışıyla yaklaşılıyor. Çok az bir gayretle büyük bir tasarruf elde edilebilir.

Bir misal de mahallemizden verelim: Geçen gün gece vakti mahallemizdeki parktan geçtim. Park yenilenmiş ve adım başı ışıklarla donatılmış. Her yer gündüz gibi aydınlık. Belki insanların hoşuna gidiyor, ama bu hata ve israf değil mi? Sabaha kadar o lambaların yanması milletin malını israf anlamına gelmez mi?

Kış aylarında boş kalan köylerdeki (Mesela, Senoz Vadisi-Çayeli) sokak lambalarının yanması da israftır, onu da unutmuş değiliz.

Her adımda israfa hayır diyelim ve hemen bugün ‘tasarruf kampanyası’ başlatalım!

